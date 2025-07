La planta de reciclaje de metales que saca la rabia a Remei de Ca la Fresca

Lo "inspirador" es, según la Real Academia Española, aquello "que inspira un sentimiento o una idea". No, no ha de ser necesariamente un sentimiento positivo. Cuando le preguntamos a Xantal Rodríguez por ese lugar donde va en busca de inspiración, nos salió con una planta de reciclaje de metales que queda al lado del rincón de Arbúcies donde trabaja y graba su grupo Remei de Ca La Fresca. Puede que no sea su lugar favorito, pero ha sido inspirador para esta banda de bello rock de denuncia, cercana por momentos, como ellos mismos han señalado, al "folclore y la electrónica de pueblo de baja fidelidad". Su segundo disco, 'L'ham de la pregunta' (2024), golpea donde duele a la vez que te cura el moretón.

"La gira que llevamos a cabo actualmente lleva por nombre 'Contra tots els vostres negocis neeeets', y creo que es algo inspirado por esa planta", explica Rodríguez. "El negocio de la basura representa muy bien este 'greenwashing' al que se están apuntando todas las grandes empresas. Gracias a esa supuesta sostenibilidad, podemos seguir consumiendo con desmesura, porque el planeta es importante, pero el negocio lo es mucho más. Es una verdad que, aunque no nos guste, asumimos como inevitable. Creo que la mayoría de temas de Remei nacen para rebatir esta creencia. Y, de paso, tumbarla".

Un ejemplo sería 'Mal de Muntanya', canción bajo la inspiración de "las plantas embotelladoras que ocupan la zona de Arbúcies desde hace décadas y que viven del expolio del agua", cuenta la artista. "Claro, son negocios que dan trabajo, que parecen inofensivos y que van bajo tierra. Mientras tanto, secan, ensucian y roban un trocito de esta tierra que habitamos y que nos da la vida, a nosotros y, más allá de nuestro ombligo, que bien rápido nos olvidamos del resto, a los animales y plantas con que convivimos". Según nos revela Rodríguez, en el videoclip de la canción se coló una imagen de la planta.

Conciertos para recuperar la esperanza

"El lugar que ocupa Acin Recycling Metals tiene una de las vistas más espectaculares de [las montañas de] Les Agudes, especialmente cuando se pone el sol", sigue explicando nuestra entrevistada. "Está en mitad del bosque, al lado de la carretera que lleva de Arbúcies a Sant Hilari. Recuerdo las primeras montañas de basura, que con un poco de viento, quedaban esparcidas por todas partes. Nadie se lo podrá creer. Pensábamos que habíamos comenzado la actividad antes de levantar la nave. Pero la nave no llegó". En aquella zona las noches ya no son tan oscuras "por la enorme contaminación lumínica que genera". También han tenido que acostumbrarse, dice Rodríguez, "al olor a metal y a que llueva papel de plata de vez en cuando".

Allá donde van a tocar, Remei de Ca la Fresca oyen hablar de experiencias similares: "Hay gente que nos explica que tal multinacional o tal macroproyecto están poniendo en riesgo los pueblos a los que aman, con el visto bueno de las administraciones". Encuentran que sus conciertos son, de hecho, "un buen punto de encuentro para recoger todas estas frustraciones y salir con un poco más de esperanza de la que tenías al llegar".

Les pregunto, quizá apresuradamente, por la continuación de 'L'ham de la pregunta”. Lo siento, así es, me puede el ansia. Xantal hace bien en recordarme que su disco actual "solo tiene medio año de vida" y que todavía están disfrutándolo: "No tenemos intención de consumirlo rápidamente, ni de reciclarlo, claro".