¿Qué hacer hoy? Los mejores planes de esta semana en Barcelona

Sónar 2025

El festival de música electrónica y experimental

Vuelve el mítico festival de electrónica y experimental de Barcelona, el Sónar. Aunque este año lo hace en medio de la polémica con decenas de cancelaciones por su relación con el fondo israelí KKR, el festival continúa en pie con un cartel lleno de nombres interesantes tanto del panorama local como internacional.

Dónde: Sónar de Día (Fira Montjuïc, avenida Rius i Taulet), Sónar de Noche (Fira Gran Via L'Hospitalet, avenida Joan Carles I).

Cuándo: del 12 al 14 de junio.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? El circuito de mercadillos empieza con la propuesta de Two Market. Este fin de semana vuelven con su mítico Todo a 1€ en la Nau Bostik (Ferran Turné, 1-11), en Sant Andreu. Por supuesto, siguen sus ofertones en el Poblenou: están con la 'pop up' dosmilera Dale Y2K (Pere Iv, 93), la tienda Vintage Poblenou (Ávila, 78) y la venta al kilo en Liquidación 25€/kg (Pere IV, 117).

También vuelven los chollos del viral Jaleo Vintage. Mercadillo itinerante de entrada gratuita con decenas de marcas, nuevo 'stock' cada 30 minutos... y todo a 5 euros. Un mercadillo lleno de gangas, del 13, 14 y 15 de junio, en el número 6 de Buenaventura Muñoz.

¿Buscando más chollazos? Pues el mercado de Residu Zero es para ti. Sábado, 14 de junio, en plaza Ramon Calsina feria solidaria con paraditas, talleres, magia y fiesta de la espuma.

Un sábado más, los vendedores de la calle Riera Baixa, en el Raval, sacan sus tiendas a la calle. Vintage, discos, gastronomía y más. Todo kilómetro cero, apoyando el comercio local.

Última opción: el Zoco Market, dedicado a artesanía y marcas locales, y uno de los más longevos de Barcelona (11 años y 60 ediciones a sus espaldas). Será los días 13, 14 y 15 junio en el número 8 de la plaza Sant Vicenç de Sarrià.

Candlelight: Lo Mejor de Bridgerton

Un cuarteto pop

Después del éxito de la primera, vuelve con una segunda edición Candlelight: Lo Mejor de Bridgerton. Conciertos de un cuarteto de cuerda a la luz de las velas que interpretan algunas de las canciones más reconocidas de la serie 'Los Bridgerton', como 'Bad Guy' de Billie Eilish, 'Thank U, Next' de Ariana Grande o 'Cheap Thrills' de Sia.

Dónde: W Barcelona (plaza Rosa dels Vents, 1).

Cuándo: 14 de junio.

Razz Week

Cuatro noches de fiesta

Razzmatazz será el 'place to be' este fin de semana. El mítico club del Poblenou celebra la Razz Week, cuatro noches consecutivas que mezclan nombres internacionales de primer nivel con talento emergente local. En el cartel encontrarás artistas como Oscar Mulero, Andy C, Hector Oaks, Ben Sims, DJ Niggafox o los sellos TraTraTrax o Kalahari Oyster Cult, entre otros.

Dónde: Razzmatazz (Almogàvers, 122).

Cuándo: del 12 al 15 de junio.

Terrats en Cultura

Planes en azoteas

Vuelve Terrats en Cultura, festival cultural que lleva una trece ediciones llenando las azoteas de Barcelona y L’Hospitalet con propuestas para todos los gustos y sensibilidades. Ahora se estrena la temporada 2025, que viene con 15 propuestas culturales en 7 azoteas.

Cuándo: hasta el 31 de julio.

Mostra FIRE!!

30 ediciones de cine LGTBI

Vuelve la Mostra FIRE!!, el festival de cine LGTBI más longevo e importante de la ciudad. 30 años van ya. En total, 10 días con decenas de proyecciones que abordan la sexualidad y el género desde diversas perspectivas y realidades geográficas.

Dónde: Institut Français Barcelona (Moià, 8).

Cuándo: del 5 al 15 de junio.

Jurassic Days

Viaje prehistórico

Los dinosaurios del jurásico invaden Barcelona. Un Velociraptor de 4 metros de largo, un Triceratops de 6 metros y un Tyrannosaurus Rex de 7 metros serán los protagonistas de 'Jurassic Days', la última exposición familiar que llega al centro comercial Arenas.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via, 385).

Cuándo: 12, 13 y 14 de junio.

Petra: la gloria de los nabateos

Una aventura en 4DX

Súbete a una máquina del tiempo directo a la Jordania del siglo VIII a.C. Así es 'Petra: la gloria de los nabateos', la nueva aventura inmersiva en Barcelona que usa unas gafas de RV y una silla con efectos multisensoriales: temblores en el suelo, brisa, e incluso olores. Los que lo han probado ya lo proclaman como la evolución del cine 4DX.

Dónde: Reial Cercle Artístic (Arcs, 5).

Cuándo: hasta el 31 de agosto.

Lapònia

Una comedia familiar

Se estrenó hace seis años en el Club Capitol y fue un auténtico éxito. Después de viajar por varias ciudades, vuelve a Barcelona para esta nueva temporada. Es 'Lapònia', con Míriam Iscla, Anna Sahun, David Bagés y Albert Prat, una comedia familiar sobre la crianza protagonizada por dos hermanas, sus parejas y el drama cuando la hija de una de las parejas le dice a su primo que Papá Noel no existe.

Dónde: Teatre Condal (avenida del Paral·lel, 91).

Cuándo: hasta el 22 de junio.

La brama del cérvol

Otro éxito de La Calòrica

La compañía teatral La Calòrica (los genios tras 'Le congrès ne marche pas') vuelven al Lliure con 'La brama del cérvol', una comedia existencial, política y ansiosa que reflexiona sobre la vida, tanto individual como colectiva. Un imperdible de la temporada.

Dónde: Lliure de Montjuïc (Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 22 de junio.

Setmanes d'Arquitectura 2025

Más de 200 actividades culturales

Desde su primera edición en 2017, las Setmanes d'Arquitectura de Barcelona se han consolidado como uno de esos certámenes culturales que vale la pena tener fichados. En total, siete semanas de programación arquitectónica pensada para que la ciudadanía conozca mejor Barcelona. 200 actividades como conciertos, visitas guiadas, colecciones fotográficas, exposiciones, charlas, talleres, debates... aquí tienes la programación de lujo.

Cuándo: hasta el 28 de junio.

Un menú tancat

Una comedia sobre la masculinidad

"¿Cómo es que nunca nos hemos visto llorar?" se pregunta el grupo de amigos protagonista de 'Un menú tancat', tres hombres adultos, amigos de toda la vida. Una comedia de Jordi Casanovas con Joan Arqué, Roger Coma y Óscar Muñoz como intérpretres, que reflexiona -y ríe- de la masculinidad y su vulnerabilidad.

Dónde: La Villarroel (Villarroel, 87).

Cuándo: hasta el 29 de junio.

Zurbarán (sobre)natural

San Francisco de Asís al cuadrado

Oportunidad única en Barcelona: el MNAC, el Musée des Beaux Arts de Lyon y el Museum of Fine Arts de Boston colaboran en la exposición 'Zurbarán (sobre)natural', que reunirá por primera vez las tres versiones de 'San Francisco de Asís según la visión del papa Nicolás V', obra cumbre del célebre pintor barroco Francisco de Zurbarán. La exposición la complementan otros autores, para entender el legado de su obra.

Dónde: MNAC (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 29 de junio.

Ver en natural

Paisajes modernos de la Península Ibérica

La exposición 'Ver en natural' es la segunda propuesta expositiva del ciclo 'Com des d'aquí', comisariada por Carolina Jiménez. Una exposición con una única escultura impresionante que surge de la investigación en torno a los paisajes en la Península Ibérica y su relación con el proyecto moderno.

Dónde: Fundació Joan Miró (jardines de Laribal, Parc de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 29 de junio.

Pioners. 125 años de fútbol catalán

Exposición inmersiva deportiva

La Federació Catalana de Futbol cumple 125 años (se fundó en 1900). Para celebrarlo, pásate por 'Pioners', su primera exposición inmersiva, que te sumergirá en los clubes, equipos, campos, jugadores y jugadoras que han convertido en fútbol catalán en un icono deportivo mundial. Un recorrido de 50 minutos que culmina con la película inmersiva '125 gols', que revive los 125 goles y jugadas más recordadas del fútbol catalán.

Dónde: Ideal Centre d'Arts Digitals (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 3 de agosto.

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la nueva exposición 'Universo Goya', un recopilatorio de sus obras más icónicas en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Hot Wheels City Experience

Los coches de Mattel en Barcelona

5.000 metros cuadrados de planes que irán sobre ruedas. Llega a Barcelona la Hot Wheels City Experience, una experiencia inmersiva que está dando la vuelta al mundo y que trae a Barcelona recreaciones tamaño real de ‘hot wheels’ icónicos, zona de ‘karting’, zona ‘gamer’ y un largo etcétera.

Dónde: Párking Centro Comercial la Maquinista (Potosí, 2).

Musicveu

Festival solidario

Arranca el Musicveu, que de diciembre a julio llenará escenarios singulares del Penedès, el Garraf y L'Anoia con 18 conciertos solidarios (para la plataforma Som Salut Mental 360, impulsada por Sant Joan de Déu). El cartel lo conforman nombres autóctonomos como Maria Del Mar Bonet, La Guardia, The Blow Monkeys, Elena Gadel o Paula Koops.

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Fernando Botero. Un maestro universal

Homenaje al artista

El emblemático artista colombiano murió en 2023. Tras poco más de un año de su muerte, el Palau Martorell le rinde homenaje con 'Fernando Botero. Un maestro universal', la exposición más completa de pinturas del artista presentada en España. Más de 110 obras, gran parte de ellas inéditas, procedentes de colecciones privadas, que incluye esculturas, óleos, acuarelas, sanguinas, carboncillos y dibujo a lápiz.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 20 de julio.

Dalí Íntimo

Un homenaje surrealista

Dalí y el fotógrafo francés Jaques Léonard desarrollaron una amistad que desembocó en una serie de reportajes fotográficos tomados durante los 50. La exposición 'Dalí Íntimo' recupera estas imágenes para conocer más la vida, la personalidad y la cotidianidad del artista.

Dónde: Reial Cercle Artístic de Barcelona (Arcs, 5).

Cuándo: hasta el 1 de septiembre.