El teatro de Guissona donde El Petit de Cal Eril tiene su cueva de creación 

Joan Pons, líder de los esenciales del pop catalán El Petit de Cal Eril, no tuvo que pensar demasiado cuando le preguntamos por su escondite favorito. Hay un sitio donde se pasa los días y las horas, donde siempre acaba pasando el proceso creativo de los discos, las giras, las producciones… "En un momento o otro todo siempre pasa por allí. Es como que si no lo hiciera, la cosa no acabaría de coger forma".

Se refiere, claro está, al Teatre de Ca l'Eril, ajetreado lateral de una gran casa del siglo XVII de la plaza mayor de Guissona (La Segarra, Lleida). "Parece ser que el teatro se abrió en los años 10 del siglo XX, y funcionó hasta que estalló la guerra", explica Pons sobre su historia. "Después de aquello fue utilizado por diferentes entidades y alquilado hasta los años 60, cuando se cerró definitivamente. De pequeño, siempre lo había visto abandonado y lleno de trastos; también como un sitio muy especial, donde se notaba que habían pasado cosas".

Hacia el 2010, Ca l’Eril necesitaba una reforma integral del tejado y un buen lugar para hacerla era desde el teatro. "Fue entonces cuando comenzamos a pensar en la posibilidad de aprovechar para rehabilitar al sala y convertirla de nuevo en un espacio donde poder hacer conciertos, grabaciones y actos culturales", cuenta Pons.

Grabando a los grandes

Como estudio es ideal porque "es un espacio grande y suena muy bien; tiene luz natural y es especial", opina nuestro entrevistado. Los primeros discos que hizo allí fueron de Mates Mates ('Vida animal') y La Sentina ('Falconades'), ambos publicados en 2012. Desde entonces ha grabado a Núria Graham, Els Pets, Ferran Palau, Carles Viarnès, Da Souza, Espaldamaceta, Za!, Joan Miquel Oliver o los mismísimos iconos del indie rock estadounidense Big Thief (el single 'Vampire empire'). Si alguien quiere grabar, puede escribir un mail (a teatrecaleril@gmail.com) y cruzar los dedos para que haya hueco en el calendario. "Pero conviene tener claro que el Teatre de Ca l'Eril no es un estudio convencional y no se graba de manera convencional".

Por otro lado, allí se ha visto tocar a gente como Roger Mas ("el primer concierto que hicimos; fue espectacular"), Joan Colomo, Anna Andreu, Sílvia Pérez Cruz o Pau Riba con sus conciertos de Navidad con De Mortimers. Veladas especiales organizadas por Pons con su propio entorno familiar. "Se crea un ambiente muy respetuoso hacia la música y eso hace que puedas vibrar mucho. Es increíble la de gente que ha pasado por el teatro y ha dejado su energía. Cuando entras, notas una maravilla de poso creativo que te sirve para crear cosas nuevas".

Cosas nuevas como el álbum 'ERIL ERIL ERIL', anunciado por sorpresa en abril. Y nosotros pensando que Pons estaba medio de descanso. ¿Hablar de paréntesis ("cerramos para ir a pescar", decía su cartel de despedida de septiembre de 2022) le permitió trabajar con más tranquilidad? "Supongo que sí. A veces es importante saber parar, escuchar y ver lo que está pasando a tu alrededor. Eso nos ha permitido reconectar con lo que hacemos desde un lugar ligeramente diferente y afrontar una nueva era, un nuevo principio".

Dentro del iglú

La gira de presentación arranca hoy, martes, día 10, con cuatro noches seguidas en el Ideal BCN - Centre d'Arts Digitals, donde podremos ver a El Petit en un formato muy especial: dentro de un iglú de viento que alojará tanto a la banda como a los espectadores. "Serán unos conciertos muy especiales", promete Pons. "Los hemos pensado y diseñado con mucho esmero para que la experiencia sea única y la música brille en su máximo esplendor". Ya no quedan entradas para Barcelona, pero esta 'Gira Iglú' pasará también por Lleida (26 de junio, Mercat del Pla), Tarragona (Refugi 1 del Moll de Costa, 23 de julio) y Girona (espacio por determinar, 20 de septiembre).