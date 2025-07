Así será el primer 'speed dating consciente' de España: una quedada entre solteros, parejas no monógamas y curiosos

Imagínate un ‘speed dating’. Sí, el típico formato que ya has visto en series, en películas, en ‘Reels’ o hasta en persona (si eres de los muchos que ya se ha dejado ver por uno). Filas de gente sentada, un reloj, y cambios de asiento a los pocos minutos. ¿El objetivo? Tener conversaciones rápidas con un montón de solteros buscando muchos estímulos sociales con ganas de que surja la chispa.

Es una de las tendencias de ligue en auge en toda Europa. En Barcelona hay decenas de opciones a las que apuntarse, algunas tan virales como Cites ràpides, reyes indiscutibles del amor exprés. Ahora, surge un nuevo concepto: el 'speed dating consciente'. ¿La principal diferencia? Aquí los que se conocen no solo son solteros, sino que también hay personas emparejadas no monógamas que participan por su cuenta, parejas que buscan un tercero o solteros ‘open-minded’.

“Es un ‘speed dating’ basado en la no monogamia ética”, cuenta Olga Castán. Esta divulgadora de la no-monogamia cuenta con casi 200.000 seguidores entre todas las redes en su comunidad digital, @esencia_salvaje85. Junto a Carol Branca, fundadora de Comunidad Vibrante, grupo de no monogamias éticas, ha organizado un evento que este sábado, día 19 de julio, celebrará su primera edición en Disco Vip's (Monturiol, 25, Calafell).

Se trata del “primero presencial”, matizan, puesto que Carol ya ha organizado varios de forma online. Y también es “el primero que incluye parejas”, pues la versión online era solo para ‘singles’ no-monógamos. El formato será prácticamente calcado a los ‘speed dating’ clásicos. En total, 7 minutos por cita. Una vez finalizados, cambio y a por la siguiente. Los participantes estarán organizados según sus afinidades, que se visibilizarán a través de pulseras: la verde para gente que busca amistad; una roja para los abiertos a algo más; multicolor para personas LGTBI; y azul para parejas monógamas con curiosidad.

Eso sí, este evento no solo se limita al ‘speed dating’, sino que más bien es la excusa para conocerse. “El nombre de consciente viene porque no solo son citas y para casa, sino que queremos que se construyan vínculos”, asegura Olga. Por eso, después de las citas rápidas hay una cena, una visita a un club, y al día siguiente, para los que se queden, playa y paella. “Así no se enfría la relación”, un problema habitual tras los ‘speed dating’, donde hay tantos estímulos.

Todavía no se ha celebrado el primer evento y ya es todo un éxito. Cuentan con un centenar de personas apuntadas. “Además, muy equilibrado en cuanto a géneros”, comentan. Vista la demanda de participantes, ya han calendarizado la segunda entrega: el 22 de agosto en Alicante. Prometen volver a Barcelona en el futuro y probar con otros formatos conscientes y no monógamos.