Hoteles de Barcelona con ‘day-pass’ para bañarse en sus piscinas sin ser huésped

Más allá del gigante lago Can Dragó o de las piscinas ‘instagrameables’ de Montjuïc hay algunas piscinas en Barcelona que pasan desapercibidas a ojos de los locales. Y no es porque sean pequeñas o poca cosa. Al revés, ocupan una de las ubicaciones más privilegiadas de la ciudad: las azoteas. Pero no, no te imagines un balcón con la piscinita de plástico llenada con cuatro cubos de fregar. Son las de los hoteles, espacios tan enfocados al turismo que, en ocasiones, nos olvidamos de que no son solo para los guiris.

¿Cómo bañarse en ellas? Con los ‘day-pass’, pases diurnos, entradas de día… Como prefieras llamarlos. En resumen: pagar una entrada por disfrutar de su terraza, como si fuera una piscina pública. La ruta empieza en el Hilton Diagonal Mar Barcelona (paseo del Taulat, 262-264). Este hotel de lujo cuenta con una terraza con hamacas que puedes reservar (depende del 'pack' que escojas te sale por poco más de 60 € y puede subir hasta los 2000 €). Lo han bautizado como Purobeach, un ‘beach club’ con piscina, ‘djs’, gastronomía, cócteles, bebidas y una larga lista de servicios que harán que te sientas en unas vacaciones en el Caribe, pero cambiando el avión por el metro.

La ruta continúa en el Intercontinental (avenida Rius i Taulet, 3). Aquí también tienen sus ‘day pass’, con paquetes que incluyen acceso al 173 Rooftop Terrace (su terraza, con vistas tanto del ‘skyline’ de la ciudad como de la naturaleza de Montjuïc), una hamaca, cóctel y uso de la zona solárium. Estas entradas solo son válidas de lunes a jueves, y están a partir de los 65 €.

¿Buscando una opción más económica? Hotel Barcelona Condal Mar (Cristóbal de Moura, 138). Aquí gestionan sus ‘day pass’ a través de Atrápalo. Hay varios ‘packs’: uno por 26 € que incluye piscina, cóctel y pase de tarde, cuando no pica tanto el sol (de 16h a 20h), otro por 30 € con desayuno y acceso a la piscina de 10h a 15h, y otro con comida, por 40€, que te da acceso a la piscina de 10h a 18h.

Fuera de Barcelona, dos imperdibles con ‘day pass’. Primero: el Dolce Barcelona Resort by Wyndham (carretera de Martorell, Km 19, Capellades), con amplias terraza y piscina, rodeadas de naturaleza, que puedes visitar con un paquete del portal Hotel Treats que incluye almuerzo y sale a 60 € por persona. Plan B, el Hotel Eurostars Sitges (avenida Camí de Miralpeix, 12, Sitges). Entre muchos paquetes con ‘spa’, yoga, tratamientos y fiestas, tienen ofertas para que personas que no están alojadas puedan disfrutar de sus piscinas exteriores, con un precio a partir de los 45 €.