El punto más perfecto de La Torre d'Oristà, según la gran promesa folk Ferran Orriols 

Esta sección nació como un intento de saber a qué lugares acuden los artistas (escritores y músicos en particular) en busca de inspiración. Ferran Orriols, ascendente figura folk con base en La Torre d'Oristà (Oristà, Osona), empieza diciéndonos que no tiene ninguno en concreto: "Suelo hacer las canciones mientras voy en coche, estirado en la cama cuando me dispongo a dormir, en casa, en la terraza, en el jardín… Pero el paisaje me inspira; observar las vistas de mi entorno me hace sentir mucha grandeza", admite.

El paisaje rural del álbum 'Darrere els horts' –grabado en una antigua granja de pollos reconvertida en estudio– ha fascinado en casa, pero también fuera de nuestras fronteras. La canción titular sonó en el programa de Cerys Matthews (ex Catatonia) en BBC Radio 6; en la revista británica 'Songlines' hablan de un "expansivo disco de folk contemporáneo que podría compararse con el doble álbum de Big Thief 'Dragon new warm mountain I believe in you'". Palabras mayores. "Ha sido una grata sorpresa", dice Orriols. "Se nota que quienes hablan del disco lo han escuchado y lo han entendido. Es muy gratificante que lo valoren".

Punto de encuentro

El ascendente trovador accede a señalar, además, un rincón favorito de su pueblo: La Perera del Quico, punto de encuentro de infancia desde el que "existen las mejores vistas hacia los campos o nuestro mar", como puede verse en la foto de arriba; enfrente de Ferran, al otro lado de la calle, estaría el peral en cuestión, "de frutos incomestibles", avisa el artista.

Sus primeros recuerdos de la Perera son de pasar yendo a la escuela o a comprar a la calle de arriba. "Quedaba allí con los amigos y enfilábamos la Era del Riba, una cuesta que te lleva a Mossèn Riba Pont, nuestra calle mayor, donde teníamos la escuela, la plaza… Jugábamos mucho por esa zona, entre los campos y márgenes, escondiéndonos, haciendo cabañas, cazando mariposas… Las atrapaba con camisetas y las disecaba metiéndolas en una enciclopedia, bien apretadas".

Al tenerlo cerca de casa, más de un día se acerca allí a ver caer el sol. “Queda todo teñido de una luz dura, que casi parece que se pueda cortar. La luz es todo un enigma. Me gusta mucho cómo entra en las casas, cómo dora el paisaje. Muy tópico pero muy cierto. He hecho muchas canciones en estos momentos de luz. Me invitan a ello".

Cómo verle en directo

Canciones que están volando a lugares lejanos, a pesar de la barrera idiomática: "Supongo que los sentimientos, la intención, lo que realmente hace nacer las canciones y que tiene que ver con mi relación con la música, llega más allá del idioma y de las modas. Me gusta mucho que sea así. Es un disco con carácter, muy hecho a la suya; supongo que eso se valora y gusta".

Los fans locales e internacionales que quieran escuchar sus temas en directo tienen varias opciones próximamente: el viernes, día 18 de julio, en el Centre Cívic de Olost, dentro del ciclo de las Nits Tremendes, o el 3 de agosto en el festival NiFlauers Folk de Alpens. Ya el 17 de octubre habrá una presentación con banda y los colaboradores del disco (suena bien, casi que rematadamente bien) en el auditorio L'Atlàntida de Vic.