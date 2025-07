¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Pinta y bebe con la Tita Mari

Manualidades y petardeo

Si tu tía del pueblo fuese travestí sería La Tita Mari , una de las 'drag queen' más mamarrachas de la parrilla local. Este fin de semana vuelve con su formato más emblemático: un pinta y bebe, que celebra su cuarta edición. Ella traerá los rotuladores, el papel y el petardeo, tú solo las ganas de emborracharte.

Dónde: La Federica (Salvà, 3).

Cuándo: 11 de julio.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market . Este fin de semana se compone de los mercados 'indoor': Todo a 5€ (Pere IV, 117), el Dale Y2K (Pere IV, 93) y el Vintage Poblenou (Ávila, 78). Hasta domingo, día 13.

El mercadillo más viral de Barcelona (en Instagram tiene más de 175 mil seguidores) vuelve este fin de semana. Es Viva Vintage , con decenas de vendedores de vintage, segunda mano, accesorios, decoración y más miscelánea de productos que no sabías que necesitabas, hasta domingo, día 13, en el Potasi K19 (Sant Pere més Alt, 19).

Un imperdible: este sábado, 12, vuelve el Flea . Lo hace con el Sants Flea. Una fiesta vintage con medio centenar de marcas y paraditas. En Cotxeres de Sants (Sants, 79), el domingo.

Un sábado más, los vendedores de la calle Riera Baixa , en el Raval, sacan sus tiendas a la calle. Vintage, discos, gastronomía y más. Todo kilómetro cero, apoyando el comercio local.

Y en Gràcia, nueva entrega del mercadillo de fin de semana de La Vila Market . Sábado y domingo, en la esquina entre las calles l'Or, 42, y Torrijos, 72.

Vespres d’Estiu

Conciertos a la fresca

La UB vuelve con su ciclo musical ' Vespres d’Estiu ', una serie de conciertos al aire libre (en el patio del edificio histórico de la universidad) y con entrada gratuita. Este año, además, celebra veinte ediciones. Dos décadas de cultura abierta a la ciudadanía.

Dónde: jardín Ferran Soldevila (edificio histórico UB, plaza Universitat, s/n)

Cuándo: hasta el 17 de julio.

Festival Cruïlla

Música, arte y comedia

Vuelve el Cruïlla, el festival más 'family-friendly' de la temporada veraniega. Este año, el cartel lo componen Alanis Morissette, Sex Pistols, Gracie Abrams, Thirty Seconds to Mars, Love of Lesbian, St. Vincent, Girl in Red, entre muchos otros. Más allá de la música, repite el ciclo Cruïlla Comèdia (11 y 12 de julio), con un cartel repleto de humoristas nacionales.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: del 9 al 12 de julio.

Nits d'estiu en CaixaFòrum

Planes culturales gratis

Un verano más, CaixaFòrum Barcelona trae su ciclo Nits d'estiu, que llena el recinto modernista con danza, música, circo, magia y ‘performances’. Ocio para todos los públicos, de calidad y, además, con entrada gratuita (solo hace falta reserva previa).

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: del 9 de julio al 6 de agosto.

Creant personatges de cinema

Exposición de Grangel Studio

Casa Seat cumple 5 años, y lo celebra con una gran exposición dedicada al estudio barcelonés Grangel Studio, encargados del diseño de personajes de míticas películas como 'La novia cadáver', 'Kung Fu Panda' o 'Cómo entrenar a tu dragón'. La muestra, bautizada como 'Creant personatges de cinema', recoge 300 obras originales que encantarán a los fans de las películas.

Dónde: Casa Seat (paseo de Gràcia, 109).

Cuándo: del 9 de julio al 4 de septiembre.

Deltebre Dansa

Un festival en el Delta

El delta del Ebro es una de las zonas más espectaculares de Catalunya. Sus parajes naturales tienen de todo: verde, campos, río, mar, dunas y un largo etcétera. Y, en las próximas semanas, este será el increíble telón de fondo del festival Deltebre Dansa, que celebra 20 ediciones llenando de cultura, danza, circo y creatividad la orilla del Ebro.

Dónde: Deltebre (Tarragona).

Cuándo: del 7 al 20 de julio.

Espectáculo entre los arrozales en una anterior edición de Deltebre Dansa. / klawaudiovisuals

House of Candy

2.000 metros cuadrados de dulce

Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.

Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).

Pride Barcelona

Celebra el orgullo LGTBI

Cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGTBI, efeméride internacional de los disturbios de Stonewall de 1969, la gran revuelta ‘queer’ que sentó las bases del movimiento que conseguiría asentar derechos en el colectivo. Esta importante fecha sirve para arrancar el Pride Barcelona, el festival que llenará la ciudad con decenas de actividades LGTBI, como el mítico desfile de carrozas, las jornadas llenas de conciertos de divas pop o la famosa carrera en tacones (sí, pegarse un maratón con unos taconazos dignos de Marilyn Monroe).

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Las carrozas en el Pride de 2024. / EP

Festival Grec

El festival de verano de Barcelona

Talento local, propuestas internacionales, cultura experimental... y muchísimo más. Un año más, vuelve el Festival Grec, uno de los planes más cotizados del verano en la capital. Aquí tienes 15 recomendaciones para disfrutar del festival, y aquí cinco propuestas gratuitas para hacerlo sin gastarte ni un duro.

Cuándo: hasta el 4 de agosto.

Assistents a l’espectacle ‘Le petit cirque’, que ahir a la nit va inaugurar el festival Grec. / ZOWY VOETEN

Festival Alma-Occident

Música en el Poble Espanyol

The Corrs, Guitarricadelafuente, Zahara, Fangoria, Residente o Julieta Venegas son algunos de los nombres que componen el cartel del Festival Alma-Occident, uno de los muchos ciclos de conciertos que acogerá este verano Barcelona.

Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: hasta el 21 de julio.

Les Nits de Barcelona

Festival en Pedralbes

El Palau de Pedralbes vuelve a llenar su verano con conciertos. El festival Les Nits de Barcelona estrena temporada con un cartel con nombres como Rosario, Beth Gibbons, Lax'n'Busto o Sopa de Cabra.

Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: hasta el 23 de julio.

Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado

El Prado, en Barcelona

El CaixaFòrum Barcelona acoge la muestra 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado', que reúne obras y objetos procedentes de los fondos menos conocidos del Museo Nacional del Prado de Rubens y otros artistas de la misma órbita como Van Dyck, Jordaens o Brueghel.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

'El juicio de París', de Rubens, llega al CaixaFòrum Barcelona. / Anabella Noé Condoleo

Terrats en Cultura

Planes en azoteas

Vuelve Terrats en Cultura, festival cultural que lleva una trece ediciones llenando las azoteas de Barcelona y L’Hospitalet con propuestas para todos los gustos y sensibilidades. Ahora se estrena la temporada 2025, que viene con 15 propuestas culturales en 7 azoteas.

Cuándo: hasta el 31 de julio.

Monólogo 'Les paraules dels altres' en una edición anterior de Terrats en Cultura. / Terrats en Cultura

Pioners. 125 años de fútbol catalán

Exposición inmersiva deportiva

La Federació Catalana de Futbol cumple 125 años (se fundó en 1900). Para celebrarlo, pásate por 'Pioners', su primera exposición inmersiva, que te sumergirá en los clubes, equipos, campos, jugadores y jugadoras que han convertido en fútbol catalán en un icono deportivo mundial. Un recorrido de 50 minutos que culmina con la película inmersiva '125 gols', que revive los 125 goles y jugadas más recordadas del fútbol catalán.

Dónde: Ideal Centre d'Arts Digitals (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 3 de agosto.

Exposición inmersiva futbolera 'Pioners'. / Ideal Centre d'Arts Digitals

Petra: la gloria de los nabateos

Una aventura en 4DX

Súbete a una máquina del tiempo directo a la Jordania del siglo VIII a.C. Así es 'Petra: la gloria de los nabateos', la nueva aventura inmersiva en Barcelona que usa unas gafas de RV y una silla con efectos multisensoriales: temblores en el suelo, brisa, e incluso olores. Los que lo han probado ya lo proclaman como la evolución del cine 4DX.

Dónde: Reial Cercle Artístic (Arcs, 5).

Cuándo: hasta el 31 de agosto.

Las sillas multisensoriales de la exposición inmersiva. / Dream Vortex

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la exposición ‘Universo Goya. Entre la luz y la oscuridad’, la última producción de Layers of Reality, un recopilatorio de las obras más icónicas del artista en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Presentación de la exposición inmersiva universo Goya en el Centre d'Art Amatller de Barcelona. / Marta Pérez

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Hot Wheels City Experience

Los coches de Mattel en Barcelona

5.000 metros cuadrados de planes que irán sobre ruedas. Llega a Barcelona la Hot Wheels City Experience, una experiencia inmersiva que está dando la vuelta al mundo y que trae a Barcelona recreaciones tamaño real de ‘hot wheels’ icónicos, zona de ‘karting’, zona ‘gamer’ y un largo etcétera.

Dónde: Párking Centro Comercial la Maquinista (Potosí, 2).

Cuándo: hasta el 6 de julio.

Karting en 'hot wheels'. / Sfx Events

Musicveu

Festival solidario

Arranca el Musicveu, que de diciembre a julio llenará escenarios singulares del Penedès, el Garraf y L'Anoia con 18 conciertos solidarios (para la plataforma Som Salut Mental 360, impulsada por Sant Joan de Déu). El cartel lo conforman nombres autóctonomos como Maria Del Mar Bonet, La Guardia, The Blow Monkeys, Elena Gadel o Paula Koops.

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Fernando Botero. Un maestro universal

Homenaje al artista

El emblemático artista colombiano murió en 2023. Tras poco más de un año de su muerte, el Palau Martorell le rinde homenaje con 'Fernando Botero. Un maestro universal', la exposición más completa de pinturas del artista presentada en España. Más de 110 obras, gran parte de ellas inéditas, procedentes de colecciones privadas, que incluye esculturas, óleos, acuarelas, sanguinas, carboncillos y dibujo a lápiz.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 20 de julio.

La exposición Fernando Botero: un maestro universal en el Palau Martorell. / Manu Mitru

Dalí Íntimo

Un homenaje surrealista

Dalí y el fotógrafo francés Jaques Léonard desarrollaron una amistad que desembocó en una serie de reportajes fotográficos tomados durante los 50. La exposición 'Dalí Íntimo' recupera estas imágenes para conocer más la vida, la personalidad y la cotidianidad del artista.

Dónde: Reial Cercle Artístic de Barcelona (Arcs, 5).

Cuándo: hasta el 1 de septiembre.