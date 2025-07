Las localizaciones de miedo de Terrassa, Vidrà o Barcelona donde se rodó la serie 'Los sin nombre'

El director artístico Joan Sabaté se ha arrancado una espinita participando en la adaptación televisiva de 'Los sin nombre' (Movistar Plus+), la novela de 1981 de Ramsey Campbell que ya dio pie al debut en el largo cinematográfico de Jaume Balagueró en 1999. "En algún momento de los muchos arranques que tuvo aquella película, Patrick Salvador, director artístico de un montón de cosas, y yo mismo debíamos encargarnos de la dirección artística", nos explica. "Pero la producción sufrió algunos imprevistos y al volver a empezar ya no contaron con nosotros. Iba a ser nuestra primera película como directores artísticos. De modo que me hace mucha ilusión haber podido participar en la serie", que llega creada por Pau Freixas y Pol Cortecans, con quienes Sabaté colaboró ya en 'Sé quién eres' o 'Todos mienten'.

En esta nueva versión de una historia memorable, Miren Ibarguren interpreta el papel bordado por Emma Vilarasau en el cine, el de esa mujer que pierde a su hija Ángela (Valentina Soleil Gaya) del modo más inquietante. Y que un día cualquiera, muchos años después, recibe una llamada capaz de alimentar la esperanza. La ayudan en su inesperada búsqueda el inspector Salazar (Rodrigo de la Serna) y Laura Rey (Milena Smit), a quien Ángela había sacado años atrás de la muerte clínica con un beso, o eso quisieron creer muchos.

Lugares de Terrassa

A la hora de buscar espacios, no se tuvieron especialmente en cuenta la novela ("aunque sea la fuente de la historia") ni la película ("aunque sea un gran referente"); según Sabaté, lo único importante es que fueran "los que necesitaban los guiones de Pol Cortecans". Hacía falta, por ejemplo, un hospital donde Miren trabaja como ginecóloga. Los exteriores son del Clínic, "así como un par de pasillos, pero otros pasillos están hechos en el hospital de Terrassa", explica nuestro entrevistado. "Las urgencias y las habitaciones están construidas en un espacio de Lliçà d’Amunt donde también construimos la comisaría de los Mossos".

También en Terrassa, muy cerca del hospital, dieron con esa pocilga donde sucede, en apariencia, lo innombrable. "El tema de rodar con animales es delicado. Adaptamos una pocilga en desuso para poder asegurarnos de que cumplíamos todos los requisitos para tener animales vivos", explica Sabaté. Los sin nombre habitan "un espacio en la frontera de la sociedad: fábricas, iglesias abandonadas…". La llamada que desata la intriga se realiza desde una nave industrial; en concreto, la antigua fábrica de Mercedes-Benz en Sant Andreu.

Y tampoco tuvieron que salir de Terrassa para dar con ese orfanato tan importante en la acción. Es el Mas Viver de Torrebonica, una antigua masía y granja agrícola que sirvió como sanatorio durante el siglo XX. "Teníamos muy pocos días para transformar un espacio muy grande y, además, para crear dos momentos diferentes. En uno vemos cómo entra la policía, pero todavía no entendemos demasiado bien qué pasa. En el otro entramos con Salazar y entonces hemos de descubrir un lugar aterrador".

Vidrà y Barcelona

La casa donde Claudia y su hija Ángela viven una buena vida, aunque por poco tiempo, apareció en Vidrà (Girona). "Es muy importante en el arco dramático del personaje de Claudia; costó mucho encontrar el sitio, porque debíamos rodar cerca de un bosque y que interiores y exterior pudiesen dialogar", dice Sabaté. "También necesitábamos un sitio donde el cambio de época pudiese ligarse al cambio de estación del rodaje. Desde principios de septiembre a principios de noviembre, el entorno cambió, y la entrada del otoño nos ayudó en este cambio en la percepción que tenemos del espacio".

De Barcelona se pueden reconocer el colegio privado La Salle Bonanova, donde el hijo de Salazar hace la comunión, o Ca l'Alier, centro de innovación sobre 'smart cities' donde se escenifica la presentación del libro de Laura. "Queríamos dar este aire de presentación en un centro cívico y no una librería para situar al personaje fuera del mercado editorial en este momento de la trama", cuando debemos desconfiar de su punto de vista. Cuando todo es ambigüedad.