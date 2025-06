Los mejores sitios donde tener citas a la sombra en Barcelona

Habéis hecho ‘match’ en Tinder, Bumble o sucedáneos. Lleváis días hablando. Es hora de dar el paso y conocerse en persona. Pero terror: entre los nervios y el calor del verano, acabarás más sudado que el protagonista de Aterriza como puedas. La solución no es ponerse desodorante hasta que le pongan tu nombre a un agujero de la capa de ozono, sino buscar las mejores sombras para tener citas. Apunta.

1. Parques íntimos

Escondites naturales

El clásico entre los clásicos, una cita en el parque. Mucho mejor que ir a un restaurante: sale gratis, si la cita se pone aburrida no tienes que esperar a acabarte el plato para irte, y, encima, si el flechazo es instantáneo, podéis buscar un rincón íntimo y besuquearos sin alertar al resto de comensales.

Jardines del Palacete de Muñoz Ramonet, una pequeña joya cerca de Turó Park. / JOAN CORTADELLAS

Primera recomendación: los jardines de la Tamarita (paseo de Sant Gervasi, 47). Aquí no puedes girar una esquina sin encontrarte una pareja dándose el lote. Parece que los aspersores, en lugar de agua, sueltan feromonas. Es tranquilo, está aislado del ruido de la ciudad y cuenta con estatuas y fuentes clásicas donde sentarse bajo la sombra de los árboles. Citas románticas a prueba de axilas mojadas.

Continúa la batería de recomendaciones: en Sarrià, el Turó Park (Pau Casals, 19) tiene muchos rinconcitos ocultos, y los jardines de la Fundació Julio Muñoz Ramonet (Muntaner, 282), un parque escultórico con bancos y una fuente. En Pedralbes, los jardines del Palacio de Pedralbes (Diagonal, 686), con bancos y espacios amplios donde no te molestarán. Y en Horta-Guinardó, los jardines del Palau de les Heures (paseo del Vall d'Hebron, 171), un recinto verde a los pies de una impresionante casa señorial.

El Palau de les Heures. / EP

2. Terrazas verdes

Cañas bajo los árboles

Otro clásico de primera cita: ir a un bar y tomar algo. Para evitar el calor, siempre está la opción de ir a cualquier lado con aire acondicionado. Pero, sin duda, es mucho más romántico cambiar un techo cerrado por la copa de un árbol.

El frondoso ‘chill’ del Hotel Alma. / EP

Apunta estos bares y locales. Sus terrazas llenas de vegetación pronosticarán brotes verdes a tus citas. Tienes para escoger el jardín del Hotel Alma (Mallorca, 271), el Hotel Petit Palace Boqueria Garden (Boqueria, 10), que hace de entrada a los jardines de la Casa Ignacio Puig, el CC Can Deu (plaza Concòrdia, 13) o el bar de La Central del Raval (Elisabets, 6).

3. Chiringuitos entre árboles

Tomad algo (sin el calor de la playa)

Ir de chiringuitos es, unánimemente, uno de los planes más exitosos del verano. Y, aunque el objetivo de la cita sea no acabar más sudado que un pollo a l'ast, no hace falta renunciar a este plan: simplemente cambia los chiringuitos playeros por los que se esconden en los parques. Sombras garantizadas.

La lista de este tipo de bares y terrazas en Barcelona es larguísima. En el distrito Sants-Montjuïc se encuentran algunos de los que más resuenan en el boca-oreja. Por ejemplo, en el parque de Joan Miró, el de la estatua de ‘La dona i l’ocell’, está el Chiringuito Bar Parc Joan Miró (Aragó, 2). Tapas, bocadillos, hamburguesas y, según destacan los más asiduos, la burrata, que para algo sus responsables tienen D.O. italiana.

Chiringuito Bar Parc Joan Miró. / Joan Mateu Parra

Y en la montaña de Montjuïc, la lista sigue. Por debajo del teleférico está el Bar Marcelino (Margarit, 85), un quiosco con cañas, combinados, bocadillos y tapas con vistas increíbles de la ciudad. A los pies del castillo, el chiringuito de El Cims (paseo dels Cims, s/n), ideal si sois padres solteros y tenéis que cargar con los niños durante la cita: está situado en el parque de los toboganes, así que los tendréis entretenidos un rato. Por último, en la cúspide de la montaña, pasado el Jardín Botánico, La Caseta del Migdia (Mirador del Migdia, s/n) es un escondite entre pinos que cada fin de semana cuenta con brasas y música en directo.

4. Una cita en un claustro

Planes monumentales

¿Eres creyente? ¿No lo eres? Da igual, en estos claustros se obran milagros. De aquí, o sales con la certeza de que has encontrado a tu media naranja, o te entusiasmas con la idea de quedarte para vestir santos. En Barcelona hay muchos claustros abiertos a la ciudadanía que sirven como escenario perfecto para citas más cursis que las pelis de Kate Hudson.

Claustro del monasterio de Pedralbes. / EP

El claustro que más desvirtualizaciones de Tinder ha visto es el del monasterio de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9). Ahora, además, están con la hora mágica de Pedralbes, la tradicional apertura de puertas veraniega con la que el monasterio pone su claustro gótico -considerado uno de los más grandes del mundo- a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto de las últimas luces del día. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Prepara la cámara, que de aquí sacáis las primeras fotos de un largo romance.

Otros claustros más céntricos e igual de recomendables para citas son el del convento de Sant Agustí (Comerç, 36), espacio reconvertido en centro cívico, con salas de exposiciones y bar, o el Jardí de l'Ateneu (Canuda, 6), el restaurante del Ateneu Barcelonès, que ocupa el claustro del edificio, un rinconcito lleno de plantas y serenidad perfecto para una cita tranquilita.

5. Sal de Barcelona

Mini-escapada romántica

¿Quieres sorprender a tu cita? Haz una pequeña escapada romántica huyendo de Barcelona durante unas horas. No hace falta ir muy lejos: cogiendo la L2, llegas al parque que Instagram ha bautizado como mejor sitio para tener citas: el parque de Can Solei y Ca l'Arnús (avenida Navarra, 205, Badalona).

Lago del parque de Can Solei y de Ca l’Arnús de Badalona. / Ayuntamiento de Badalona

Este enclave en Badalona es un gran pulmón verde de más de 10 hectáreas. Consiste en un conjunto de parques construido en el siglo XIX, de estilo romántico, con vegetación, lago y estatuas no deja rincón sin una potencial 'story'. Aquí es fácil encontrar pequeños rincones llenos de vegetación, sombras y bancos ocultos entre los árboles. Un oasis romántico en plena área metropolitana.