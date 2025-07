¿Necesitas que te echen un cable? Barcelona es la meca del wakeboard

Aquí podrían echar un cable hasta a Pedro Sánchez. Solo literalmente, es un circuito de cableski. Como un telearrastre de la nieve, pero sobre el agua: 680 metros con obstáculos para hacer piruetas que ni en el Cirque du Soleil. Híbrido de snowboard, surf y skate. Acaba de reabrir en el Canal Olímpic de Casteldefells la meca del wakeboard. Es donde entrena la doble campeona del mundo Telma Cester.

Telma Cester practica wakeskate en el cableski del Canal Olimpic. / .

“Es el mejor wakepark que hay ahora mismo en España -garantizan los nuevos socios-. Lo hemos reformado todo (hay 15 nuevos obstáculos de alta gama). Vamos a estar entre los mejores de Europa”, prometen. Be Wake Park, lo han rebautizado. El veterano cableski se ha reconvertido en un complejo de ocio y deporte con chiringuito, ‘beach club’, puffs que te abducen y hasta una familia de patitos instagrameables. Detrás de la nueva concesión están el grupo Paripé y el Grupo Iguana.

Puffs con vistas al cableski de Be Wake Park. / Marc Asensio Clupés

“Estamos preparando para el año que viene una competición internacional”, adelanta el nuevo mánager. “En un futuro nos gustaría poder organizar algún Europeo oficial”. Marc Machado, 40 años, probó el wake a los 30. “Venía del mundo del snowboard”, justifica su evolución exprés. Ahora es el entrenador de la selección española de wakeboard. La mayoría de los ‘riders’ del equipo, dice, han salido de este cableski del Canal Olímpic. En agosto se irán a Polonia, hay Europeo júnior. En septiembre toca el absoluto en Alemania.

Marc Machado, a los mandos del cable. / Marc Asensio Clupés

Marc te da casco, chaleco y confianza exprés. Es todo un 'sensei' de las aguas. Sabe exactamente cuándo te vas a caer mejor que tu madre. No te fíes: su sonrisa es directamente proporcional a las agujetas que deja. Dos horas con él y entenderás cómo se sentía ‘Karate kid’ después de dar cera y pulir cera.

Trinchi, un veterano de 'old school', hace una pasada mojando al personal. / Marc Asensio Clupés

“Este deporte está pensado para cualquier tipo de nivel y para cualquier edad”, te anima antes de empezar. Él ha llegado a ver surfear con cable hasta a ‘riders’ de 70. “Yo el año que viene quizá tenga la oportunidad de competir en el Mundial”, sonríe. Tiene 40. “En Mundiales hay hasta categoría de +50”, apunta. Y te vienes más arriba que Trump poniendo aranceles.

Clase de iniciación en el 2.0: un circuito de ida y vuelta de 110 metros. / Marc Asensio Clupés

Empiezas en el 2.0: un circuito de ida y vuelta de 110 metros, solo dos poleas. Es donde se dan las clases de iniciación: 25 minutos y ya estás surfeando detrás de un cable con más alegría que Rocky subiendo escaleras. Ya puedes pasar al Full size, el 5.0: el cableski de 680 metros, 5 poleas, 15 nuevos obstáculos. “Incluso tenemos alguno personalizado solo para nosotros”, saca pecho Marc. Le responderías, pero estás tragando saliva. Como los dibujos animados antes de estamparse contra una pared.

Vista general del circuito 5.0. / Marc Asensio Clupés

También es 'coach' de Be Wake Park el entrenador de la selección catalana: Victor Gallego, Gallu. Él empezó a hacer wake hace 15 años. Trabaja en este cableski desde que abrió hace una década. Es monitor, ‘driver’ del cable, diseñador del parque con Román Ferreyra, tu otro ángel de la tabla.

Román Ferreyra mira a uno de sus 'riders'. / Marc Asensio Clupés

“1, 2… Salimos a la de 3”. Empiezas haciendo ‘kneeboard’: haces el circuito de rodillas sobre la tabla. Asumible para novatos. De pie ya es otra cosa. A la tercera intentona, aguantarás apenas media vuelta. Y eso que es a velocidad reducida. Por las mañanas bajan revoluciones para los neófitos: 27km/h. La velocidad oficial es de 30km/h. ¿Mañana voy a tener agujetas? “Nooo –todos se ríen por lo bajini-, si quieres que te mintamos...”.

Preparándote para el ‘kneeboard’: haces el circuito de rodillas sobre la tabla. / Marc Asensio Clupés

“Estamos en auge”. Lo dice el presidente de la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard, Xavier Cester. Sí, es el padre de Telma Cester, doble campeona del mundo de wakeskate con 20 añitos. Con 12, ya era campeona del mundo sub-18. Acumula otros cuatro oros en Europeos. Sigue entrenando en el Canal Olímpic. Es su “home cable”, que dice el padre. Es casa. “A día de hoy es el mejor cableski de España”, asiente Xavier. Una meca del wakeboard. “Barcelona –asegura- es un punto clave dentro del panorama internacional”.

Victor Gallego y Román Ferreyra se deslizan sobre uno de los nuevos obstáculos de Be Wake Park. / Marc Asensio Clupés

“España quedó la quinta de 16 países en el último Europeo”, detalla el presidente de la federación. Una heroicidad teniendo en cuenta las poquísimas instalaciones que hay en España: apenas 5. “Es exagerada la diferencia –resopla Xavier-. Piensa que solo en Burdeos tienen 10”. En total, habrá más de 100 en Francia. Más de 80 en Alemania. “Comparativamente, estamos en un gran lugar”. Que se lo digan a Melody.

La modalidad de Telma, el wakeskate, es la más difícil. Los ‘riders’ no van atados a la tabla mediante las botas. Llevan zapatillas y hacen trucos como los ‘skaters’ terrestres. “Sí, es un poco más difícil”, reconoce Pedro -13 añitos- sin darse mucha importancia antes de lanzarse al agua a hacer piruetas.

Detalle de Pedro haciendo wakeskate. / Marc Asensio Clupés

“Antes era un parque y ahora es un megaparque”, resume Tomás. Trinchi, se lee en su casco. 19 años, 11 sobre una tabla. “Es uno de los mejores parques que he probado”, asegura. Él solía competir. “Es un gran cambio”, asiente al lado Marina, 23. “Espero que venga más gente a conocerlo”. Ella también es ‘old school’, lleva 12 años haciendo wake. También competía. “Todo lo que sea agua… -se ríe-, ya lo dice mi nombre”. ¿Qué engancha? “Adrenalina a tope”, responden Emma y Alejandra, 18 años. “Es una actividad divertida para todas las edades”.

Una tabla de wake con pirueta al fondo. / Marc Asensio Clupés

Se palpa ambiente de ‘Friends’. “No es broma –dice Marc-, yo me he hecho una familia”. “Ojo, Carlos Sobera -advierte Gallu-, más de un romance ha salido de aquí”. Después de una hora, empieza a salir el salseo. Aquí ha habido hasta matrimonios. “Be Wake Dates”, rebautizan este ‘First Dates’ acuático. “El wake es puro amor”, se ríen. “Un poco duro –justifican-, como el amor”.