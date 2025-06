La Connectada: el nuevo tardeo solo para mujeres para hacer amigas en Barcelona

Ya hay más ‘apps’ de citas que procedimientos judiciales del caso Koldo (aunque por poco). No es de extrañar que el hartazgo sea algo generalizado. Es un fenómeno que lleva años documentándose: hablar con extraños por internet da más pereza que un pódcast de Tamara Falcó. Y no solo porque estamos saturados de pantallas, sino porque la demanda del público ya no es ligar, ahora lo que buscan los adultos es hacer amigos.

Por eso, Cites ràpides (reyes indiscutibles del ‘speed dating’ en Catalunya) traen una nueva propuesta que promete ser un éxito: un tardeo solo para mujeres, un plan que pone la amistad en el centro, pensado para ampliar el círculo social. Es la tendencia que lleva marcando los últimos años, planes analógicos para conocer a gente.

Si conoces Cites ràpides sabes por qué han triunfado: montan grupos para encontrar a tu media naranja en pocos minutos a través de dinámicas divertidas, frescas y que promueven la interacción orgánica. Sin embargo, se han dado cuenta de que, más allá del amor, en sus quedadas surgían muchas amistades. “En los ‘speed dating’ heterosexuales, las mujeres conocían a los hombres en bloques, y de ahí salían grupos de WhatsApp de mujeres después de nuestros eventos”, cuenta Pau Bartrolí, uno de los creadores.

Viendo que había un reclamo de su público, han decidido lanzar La Connectada. Una fiesta de mujeres para “hacer nuevas amistades, cantar y bailar”, prometen. Un espacio donde socializar sin la presión de tener que ligar. Aquí se viene solo a ampliar tu círculo en un entorno ‘friendly’: “puedes traer a tu amiga casada, a tu hija, a tu madre, a tu hermana”, asegura Pau.

“Hay una necesidad de conocer gente”, añade el organizador, “hay algunas que ya tienen un grupo, pero que están en diferentes momentos vitales, así que buscan nuevas personas con las que conectar. Por ejemplo, divorciadas que buscan amigas que también lo estén”. Y sí, aunque ya existen planes analógicos que se venden como entornos donde hacer amigos, si son mixtos, muchas veces acaban acogiendo a gente que va simplemente para ligar. Por eso La Connectada es diferente, porque su único objetivo es conocer a esa gente que llenará el hueco al que los amigos de toda la vida −sea por lo que sea− no están llegando. Sin intenciones románticas escondidas.

El primer tardeo se celebrará este sábado, 28 de junio, de 18 h hasta pasadas las 22 h, en los jardines del 1881 Hotel Balneari Vichy Catalan (avenida Dr. Furest, 32, Caldes de Malavella). La fiesta se dividirá en una parte con dinámicas para conocerse (que las tímidas estén tranquilas: los anfitriones lo ponen fácil para que todas hablen de forma orgánica y nada invasiva) y acabará con el plan más de bailoteo, para cuajar la noche con las nuevas amigas.

La Connectada, sin embargo, no es el primer tardeo para mujeres, lo cual demuestra que hay demanda. Las pioneras son Mamá Baila, que arrancaron en marzo su ‘mom’s night out’, un evento con mujeres que van de los 25 a los 60 años cuyo objetivo es bailar y bailar. Nada de ligar. Fue un éxito: hicieron ‘sold out’ y han repetido convocatoria (próxima fiesta, 4 de julio, en Sant Cugat). Sí, parece que es el nuevo plan de moda. Un evento diurno que pone a las mujeres (y sus necesidades) en el centro.