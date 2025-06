Las mejores actividades para conocer gente nueva este verano en Barcelona

¿Quieres ampliar tu círculo social para tener una cartera de contactos más larga que las listas de la Gürtel? Ahora es la época perfecta. Con el calorcito (o, más bien, el calorazo), Barcelona llena las agendas de planes para socializar. Busques amigos, pareja o hasta recomendaciones en LinkedIn, aquí seguro que amplías tus conexiones. Apunta, que hay para todos los gustos.

1. Pádel, tenis y golf

Los deportes de moda

Primero fue el ‘running’, ahora es el pádel. Cientos de solteros han dejado de ligar por redes sociales para hacerlo frente a las redes de las pistas. Ya lo han bautizado como el nuevo Tinder. Sí, en sus canchas es más fácil conocer a alguien emocionalmente disponible que en una ‘app’. Eso sí, no todo son amoríos. Con el auge, coger una pala se ha convertido en un plan estrella para conocer gente, en general. Incluido hacer amigos.

Pistas de tenis y pádel de Vall Parc. / @vallparc

Y no solo pádel: el tenis y el golf también viven un nuevo renacimiento. La edición americana de 'Business Insider' apuntaba hacia un movimiento global según el cual el golf dejaba de ser un deporte para “hombres viejos y ricos” y se estaba democratizando, con una nueva base de jugadores (sobre todo mujeres jóvenes) cada vez más amplia. Lo mismo con el tenis, que año tras año cuenta con una mayor masa de jugadores, independientemente de su renta. Un aumento que algunos apuntan a que va de la mano de la nueva popularidad del pádel.

¿Dónde practicar estos deportes y ampliar tu círculo a base de golpes de pelota? Por ejemplo, en Vall Parc (Arrabassada, 107). Aquí sacan pecho por ser “el club con más pistas de pádel de Barcelona”. También tienen tenis y un gimnasio recién reformado, con más de 300 m2 de fitness. La lista de clubs con raquetas en Barcelona es larguísima: Club de Polo Barcelona (Dr Marañón, 31), Padel Tibidabo (Roman Macaya, 11), Padel 7 Glories (Almogàvers, 169), Indoor Padel (Veneçuela, 78), Padelviu (Binèfar, 15), CEM Olímpia (Perú, 215), el Club Social Espronceda 281 (Espronceda, 281) y Padel 7 Sant Andreu (Bonaventura Gispert, 1). ¿No te va bien ninguna de estas? Busca en tu barrio, que seguro que algo habrá.

Vista área de las pistas de pádel del Real Club de Polo de Barcelona. / Real Club de Polo de Barcelona

Para golf, un poco más complicado. Si quieres un buen campo con césped, hoyos e itinerario tienes que salir de la ciudad: hay en Sant Cugat, en Vallromanes, en El Prat de Llobregat, en Caldes de Montbui, entre otros. La Federación Catalana de Golf (FCGolf) recoge una lista completa con los campos (de 18 o 9 hoyos o Par 3).

Golf al atardecer en un catamarán. / Charters BCN

Pero hay algunas opciones para apuntarse a esta nueva moda global sin salir de Barcelona, aunque solo sea de un solo hoyo para practicar tu ‘swing’. Están Depique Academy (Travessera de Gràcia, 72), una academia de golf en un interior de Illa con 1.000 m2 dedicados al golf urbano, y Eagle Club (Muntaner, 202), que cuenta con simuladores inmersivos de golf. Aunque, ojo, la opción más espectacular es la de Charters BCN y Oceans. Organizan tiros al hoyo en alta mar, sobre un bote (“las pelotas de golf son biodegradables, están fabricadas a base de alimentos para peces”, prometen, para calmar tu Greta Thunberg interior). Una ‘story’ aquí y oirás rechinar de envidia los dientes de todos tus seguidores.

Simulador de hoyos de golf. / Eagle Club Barcelona

2. Festivales y fiestas ‘open air’

Música estival

Estamos a las puertas del verano, así que ya sabes qué significa: compra refuerzo de desodorantes y prepárate para ir de festival. Esta semana llega el Primavera Sound y la siguiente, el Sónar. Dos de los grandes eventos del año donde se concentrará tal marabunta de gente que será imposible no ligar (o hacer nuevos amigos).

Edición de 2024 del Primavera Sound. / FERRAN SENDRA

No son las únicas fechas que anotar en el calendario. La agenda festivalera de Barcelona va bien repleta. Durante la semana del Sónar, el festival Offweek (del 12 al 15), con cinco sedes (incluido el Circuit de Catalunya de Montmeló) 'dedicadas al tecno'. La semana siguiente, los días 20 y 21 de junio, es turno del Share Festival (con Bad Gyal, Emilia, Julieta, The Tyets, entre otros) en el Parc del Fòrum. En julio vuelven Les Nits de Barcelona (del 2 al 23) al palacio de Pedralbes (en el cartel están Rosario, Lax'n'Busto, Beth Gibbons...), el Cruïlla (del 9 al 12) al Fòrum (en el cartel, Thirty Seconds to Mars, Love of Lesbian, Crystal Fighters, Sex Pistols, Alanis Morissette...) y el Reggaeton Beach Festival (19 y 20) en la Fira de Barcelona.

Público en un concierto del festival Cruïlla, en el Fòrum de Barcelona. / FERRAN SENDRA

Alrededor de Barcelona también hay festivales. El Barcelona Rock Fest 2025, del 26 al 29 de junio en Can Zam (Santa Coloma de Gramenet), el festival Vida, del 3 al 5 de julio en la Masia d'en Cabanyes (Vilanova y la Geltrú), y el Soundit Festival, los días 18 y 19 de julio en Parc Nou (El Prat de Llobregat).

Más allá de festivales, el calorcito también es sinónimo de fiestas ‘open air’. Vamos, al aire libre. Fiestas en terrazas y jardines donde los ‘follow’ en Instagram se comparten tan rápido como la saliva. La más relevante (que ya ha estrenado temporada) es La Terrrazza, club de electrónica en Poble Espanyol (avenida Francesc i Guàrdia, 13) con sesiones diurnas y nocturnas —siempre al aire libre—. Y, un año más, vuelven a acoger la edición estival de la Churros, la fiesta que convierte los domingos en pura verbena.

Fiesta 'open air' de tardeo en La Terrrazza. / @laterrrazza

3. Grupos excursionistas

Socializa en la montaña

¿Necesitas un cambio de aires… tanto literal como metafóricamente? En un grupo excursionista puedes conocer nuevas personas mientras le das un respiro a tus pulmones de la contaminación en Barcelona. No llames a Spielberg: aquí verás que hacer amigos pasados los 30 no es ciencia ficción.

Excursión guiada por Enric Llinares, conocido como Sherpa de Collserola. / Enric Llinares

En verano, estas agrupaciones se multiplican como esporas. O si no, mira la plataforma MeetUp, con decenas de planes cada finde de junio. Este, por ejemplo, hay la subida hasta Turó de l'Home (1.712 m) y Les Agudes (1.705 m) de Hiking Bcn, o el paseo en kayak y la ruta senderista por Mont-Rebei (desde Lleida hasta Huesca) de Mamut Hiking. Las opciones son casi infinitas.

4. Clubs de fans

Devoción a ‘celebrities’

Sus abuelos hacían amigos yendo a la iglesia a venerar a los santos. Ahora, sus nietos, lo mismo, pero cambiando la Trinidad por Chappell Roan, Taylor Swift, BTS, o cualquier otro artista. Sí, vuelven a estar de moda los clubs de fans, al más puro estilo 90s y 2000s, cuando la gente se volvía loca por sus ídolos (cómo olvidar el mítico vídeo de ‘APM’ del concierto de Take That).

Uno muy activo —especialmente ya que su diva es cabeza de cartel en el Primavera Sound— es el Pink Pony Club, para fans de Chappell Roan, cantante ‘queer’ de country-pop. Organizan eventos como el ‘brunch’ de las supernenas (en referencia a los colores icónicos de Chappell Roan y sus compañeras en el cartel del festival, Sabrina Carpenter y Charli XCX). Estará en el Lilo Brunch de Sagrada Família (Diputació, 443), hasta el 15 de junio.

Si eres ‘swiftie’ —fan de Taylor Swift—, pásate por @swiftieclubes. Organizan muchísimas actividades con manualidades, arte y vino. La última que montaron, hace un mes, fue un taller de pintura con barra libre, mercadillo fan y tarot, en Pincelea (Buenaventura Muñoz, 31). Se reúnen con asiduidad, prácticamente mensual, en sus redes encontrarás su agenda.

Cuadro inspirado en '1989 (Taylor's Version) en un evento 'swiftie'. / Victorino Fernández

Para los fans del Kpop, ve a Buscaté (Pau Claris, 117). Aquí celebran religiosamente los cumpleaños de los 'idols', los grandes nombres de la industria musical de Corea del Sur. Este junio, por ejemplo, tienen una fiesta dedicada a BTS, una de las bandas masculinas coreanas más importantes y multitudinarias del momento.

5. Vuelve el ajedrez

De TikTok al ‘mainstream’

Un vídeo con jugadas míticas de ajedrez en TikTok puede cosechar más de un millón de ‘me gusta’. En la ‘app’ más joven del mercado, el ajedrez está en auge, consiguiendo que la Generación Z se interese cada vez más por dominar este complejo deporte de mesa, pero también por potenciar su vertiente social.

Edición de 2022 del Open Internacional organizado en Sants. / Catalunya Escacs Club

En Barcelona hay muchas opciones para introducirse en este mundo, independientemente del nivel. La Federació Catalana d’Escacs las recoge todas en su web (sí, hay decenas de ellas). Por mencionar algunas: el Club d’Escacs Torrenegra (València, 410), que hospeda eventos abiertos al público para forjar comunidad, o el Catalunya Escacs Club (Rector Triadó, 53), que organiza campeonatos épicos de ajedrez con unos niveles de tensión dignos del ‘Gambito de Dama’ de Netflix.