Lanzan en Barcelona una marca de helados para perros

Estos helados tienen garantizado al menos un “guau” por tarrina. Zampa, se lee en la etiqueta. Acaban de lanzarla en Barcelona: una marca de helados para perros. Exclusiva para comensales a cuatro patas (no cuentan los guiris de resaca). "Lo que soñamos –adelantan sus ideólogos- es que puedas llevar a tu perro a cualquier terraza y, mientras tú disfrutas, ellos también puedan refrescarse”. No, no tardaremos en ver a humanos ladrando para que su mascota les dé un poco de helado. "Ya tenemos muchos locales interesados", adelantan. Desde hoteles 'pet friendly' hasta restaurantes y bares.

Hay tres tarrinas a elegir: amarilla (coco, piña y plátano), roja (sandía y frutos rojos) y verde (manzana, pera y kiwi). Son “helados adaptados 100% para perros –garantizan-, sin lactosa, sin azúcar, con ingredientes saludables, aptos para todas las razas y tamaños”. Dan ganas de pasarse a la dieta perruna solo de leer sus virtudes 'light'.

“Ante el crecimiento y demanda de locales pet-friendly, hicimos un pequeño estudio de mercado”, justifica el lanzamiento Jaume Nebot, uno de los tres socios tras la nueva marca canina, junto a Àngel Ribes (CEO de Bifeedbo) y Patricia Corell. “Fue fulminante la aceptación por parte de los clientes”. "La idea -añaden- es salir a tomar algo con tu mascota y que no esté debajo de la mesa chupando un hielo o esperando el último trozo de tu galleta del helado".

Heladerías mixtas

Jaume Nebot es socio fundador de Il Gelato dell’ Amore (Consell de Cent, 258). Hace un año que abrió esta “heladería mixta”, así la llama. Sirve tanto a humanos como a perros. Tienen hasta un comedero con minitoldo a rayas para hacerse selfies con la lengua fuera. El año pasado –Jaume da números- vendieron más de mil tarrinas caninas solo en agosto. Ofrecen helados de atún, jamón cocido, pollo asado y salmón.

Hay más heladerías humanas en Barcelona donde los perros pueden pedir sus propias tarrinas. Hace dos años que Badiani empezó a vender su ‘dog gelato’ (Rosselló, 232; Mandri, 37, Westfield Glòries). “Está hecho especialmente pensando en el sistema digestivo de nuestros amigos peludos –apunta Vanessa Murga, mánager de la heladería-, elaborado con 96% menos lactosa y con fructosa en lugar de azúcar para que no les haga daño, pero con el 100% de sabor y calidad de nuestros gelatos”. Este año incluso está disponible en Glovo para ‘delivery’.

A estas alturas ‘dogfriendly’, las mascotas barcelonesas hasta pueden quedar para tomar un café. Dogguccino, han bautizado a la versión perruna del capuchino. Acaba de abrir la primera cafetería de Barcelona exclusiva para perros: Voilà Concept Store (plaza Narcís Oller, 1). La carta canina incluye desde ‘cookies’, tartas y gofres hasta cócteles (del Mojidog al Wagarita) y benjamines de champán: Cham&pet. Es inevitable: todos los clientes acaban saliendo del local a cuatro patas. Solo falta la Patrulla Canina haciendo un control en la puerta.