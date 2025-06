Dos tendencias en Barcelona para asegurar que tus citas sean un éxito

Instagram y TikTok han dictado sentencia. ¿Te cuesta más conseguir una segunda cita con tus ‘matches’ que con un especialista de la seguridad social? Para pasarte el verano esquivando el ‘ghosting’ como si fuera una marabunta de guiris en la Rambla, súmate a los planes tendencia que recomiendan los gurús de estas ‘apps’.

Primera tendencia: lleva tu cita a un sótano. No, no es lo que recomienda Ted Bundy. Aquí no tienes que imaginarte un sótano malrollero a lo ‘Saw’. Se refieren a locales con sótanos secretos, que esconden otro bar o restaurante. Seguro que ya te suenan de verlos en ‘stories’ y ‘reels’, espacios clandestinos cuya entrada está escondida en otro espacio.

Florería Atlántico, en el sótano de un restaurante de carnes argentinas, con el esqueleto del monstruo marino colgado del techo. / Yingxin Du

Por ejemplo, se ha hablado mucho de Florería Atlántico (avenida del Marquès de l'Argentera, 19). A raíz de su segundo aniversario, regaló cócteles a los barceloneses durante el mes de mayo. La coctelería, escondida bajo un restaurante de cortes de carne argentinos, cuenta con una decoración muy singular —el esqueleto de un monstruo marino cuelga del techo—, de una carta de más de 50 cócteles en constante renovación, y con el prestigio de un equipo coctelero que forma parte de los 50 mejores bares del planeta, según The World's 50 Best Bars.

¿Más recomendaciones bajo tierra? Parking Sótano (pasaje de Marimon, 5), también ‘steak bar’ (que ahora presenta una carta ampliada) y miembro de la famosísima familia del Parking Pizza (precisamente se encuentra debajo de uno).

Interior del Parking Sótano. / Yingxin Du

Segunda tendencia, todo lo opuesto. Ying y yang, de la oscuridad a planes bajo el sol. En TikTok e Instagram se vuelven locos con jardines secretos. Los típicos, Antic Teatre (Verdaguer i Callís, 12), Ateneu Barcelonès (Canuda, 6), CC Can Déu (plaza Concòrdia, 13), Torre Rosa (Francesc Tàrrega, 22), Les Filles Cafè (Minerva, 2), Alice Garden (Pau Claris, 90) y La Central del Raval (Elisabets, 6). La lista sigue, seguro que ya los conoces.

¿Otros para mantener en tu radar? La terraza del Sintonia (Rosselló, 249), situada entre Rosselló y el Palau Robert, un oasis muy escondido con una pared de jazmín japonés que deleita con su olor y con un increíble ‘steak tartar’ que preparan en una gran cabeza de toro de cobre.

El 'steak tartar' de Sintonia. / Yingxin Du

Y apunta también la Font del Gat (Santa Madrona, 28), el último estreno del Grup Confiteria que está dando que hablar, y el jardín dels Tarongers de la Casa Bartomeu (Ràbida, 5), un espacio de conciertos en una casa monumental con un jardín a la altura.