Los mejores conciertos de agosto en Barcelona

Agosto puede no ser el mejor mes de agenda musical en la ciudad, pero siguen quedando opciones interesantes entre las que elegir. Aquí reunimos seis apuestas seguras, un puñado de conciertos y festivales entre el pop masivo y el más independiente, la electrónica de baile y el rock más abrasivo imaginable. De (casi) todo para (casi) todos.

1. Oso Leone

Este grupo mallorquín sorprendió a principios de la década pasada con su depurada e intensa visión folk, su fe en los arreglos más delicados y ese claro afán por dejarlo todo en la mejor esencia. Solo dos meses después de colgar sus temas en MySpace, estaban ya tocando en Harlem. Allá por 2019, su música sonaba más cosmopolita que nunca: el álbum 'Gallery love' escoraba su propuesta hacia un electro-soul de ojos claros nada lejos de Rhye. Ya van seis años sin nuevo álbum suyo, pero tienen repertorio de sobra (incluyendo los singles de 2023 'Surfin'' y 'Awhile') para ofrecer un buen rato de directo sin mácula. Casa Montjuïc, viernes 1, 20.30 h.

2. Fin Del Mundo + Leavs

Las Fin Del Mundo traen a Barcelona el repertorio de 'Hicimos crecer un bosque' (2024), segundo disco que suena casi a cuarto, no porque el pop ensoñador de las bonaerenses haya perdido frescura, sino por la perfección con que la banda modula melodías, dinámicas y cada pequeño detalle. Si canciones como 'Vivimos lejos' o 'Cuando todo termine' son la banda sonora del apocalipsis, igual tampoco lo pasaremos tan mal llegado el momento. Ya tienen fans en todo el mundo, pero merecen aún mayor atención. Quien acuda a descubrirlas podrá, además, disfrutar de Leavs, grupo nacional con parecida pasión por las guitarras evanescentes. Upload, viernes 1, 20.00 h.

3. Brunch Electronik Festival

El Brunch más grande del año cuenta con un cartel lleno de ganchos, como (solo por ejemplo) los grandes del soul moderno Jungle en modalidad pinchadiscos; el siempre efectivo DJ Tennis, ojalá que recordando su pasión por la música disco; las refrescantes canciones entre folk, pop y electrónica de Helado Negro; los veteranos del tech-house Deep Dish; la joven promesa (o mejor, realidad) colombiana del pop industrial Ela Minus; una diva consagrada del pop de baile como Róisín Murphy (ex Moloko), o el 'connoisseur' house francés Jeremy Underground, entre muchos, muchos, muchos otros. Poble Espanyol y Parc del Fòrum, del jueves 7 al domingo 10; horarios completos aquí .

4. BLACKPINK

En los últimos tiempos hemos visto a las componentes de BLACKPINK emprender diversas aventuras en solitario, cada una desde un gran sello diferente. No se puede decir que sus álbumes más personales hayan sido malos (ni que Jennie y Lisa hayan actuado mal en, respectivamente, 'The idol' y 'The White Lotus'), pero el público quiere verlas exactamente como las conoció: armonizando y bailando juntas o alternándose para dar a sus temas un empuje más pop (cuando lideran Jisoo o Rosé) o más rap (cuando lideran Jennie o Lisa). Y es lo que podremos hacer en breve gracias a la que se anuncia como gira "de reunión", aunque solo hayan pasado dos años desde la anterior. Estadi Olímpic Lluís Companys, sábado 9, 21.00 h.

5. Festigàbal

El festival gratuito impulsado por Heliogàbal, enmarcado en las Fiestas de Gràcia, toma el pulso a la escena catalana con una selección de nueve propuestas diversas. Del pospunk de el diablo de shanghai al equilibrio entre folclore atávico y modernidad sutil de Júlia Colom. Del pop melancólico de Ven’nus al autodefinido como "violento" de Merina Gris. O del synthpop de alto caudal emocional de TIEMEI a la reconversión urbana de Maria Jaume. Además, habrá las habituales sesiones de 'dj', incluyendo una del equipo Heliogàbal. Jardins de la Sedeta, sábado 16 y domingo 17, 20.00 h. (entrada gratuita).

6. Tropical Fuck Storm

Llegado un paréntesis para The Drones, grupo emblemático del rock australiano, sus componentes Gareth Liddiard (voz, guitarra) y Fiona Kitschin (bajo, voz) decidieron montar una nueva banda lo más alejada posible de aquella. Lo consiguieron solo en parte: Tropical Fuck Storm se mueven, a menudo, por los mismos terrenos de blues pantanoso que aquellos. Pero es un grupo (eso es cierto) con mayor margen de maniobra a nivel de estilo y un espíritu claramente más lúdico, a pesar de la posible oscuridad de sus letras. En su último album, 'Fairyland codex', hablan de podredumbre moral y crisis climática sin dejar de invitar a moverse e incluso a bailar con cierto desenfreno. La (2) de Apolo, jueves 28, 20.00 h.