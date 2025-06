Más allá del Pride: actividades en Barcelona para celebrar el orgullo LGTBI

Este fin de semana saldrá el arcoíris. No, no va a llover −ojalá, porque el sol no va a dar tregua−. Es porque el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGTBI, efeméride internacional de los disturbios de Stonewall de 1969, la gran revuelta ‘queer’ que sentó las bases del movimiento que conseguiría asentar derechos en el colectivo.

Esta importante fecha sirve para arrancar el Pride Barcelona, el festival organizado por empresas LGTBI que hasta el 19 de julio llenarán la ciudad con decenas de actividades, como el mítico desfile de carrozas, las jornadas llenas de conciertos de divas pop e, incluso, la famosa carrera en tacones (sí, pegarse un maratón con unos taconazos dignos de Marilyn Monroe).

Manifestación del Pride 2024. / JORDI OTIX

Más allá del Pride, la ciudad se une para recordar la efeméride del 28J con muchos planes. Por ejemplo, este fin de semana, la apuesta más combativa: entidades como Crida LGTBI, Atzagaia o Poder Popular Trans se unen en una celebración callejera. Los días 27 y 28, plaza Universitat acogerá una fiesta mayor ‘queer’, con un escenario donde habrá ‘shows’ drag, cabarés y ‘djs’. El sábado, 28J, se celebrará la manifestación unitaria, que tiene como objetivo recordar la primera muestra de fuerza LGTBI en la Rambla de Barcelona, hace casi 50 años. Y después de la reivindicación, más conciertos, música y fiesta.

También vuelven los planes LGTBI en equipamientos municipales: sí, los exitosos Orgull de Barris y Orgull de Museus. El primero llena todos los distritos con actividades ‘queer’. Por ejemplo, el bingo feminista del Casal de Gent Gran Navas (Capella, 14), el día 7 de julio, la tarde de juegos de rol LGTBI en el Casal de Joves Prosperitat (paseo de Valldaura 271X), el 16 de julio, o los Cinefórums que habrá por todos los centros cívicos. Hay cientos de actividades por escoger. ¿Toca destacar solo una? Entonces la que se organiza en el Centre Cultural Albareda (Albareda, 22-24) el 4 de julio: el Fede Fest, un festivalazo que el bar la Federica organiza para celebrar sus diez años. Habrá actuaciones de las travestís en activo más icónicas de Barcelona y muchísimo petardeo.

Anterior celebración del Pride Barcelona. / ZOWY VOETEN

El Orgull de Museus consiste en reinterpretar los museos y espacios patrimoniales poniéndose unas gafas ‘queer’. Es decir, ver las historias LGTBI que se esconden en las exposiciones, o directamente ofrecer los espacios a artistas del colectivo para que los llenen con su arte. Este año, los principales museos en ofrecer actividades de esta índole son el Museu d'Arqueologia de Catalunya (paseo de Santa Madrona, 39-41), el MACBA (plaza dels Àngels, 1), el Museu Etnològic i de Cultures del Món (paseo de Santa Madrona, 16-22) y el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (plaza de Leonardo da Vinci, 4-5).