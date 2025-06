La isla verde de Barcelona donde Carlota Flâneur encuentra la claridad 

Lo reflejan claramente esas letras tan claras, tan sencillas pero resonantes: Carlota Flâneur hace música para procesar las cosas que le pasan y, si son malas, con suerte, relativizarlas. El pop como supervivencia. Suya y de quienes, día sí, día también, escuchamos las canciones del 'epé' 'Brains' (2020), el del himno 'centennial' 'Generation of the young flash', y el álbum 'Uncertainty' (2022), ambos producidos por Ferran Palau. La continuación de este último, 'What my body wants', llegará el 16 de septiembre, justo a tiempo para rescatarnos de la tristeza posvacacional.

Para llegar a esa claridad que la ilumine a ella misma y a otros, Flâneur puede acercarse a la Clariana del parque de las Glòries, que le queda cerca de casa y, como ella dice, "es uno de los pocos espacios anchos y abiertos que tenemos en Barcelona". Una gran explanada de una hectárea de césped. Una isla verde donde olvidarse por momentos de los más atosigantes ruidos, poluciones y energías agresivas.

Su historia con el lugar

"En los últimos años he tenido que cruzar las obras de Glòries prácticamente a diario –explica la cantante y compositora–. Para mí es sobre todo un sitio de paso, probablemente mi favorito. Pero a veces bajo a darle vueltas a la Clariana, o a sentarme sobre los bancos que están en alto y observar como buena flâneur. Es un sitio al que recurro cuando tengo mensajes por responder. Me da el espacio que necesito para pensar y poder cuidar a los demás con la atención necesaria".

Por otro lado, sus amistades conocen también el lugar y pueden proponer a Carlota que se vean allí directamente. "Comer y tomar el sol allí es espectacular", apunta. "Amigas que viven lejos me proponen acercarse al barrio para darle uso a esas mesitas que cada día montan y desmontan en el césped". Información de servicio público: hasta el 30 de septiembre, están disponibles cada día de 10.00 a 21.00 h.

En la Gran Clariana, las plantas y los árboles están agrupados para formar ambientes propicios para abejas, mariposas y pájaros. Carlota disfruta mucho observando esas especies, pero es más de estudiar a las personas: "Los niños, sus padres, la gente mayor… Disfruto mucho observando a la gente en su tiempo libre". Para componer, prefiere su cuarto o el Fabra i Coats, donde tiene una residencia artística. "Canto muy bajito y necesito poder oírme la voz [sonríe]. Fabra i Coats es, de hecho, mi otro sitio favorito ahora mismo. Paso muchas horas allí, me siento como en mi otra casa, y también es un espacio muy amplio. Me emociono cada vez que pienso que puedo pasar tiempo en un espacio tan acogedor y dedicado 100% a la cultura pública". Tiene pendiente actuar en las Glòries, pero en Fabra i Coats ya lo ha hecho; el pasado 9 de mayo, en el festival FIL_IN, enfocado en artistas residentes del centro.

Carlota sale a bailar

Ya se puede escuchar 'Watery eyes', primer avance de un segundo álbum que promete trasladar a Carlota Flâneur a la pista de baile. "Para este nuevo disco me he juntado con Emili Bosch [b1n0] y me lo he pasado genial trabajando mis canciones con él. Es el responsable de que podáis escuchar una Carlota más bailable; yo tenía clarísimo que quería una sección rítmica que tuviera peso y él supo transformar mis proyecciones en audio".

Sobre futuros conciertos, avanza que presentará el disco en la sala VOL (17 de octubre) y que un día después podremos verla en el Orfeó Lleidatà. "Serán conciertos en los que me acompañará mi banda, y tocar con ellas es de las cosas que más feliz me hacen. Ahora estamos preparando las canciones nuevas con mucho amor".