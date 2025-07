Un DeLorean como el de ‘Regreso al futuro’ se paseará esta semana por las calles de Barcelona

No te pellizques. Si te encuentras con el DeLorean de Marty y Doc paseando por las calles de Barcelona no es una alucinación provocada por el calor. Sí, es real. Los avistamientos se producirán este martes, 29 de julio, frente a algunos de los principales monumentos de la ciudad, como la Casa Batlló, la Sagrada Família o el Arc de Triomf. Tranquilo si te toca conducir ese día: no llegará hasta las 88 millas por hora, así que no hay riesgo de quemarse con el rastro de sus llantas ardientes.

“En España hay varios Deloreans pero ninguno tuneado como el de la película, con los alerones, circuitos temporales y condensador de Fluzo incluido”, explica Roger Belso, uno de los encargados de organizar esta rúa de ciencia ficción. Sí, tocará ir todo el día con la cámara del móvil lista para sacar un selfi a la velocidad de la luz.

El DeLorean tuneado para incluir los míticos elementos de la película. / Cines Filmax Granvia - 4DX

¿El por qué de este despliegue? Se trata de una acción promocional para anunciar que Christopher Lloyd, el actor que encarna a Doc Emmet Brown, viene por primera vez a España en un evento que homenajea los 40 años del estreno de la película. La celebración se hará los días 1 y 2 de noviembre en los Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat), famosos por sus salas de 4DX y por sus eventos consagrados a la cultura friki.

Lloyd ofrecerá una charla antes de la película, que se proyectará por primera vez en 4DX, un formato inmersivo que acompaña la proyección de efectos como calor y viento y movimientos de la butaca (tranquilos, no habrá silla eléctrica cuando caiga el rayo). Los más fans podrán optar por el paquete VIP, que incluye foto con el actor y firma con certificado de autenticidad.

Además de la película habrá ‘photocalls’, sorteos y, sí, el DeLorean estará aparcado en el Gran Via 2: por si este martes no te lo topas por la calle (o va demasiado rápido y se te pasa de largo). Por supuesto, te podrás fotografiar con el coche, tanto con el abono general como el abono VIP. Las entradas están ya a la venta, a partir de 75 euros, y corre, que ya hay sesiones agotadas.