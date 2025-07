La última bala de Discos Revolver, otra tienda mítica de Barcelona que cierra

Es la última vez que hago esta cola. Aquí he tarareado estribillos que aún no había escuchado, he redondeado a la baja el gasto en los discos pinzados bajo mi axila, he deseado que no me regalaran la bolsa de tela con el logotipo de la tienda (porque eso querría decir que había comprado -invertido, en mi jerga- demasiado), he prometido que nada más salir rasgaría con la uña del índice derecho las etiquetas de los precios para no verlos, mientras daría el primer sorbo de cerveza para disponerme a admirar las portadas. La fórmula Liquidación total no me genera tantas emociones cuando se trata de una mercería, pero sí en el caso de una tienda de discos que incluso he sacado en mis novelas.

Discos Revolver, esta semana tras anunciar su cierre. / Ferran Nadeu / EPC

Vaya: el visionario -bromea Lluís, uno de los dueños, cuando alcanzo la caja.

Miro por encima de su hombro: al lado del cartel amarillo donde se anuncia que todo se vende con descuentos de hasta un 40%, ha colgado una columna mía, publicada en el 'On Barcelona', el antiguo suplemento de ocio de este diario. El título: Larga vida a Discos Revolver. Desde luego, tengo las dotes de adivino del ejecutivo de Decca que rechazó a los Beatles.

Un cliente acumula provisiones. / Ferran Nadeu / EPC

Hay algo más triste que una piscina municipal al aire libre de febrero y que una casa llena de cajas cinco minutos antes de la mudanza. Aquí, las cubetas casi vacías, que llevaban más de treinta años llenas de canciones. Recuerdo un verso de un poeta croata, que mirando la entrada de su bar favorito se preguntaba: ¿cuántas risas han cabido en este barril de cerveza?

Un rincón de la emblemática tienda. / Ferran Nadeu / EPC

Hay un tipo en edad de prejubilación con una camiseta de Toto que se pasea con aire melancólico, un jevi con entradas que se lamenta como lo haría un ruso en el Moscú vaciado por Napoleón, adolescentes sonrientes que se hacen fotografías frente al escaparate. Una tienda de discos es algo más que la suma de las dos cosas (tienda y discos). Fuera me encuentro a Luis Le Nuit, el Morrissey de Escudellers, al que tengo cariño de cuando llevaba el Fantástico y me dejaba poner discos y levantar copas: su fidelidad a la tienda se podría tasar en la panoja que ha apoquinado, pero se puede entender mejor diciendo que fue al funeral del padre de uno de los dueños. Dentro, uno de los empleados charla con una veintañera, porque ambos conocen a Reyes Torío, de Dinamita pa los pollos: ella porque era amiga de su padre y él, por fan. Es una de esas charlas entusiastas que solo se dan en sitios así, donde he podido hablar durante dos horas de si son mejores los Beat ingleses o los americanos.

Rebuscando joyas. / Ferran Nadeu / EPC

Queda poco: poco tiempo y poco material. Hay aún recopilaciones (esas letras doradas) de la Historia del Rock, álbumes de los escolanets de Montserrat y seis ejemplares de Tempo d’Italia, de Luis Cobos. No sé si emocionarme o soltar una carcajada. Mi padre era maestro de escuela y daba clases a uno de los hijos de otra tienda de la calle Tallers: Castelló. A final de curso, siempre le daba a elegir un disco y se lo regalaba. Este fue el primero que entró en casa y, por tanto, mi primera aproximación a la calle de los discos, incluso antes de ser un adolescente que la pisaba cada día. Cierra el Revólver rojo, pero queda el verde y otras tres o cuatro tiendas por aquí. Habrá que consolarse.

A ver qué ponen -dice Lluís, en la caja, contento por la reacción de la gente.

Quizá una tienda de carcasas o de camisetas basura de estas de I love Milfs.

Desde luego no creo que nadie cuelgue esta columna en la caja. Así que digámoslo alto y aquí: larga vida a Discos Revolver.