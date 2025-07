Playas, ríos y pueblos con encanto: las mejores escapadas para verano cerca de Barcelona

Tú enganchado al ventilador y, mientras, tu móvil bombardeándote con mails de "out of office" y 'stories' en playas paradisíacas. ¿Eres de los que no tendrá vacaciones este verano? No es excusa para quedarse en Barcelona aguantando la isla de calor y las masificaciones de guiris. Catalunya está llena de joyas para una escapada idílica de fines de semana y festivos. Apunta: recomendaciones para matar el gusanillo de unas buenas vacaciones.

1. Las mejores playas y calas

Escapada costera

Ya lo decían en ‘La casa en flames’: “¿Qué os pasa a los catalanes con las calas?”. Sí, son nuestra pasión. Playas con aguas cristalinas, paisajes frondosos y vistas litorales de infarto. Y sin coger un avión, claro. Un clásico es la Cala d'Aiguablava de Begur, que cada año se cuela en los rankings de mejores playas. El de 2025 no es una excepción, y es una de las recomendadas por Viajes National Geographic. En Begur también se esconden otros ‘must’ para la revista: la cala Sa Tuna y la playa Illa Roja, dos joyitas de la región.

Vista de pájaro de la cala Aiguablava de Begur. / Archivo

La lista continúa con otras recomendaciones en la Costa Brava, como las calas Culip, Montjoi, Prona, Jugadora y Culleró (parque natural del Cap de Creus). Menos conocida, pero “un paisaje de postal”, según Enric Llinares, excursionista viral que se esconde bajo el pseudónimo de ‘Sherpa de Collserola', es la cala Canyet, en Santa Cristina d'Aro, que cuenta con puentes de piedra entre las rocas y aguas cristalinas. Otro clásico de la Costa Brava, muy cerca de estas playas, es cala Pola, a 4 kilómetros Tossa de Mar.

Pasarela de piedra en la cala Canyet. / Enric Llinares

En la otra punta de la costa catalana están las playas de Altafulla y Tamarit. También se suelen colar en los ránquines y, aunque bastante masificadas, son amplias y seguro que encuentras un trozo de arena donde dejar la toalla. ¿Llegas pronto y todavía no se han llenado? Acércate a la cala Jovera, en el extremo sur de Tamarit, en el camino de ronda. Esta pequeña cala tiene un castillo sobre un precipicio, una vista pictórica imprescindible.

Si prefieres no irte muy lejos, en Barcelona tres recomendaciones accesibles a menos de una hora de tren. Una, la de Ocata, amplia y limpia. Dos, la playa de Les Casetes del Garraf, en cuyas arenas y rocas todavía se alzan joyitas ancladas en el tiempo: las antiguas casas de pescadores que poblaban todo el litoral catalán. Y tres, la playa Sant Sebastià de Sitges, con una panorámica costera que incluye la escultórica iglesia de la ciudad.

Litoral de Sitges. / Archivo

2. Ríos y ‘gorgs’

Agua en la montaña

Despiertan la misma pasión que las calas entre el público catalán: los ‘gorgs’, pozas en ríos, acompañadas de saltos de agua y cascadas, que sirven como alternativa perfecta a una playa. Aunque en la mayoría está prohibido el baño para preservar el equilibrio natural, algunas todavía permiten que sus visitantes se echen en remojo. Eso sí, con muchas limitaciones de acceso.

Torrent de la cabana, en la ruta de los 7 'gorgs' / Ajuntament de Campdevànol

La ruta de los 7 ‘gorgs’ es una de las más famosas y concurridas (requiere reserva previa). Va acompañada de una larga caminata, pero la recompensa de ponerse en remojo en una de sus pozas vale la pena. Otros nombres que a tener en cuenta son los ‘gorgs’ Les Planes del Espai Natural Protegit del Brugent (con entrada a 5 euros por persona), los ‘gorgs’ del Torrent d'en Puig (ve pronto, que la entrada está limitada), los ‘gorgs’ de Santa Pau (6 euros por coche) o los ‘gorgs’ del Freser (5 euros por coche).

3. Deportes de agua

Kayak con vistas envidiables

Ahora que, por fin, los números de agua de los pantanos y embalses están en verde y no en alarmantes rojos de sequía, vuelven las actividades deportivas de agua. Sau, Susqueda, Llosa del Caval o Rialb cuentan con servicios de alquiler de barcas y kayaks para recorrer su perímetro a base de remar. Sí, por fin podrás recrear la mítica foto navegando en las cercanías del campanario de Sau (salvando la obligatoria distancia prudencial de seguridad, por supuesto).

Unas jóvenes practican kayak en el pantano de Sau, en Osona. / ACN

También son un ‘hot spot’ del kayak los ríos enmarcados en desfiladeros. El Congost de Montrebei o el Congost del Doll son buenísimas recomendaciones gracias a sus vistas y paisajes monumentales. De aquí te salen ‘stories’ que llenarán tu Instagram de ‘likes’.

Imagen panorámica del Congost de Montrebei. / congostmontrebei.com

Si quieres algo más cercano a Barcelona −un sube y baja de toda la vida−, pásate por el Canal Olímpic de Catalunya, en Castelldefels. Aquí puedes practicar una decena de deportes, desde natación, hasta running, bicicleta o tiro con arco. Si te interesa un deporte de agua, también puedes alquilar tanto barcas como kayaks (dobles e individuales), ‘paddle’ o ‘windsurf’.

4. Escapadas a la montaña

Pueblos y valles icónicos

Nada de deporte y nada de agua. Si lo que tú quieres es una escapada fácil, de domingueo, visitando pueblos y paisajes fotografiables, apúntate estos nombres. Para empezar, la Costa Brava. Aquí no todo son calas y playas paradisíacas. Los pueblos también son dignos de postal. Por ejemplo, tienes Peratallada, Pals, Begur o Ullastret (todos en la misma zona, a unos 20 minutos máximo los unos de los otros).

Paseando en una de las calles de Peratallada. / Ana Sánchez

Otro rincón imperdible es la Vall d’Aran. El extremo occidental de Catalunya sirve de refugio climático para los que estén hartos del calor metropolitano. En este valle a 4 horas de la ciudad se te escaparán decenas de ‘camacu’ por minuto. Sí, acostumbrado a calles llenas de asfalto y autobuses, todo te parecerá muy bonito. Empieza la ruta por la capital, Vielha, y su casco antiguo cruzado por el río Nere, y continúa por pueblos como Arties, Salardú o Bagerque, que parecen sacados de un cuento.

Otro valle que sirve como respiro de este horno pirolítico llamado Barcelona es la Vall de Boí (a unas tres horas y media en coche). Es un impresionante valle lleno de románico (sí, las obras más emblemáticas del MNAC salen de aquí), naturaleza y decenas de rutas para conocer las montañas a fondo. En WikiLoc, la Wikipedia de los senderistas, las tienes todas más que documentadas.

La iglesia románica de Arties sobresale entre las casas de piedra. / Archivo

¿Última recomendación? La Vall Fosca. Su lóbrego nombre se justifica porque sus amplias pendientes hacen que la luz solar llegue al fondo del valle durante pocas horas al día. Sí, otro refugio climático. Aquí nace el río Flamisell y cruza varios pueblos, dejando estampas rurales imprescindibles.