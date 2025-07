Los 10 mejores conciertos de julio en Barcelona

Está muy bien eso de viajar, pero si estás obligado a quedarte en la ciudad, tampoco está mal desplazarse mentalmente a otras latitudes a través de la música. En esta selección te ofrecemos algunas opciones variadas a considerar. Tanto si eres fan del pop masivo como seguidor del neoclasicismo, aquí encontrarás algo de tu gusto.

1. Guitarricadelafuente

Uno de los mejores momentos de 'Pedro x Javis', la docuserie con y sobre Almodóvar, es la interpretación de 'Cucurrucucú paloma' (que Caetano Veloso hiciera en 'Hable con ella') a cargo de la joven promesa Álvaro Lafuente Calvo, alias Guitarricadelafuente. Es un ejemplo dulcemente extremo de su forma de hacer las cosas, las versiones y también sus temas propios: sin prisa, delicadamente, en un susurro desgarrado. Se espera apropiado silencio en su concierto en el Alma Festival. Poble Espanyol, miércoles 2 y jueves 3, 22.00 h.

2. Robbie Williams

El reciente biopic 'Better man' no fue el éxito esperado, ni mucho menos, quizá por la osadía del director Michael Gracey de sustituir al ex Take That por un primate digital. Desde luego, no es porque la estrella de Williams se haya apagado: el ídolo de los primeros dosmil aterriza en Barcelona con una gira con la que agota entradas bastante regularmente. Presenta 'Britpop', futuro nuevo álbum de, según ha dicho, espíritu noventero guitarrero; en el single 'Rocket' participa Tony Iommi de Black Sabbath. RCDE Stadium, sábado 5, 21.30 h.

3. Festival Cruïlla

El sueño de los noventa sigue vivo también en el Cruïlla: Alanis Morissette y Texas avivarán la nostalgia de aquellos maravillosos años (musicales). Por otro lado, en el cartel brillan artistas más jóvenes como Gracie Abrams, Girl In Red o Maria Hein, todas ellas en la jornada inaugural del miércoles 9. Lo más único e intrigante podría ser el espectáculo 'Bahidorá' de Africa Express, en el que participarán Damon Albarn (cofundador del colectivo), Django Django, Joan As Police Woman o Mexican Institute Of Sound. Parc del Fòrum, del miércoles 9 al sábado 12.

4. Rauw Alejandro

El astro del pop latino nos visita con la gira mundial de 'Cosa nuestra' (2024), disco bautizado así en homenaje al clásico de Willie Colón y Héctor Lavoe de 1969. La salsa, sea como sea, no es su único ingrediente (de hecho, podría incluir un poco más de la misma): Alejandro se acerca también a bachata, afrobeats, bolero, merengue (con desembocadura hyperpop en 'Mil mujeres') e incluso rap. El espectáculo es, según parece, una celebración glamurosa y teatral de la comunidad portorriqueña de Nueva York. Palau Sant Jordi, viernes 11 y sábado 12, 21.00 h.

5. Beth Gibbons

Con su primer firmado disco en solitario ('Lives outgrown'), la cantante y compositora británica ha logrado una obra casi tan mayúscula como las que grabó con los iconos del (no solo) trip hop Portishead. Sus canciones de pop de cámara, a veces de aire dramático y cinematográfico, pero casi siempre maravillosamente recogidas, exploran temas de ruptura, menopausia y mortalidad con verdadera inspiración. La artista regresa a Barcelona tras su enorme paso por el Primavera Sound del año pasado. En Les Nits de Barcelona. Palau de Pedralbes, lunes 14, 22.00 h.

6. Max Richter

Este compositor y pianista británico, nacido en Alemania, lleva más de dos décadas explorando las posibles conexiones entre clásica contemporánea y electrónica experimental. Seguramente lo has oído, aunque no conozcas su nombre: su 'In the nature of daylight' ha sonado en multitud de películas. Presenta 'In a landscape' (2025), otro disco de Max Richter en el que la aparente calma esconde subtramas de zozobra. Cita clave en este Grec 2025. Teatre Grec, martes 15, 22.00 h.

7. SOUNDIT Festival

El evento de música electrónica se marca su mejor cartel hasta la fecha: un desfile inagotable de primeras espadas de clásicos vigorosos (Luke Slater, Jeff Mills, Surgeon, Goldie) y nombres más jóvenes (Avalon Emerson, Objekt, Verraco, Call Super u Octo Octa, que ha comisariado todo un escenario) pero sobradamente efectivos. Parc Nou del Prat de Llobregat, viernes 18 y sábado 19, 16.00 h.

8. Aitana

En su escueta gira de estadios (dos conciertos en Madrid, uno en Barcelona), la estrella pop barcelonesa toma nota de Taylor Swift y recorre bastante a conciencia todas las épocas de su carrera hasta la fecha. Serán cuatro actos, eso sí, en lugar de diez: los correspondientes a los discos 'Spoiler' (2019), '11 razones' (2020), 'Alpha' (2023) y el reciente 'Cuarto azul' (2025). Se espera que suenen temas no muy evidentes y que puede llevar tiempo sin defender encima de los escenarios. Estadi Olímpic Lluís Companys, sábado 19, 20.15 h.

9. Arooj Aftab

Para quien esto firma, la cantante y compositora pakistaní firmó el disco más impresionante de 2024: 'Night reign', en el que sublima su fusión de lo antiguo y folclórico con las formas sinuosas del jazz o los filtros electrónicos. Una forma sencilla de querer ir a este concierto es buscar su balada 'Whiskey' o, quizá aún mejor, su asalto al estándar de 1945 'Autumn leaves'. Abre esta noche Grec, además, Mar Pujol, heroína folk de Prats del Lluçanés. P62, jueves 24, 20.30 h.

10. Kendrick Lamar & SZA

Jo, qué noche. Oportunidad de ver en directo nada menos que al mejor rapero del siglo XXI, el controvertido Kendrick, y a la luz más brillante del R&B actual, SZA, colaboradora habitual del primero (por ejemplo, en aquella fantástica 'All the stars' para 'Black Panther'). Son nueve actos en total, siete en los que se alternan en solitario y dos dedicados a sus colaboraciones. La duración estimada del espectáculo es de cerca de tres horas. Casi nada. Estadi Olímpic Lluís Companys, miércoles 30, 20.00 h.