Dogguccino: capuchinos para perros en Barcelona

En esta cafetería se pide el café moviendo más las caderas que con el ‘Espresso Macchiato’ de Eurovisión. Los clientes entran con ansias de yonqui directos a la barra. La misma cara desencajada que al hacer la declaración de la renta. Se abalanzan a la dueña moviendo la cola compulsivamente. “¿Un dogguccino?”. Suena a pregunta retórica. Todos asienten con un “¡guau!”. Es la versión perruna del capuchino, el ‘hit’ de este bar canino. “Dogtail bar”, anuncia un cartel luminoso sobre la minibarra. Hay cócteles, claro. Del Mojidog al Wagarita. Incluso se ven botellitas de Spritz de aperitivo y benjamines de champán: Cham&pet. Es inevitable: todos los clientes acaban saliendo del local a cuatro patas. Solo falta la Patrulla Canina haciendo un control en la puerta.

Botellitas de Spritz de aperitivo para perros y un benjamín de Cham&pet en una estantería de Voilà. / Manu Mitru

Aquí las mascotas se pueden dar más caprichos que Pancho, el perro de la lotería. Voilà Concept Store (plaza Narcís Oller, 1). Es donde termina arrastrado cualquier humano con correa paseando por Gràcia. La primera cafetería de Barcelona exclusiva para perros. “Canfetería”, dirán los redichos. La carta canina incluye ‘cookies’ artesanales, ‘dogguccinos’, ‘dogtails’, piruletas de carne, dónuts, gofres (woof-waffle), empanadillas de boquerones, hasta tartas de cumpleaños por encargo. Se da por hecho que no tienen perritos calientes por puro decoro.

Un cliente posa en la barra del dogtail bar ante una bandeja con cookies. / Manu Mitru

Milly ya se sabe de memoria todos los nombres de los perros del vecindario. “Pero no de los dueños”, se ríe. Es la mujer a la que las mascotas miran con devoción. Milly Yang, 32 años, es de Shanghái, aunque se mudó a Barcelona desde París: allí estuvo trabajando los últimos cinco años para Louis Vuitton y Dior. Del sector del lujo ha pasado directa al perruno. “Y Voilà –justifica el nombre-, lo he hecho realidad”. Media hora aquí y te entran ganas de abrir al lado un gimnasio canino para tanto cliente empachado.

Milly Yang, con Naya en brazos, y Carol Chenivesse muestran algunos manjares de la cafetería-pastelería.. / Manu Mitru

No hay pérdida. Es la puerta amarilla. Apenas lleva tres meses abierta y ya se ha convertido en el ‘place to be’ canino. Es cafetería, pastelería, ‘concept store’ y hasta estudio de fotos (la pareja de Milly es fotógrafo). Lo mismo le ofrecen a tu perro ‘smoothies’ de conejo que gorras, perfumes y todo tipo de productos de Buddy care. Incluso tienen batidos para perros ‘veggies’. “Hay muchos perritos que tienen alergias”, justifica la dependienta, Carol Chenivesse. Suyo es Bao, el bulldog que sale en una de las fotos de estudio colgadas en la pared. “Es el trabajo de mis sueños”, confiesa.

Hay un espejo en la puerta para que el perro posturee como si saliera en la portada del ‘Vogue’ canino (el ‘Dogue’). Dentro, una barra instagrameable a la altura de cualquier pezuña para lamer las tazas a fondo. Se ven revistas ‘pet friendly’, collares personalizables y mucho accesorio cuqui. “Intentamos trabajar con marcas españolas”, apunta Milly. Y te enseña los 'bowls' de moda de HotDog que podrían decorar cualquier salón. “Están hechos aquí en Barcelona”.

Naya ya va por su segundo ‘dogguccino’. Su abuela, Chinchin, la mira con ademán consentidor. Si mencionas en voz alta que parecen caniches, pondrán los ojos en blanco. Son bichones frisé. Las anfitrionas. Las perritas de Milly. Saludan a todos los clientes oliéndoles el trasero con deje cordial.

Naya, a punto de devorar un dogtail. / Manu Mitru

Paco, un cliente habitual, tiene cara de estar pensando: “No soy perro hasta que no me bebo un dogguccino”. Hoy viene de vacunarse. “Cada día quiere venir”, asegura Flàvia mirando a Trufa zampándose una piruleta de pollo. “Todos vienen derechos hasta aquí”, resopla Lourdes. Ella acaba de entrar por la puerta arrastrada por Boss. “Cuando está lejos, ya empieza a galopar”, asume Blanca mientras Tuxie lame con ansia su ‘dogguccino’. “Viene cada día a por su café –se ríe-. Te entran ganas de comértelo tú”. Y no está malo, no, si te ahorras los ‘toppings’ de carne.

Dos clientas se relamen en los brazos de sus dueñas en la puerta de Voilà. / Manu Mitru

“Parecen 'snacks', pero siempre pensamos en la salud de los perros”, promete Milly. Es una cafetería-pastelería sin café, ni alcohol, ni siquiera azúcar. ¿Los ingredientes del capuchino de perros? Nata sin lactosa y leche para cachorro (leche de cabra en polvo). Los ‘toppings’ son de cerdo, pollo y pescado a elegir, y el minihueso, de vainilla. Cuestan 2,50€.

Naya bebe un Wagarita. / Manu Mitru

El Cham&pet está hecho a base de kéfir de cabra. El Spritz perruno del aperitivo, de manzana y zanahoria. Los ‘dogtails’ son “la novedad del verano”, anuncia Milly. “Son ingredientes que hidratan mucho”, justifica. El Mojidog lleva pepino, el Wagarita, sandía y el Cosmopuplitan, manzana, además de leche de cabra en polvo, yogur sin lactosa y ‘toppings’ de carne. En breve también ofrecerán helados.

No es la primera pastelería perruna que campa por Barcelona. Hace ya 11 años que abrió Snouts (ahora solo vende online). A Lucy del Vacchio le han llegado a encargar tartas para la fiesta de coronación de una perra. Es la Escribà de las mascotas. “Todo alimentación natural”, recalca. Ofrece todo tipo de tartas, pasteles y ‘muffings’ para perros, hasta hamburguesas y pizzas.

Lucy del Vacchio, la dueña de Snouts, atiende a un cliente en su primera pastelería canina. / RICARD CUGAT

¿Que el perro se queda con hambre? Se puede pedir hasta un menú completo en Inu Café (Cabestany 12). Su “menú para peludos” incluye primero, segundo y postre por 5,95 € (el beneficio se destina a protectoras). También hay carta para merendolas perrunas: de cruasanes a hamburguesas. Hasta tienen gyozas para perros. En breve añadirán helado de yogurt y plátano casero, adelanta Sakiko Kishida. Si vas, pregunta por “el jefe”. Duque (16 añazos) es el perro que inspiró esta veterana cafetería ‘dog friendly’. También sirven a humanos.

Heladerías mixtas

Ya hay un par de heladerías humanas donde los perros pueden pedir sus propias tarrinas. Hace dos años que Badiani empezó a vender su ‘dog gelato’ (Rosselló, 232; Mandri, 37, Westfield Glòries). Il Gelato dell’ Amore (Consell de Cent, 258) vendió más de mil tarrinas perrunas en agosto pasado, detallan. “Helados veganos, sin lactosa, sin gluten, sin azúcares”. De atún, jamón cocido, pollo asado y salmón. Tienen hasta un comedero con minitoldo a rayas para hacerse selfies con la lengua fuera.

Ya han abierto tres Corgy Cafés en Barcelona (Indústria, 78, Pl. de la Vila de Madrid, 4, Muntaner, 83C). Es la última moda viral. Se expanden por el mundo los ‘dog cafés' con perros anfitriones con los que posturear. Aquí hay hasta una Husky House.

A estas alturas ‘dogfriendly’, las mascotas barcelonesas pueden ir hasta a una sastrería: Caninetto (Viladomat 57). Esta semana están de aniversario: cumplen 12 años. Atienden a perros, sobre todo, pero también a gatos, hurones, conejos, cerdos vietnamitas, loros. “Recientemente -cuentan- hemos hecho arneses hasta para un perro robot”.