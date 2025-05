La piscina extrema en Barcelona de los especialistas de cine y acción

Parece que te has colado en la nave de los experimentos de ‘El Hormiguero’. Hay un coche a medio hundir en la piscina y dos veinteañeros dentro aporreando los cristales con cara de pánico. Ni que estuvieran escuchando una rueda de prensa de Melody. El profesor -te señalan al tipo que controla la grúa con el coche- ahoga siempre a todos sus alumnos. No, en estas clases nunca puedes bajar la guardia: lo mismo te tiran de un barco que te queman a lo bonzo o te echan al agua con una lámpara a ver si se te da bien electrocutarte. Aquí es donde aprenden a ahogarse ante las cámaras los malos de las pelis. Es la nueva piscina extrema de los especialistas de cine y acción. Pídeles lo que quieras. El ‘no’ para ellos no existe, garantizan con tono rutinario. Un accidente de coche, una pelea en barco, una bruma de ‘thriller’, una tormenta dramática. En esta piscina meterán en breve hasta un ovni.

Eva Ponce controla la grúa con un Suzuki Santana sobre la piscina. / Jordi Otix / EPC

“En el fondo –sonríe Urtus- somos los mejores”. Lo del “fondo” es literal. “Es el estudio de cine subacuático más profundo de Europa”, garantiza su constructor. El tanque de agua alcanza los 10 metros de profundidad. In Extremis Water Tank, lo han bautizado. Está en Barberá del Vallés (Barcelona). No lleva estrenado ni un año, apenas dos meses abierto al público, y ya ha sido escenario de cinco películas, una quincena de rodajes en total. “La mayoría, accidentes de coche”, es lo único que pueden desvelar. Y que ya les han pedido hundir un helicóptero y una nave extraterrestre.

La "ventana del director" desde donde se ruedan las secuencias submarinas de la piscina. / Jordi Otix / EPC

La piscina es toda negra para facilitar los rodajes. Tiene dos trampolines para saltos kamikaces (3 y 6 m). Incluye una “ventana del director” a un metro de profundidad con cristal óptico, sistema de filtrado doble del agua para tener mejor visibilidad y un puente grúa con el que levantar hasta 3,5 toneladas de lo que sea. “Cualquier barco que entre por la puerta lo podemos meter –prometen-. Y si no entra, se corta”. Ya han cortado un autobús.

“La piscina más grande de España”, anuncian en redes (2.250 m3). Es la segunda más profunda (hay una en Madrid de 20 metros). Acoge rodajes, formación de especialistas subacuáticos y también abre al público general (viernes por la tarde y sábados por la mañana). No, ya no hay excusa para no llegar hasta el fondo.

El Water Tank forma parte del In Extremis Club, el campus de la Escac Stunt Academy. Son los únicos estudios de grado –garantizan- para especialistas de cine y acción. ‘Stunt’, los llaman ahora (significa literalmente “escena de riesgo”). Parece más bien el día a día de MacGyver. Te pegan, disparan, atropellan, lanzan al vacío. Todos terminan el curso lanzándose desde la azotea de la Escac. Unos 20 metros, cuatro pisos de caída libre.

Te pones el neopreno y ropa vistosa encima para el postureo subacuático. Mejor clarita, te recomiendan. Tú asientes sin pestañear. Ahora mismo te sientes como la rubia que muere en los primeros 10 minutos de las pelis de miedo. Te subes al Suzuki Santana medio hundido con la boca seca y cara de circunstancia. Va bien para el ‘acting'. Llevas un regulador con aire entre las piernas y hay dos buceadores de seguridad vigilando. Estás más seguro dentro del coche que fuera, pero da igual. Impresiona cuando el agua empieza a entrar por las ventanas. Uf, uf, uf. Gisela, al volante, sonríe para calmarte. Hasta que Urtus grita “¡acción!”. Entonces la futura ‘stunt’ se pone a chillar como loca y a calmar a hijos inexistentes. “Un poco de pánico, muy bien”, va indicando Urtus por el micro. El agua ya te llega al cuello, coges la última bocanada de aire. Subidón de adrenalina. Acabarás sacando a tu compañera del coche hundido como si te hubiera poseído Tom Cruise.

Una alumna escapa del coche hundido. / Jordi Otix / EPC

Este hombre ha tragado más agua que Aquaman. Fue quien mantuvo a todos a salvo en el tsunami de ‘Lo imposible’ de Bayona. Se llama Albert Rovira, aunque no le llama así ni su padre. Es Urtus. 48 años, 25 bajo el agua. Llevará casi 9.000 buceos. Ha rodado incluso debajo de cascadas.

Urtus hunde a sus alumnos en un Suzuki Santana. / Jordi Otix / EPC

Hace falta tomarse un par de biodraminas para repasar su currículum. Con 18 años ya montó su primera empresa en la construcción, pero lo dejó todo por el buceo. 7 años dando la vuelta al mundo. Acabó volviendo a Catalunya para montar una escuela de buceo de alta montaña. Eso significa que aguanta temperaturas que ni la princesa de ‘Frozen’. Es especialista en sumergirse bajo el hielo a 1 mísero grado. Se hizo cliente habitual de este club gélido Lluis Rivera, propietario de la empresa de efectos especiales In Extremis Films Services. Y un día le llamó: “Me ha salido una película donde hay mucha agua”. Le pidió que llevara la seguridad subacuática. “Y rodamos ‘Lo Imposible’”, recuerda Urtus. “Mi primera película fue el tsunami de Tailandia”, sonríe. Hasta enseñó apnea a Naomi Watts, Ewan Mcgregor y Tom Holland, cuenta. “Me encantó la experiencia –confiesa- y ya nunca más lo dejé”.

Hace apenas 15 días, cuenta, llevó la seguridad de Johnny Depp. Otra peli que se avecina con agua. Urtus habrá participado en un centenar, calcula. 15 años de cine a remojo. En 2011 fundó Scuba Stunt Services, empresa pionera en rodajes y seguridad subacuática, además de academia de especialistas bajo el agua. “Somos únicos en Europa”, saca pecho. Él mismo ha construido el Water Tank. “Tardé un año y 15 días”.

Los alumnos se ponen pesos para hundirse en el coche. / Jordi Otix / EPC

Hoy es la última práctica: “El día del coche”. Son alumnos de nivel 2. Ya han aprendido apnea y buceo, a gesticular y moverse bajo el agua. Esta semana les enseñaron a caerse de un barco en plan peliculero. En esta piscina se han llegado a tirar de los trampolines entre llamaradas. “Tenemos que estar preparados para todas las secuencias que nos puedan contratar”, dice Urtus. Incluso si les atacara el tiburón de Spielberg. El vaivén de 'thriller' de izquierda a derecha –detalla Urtus- se hace a través de un sistema de poleas, cables y arneses. “Les encantó”.

Lucía Osorio y Josep León, los buzos de seguridad, vigilan a los alumnos mientras el coche se hunde. / Jordi Otix / EPC

“Es divertido”, sonríe Yeray con la ropa empapada y cara de repetir. “Te tiene que gustar la adrenalina”, dan por hecho todos estos futuros especialistas de acción. “Yo lo llevo queriendo hacer desde pequeña”, confiesa Lucía. Cuando su madre le preguntaba “¿qué quieres ser de mayor?”, ella le contestaba: “Sicaria, mami”. Ahora su vida es una película. O, como dicen ya todos: “Mi película es una vida”.