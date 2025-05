Los 10 mejores conciertos de junio en Barcelona

¿Conciertos o festivales? ¿Cuál es la mejor opción? Unos te ofrecen la oportunidad de disfrutar de un solo nombre en profundidad. Los otros son más escaparate, gran bufé, una posibilidad de conocer cosas nuevas. De ambas categorías ofrecemos propuestas en un mes en que la temporada festivalera funciona ya a pleno rendimiento, con citas tan importantes y distintas como, por ejemplo, Primavera Sound y Rock Fest.

1. Primavera Sound

No necesita presentación: es la cita musical más importante del año en Barcelona. Este año, sus cabezas de cartel son estrellas pop de primera fila (Charli XCX, Troye Sivan, Sabrina Carpenter, Chappell Roan), combinadas, como es de esperar, con artistas de las más variadas procedencias estilísticas y geográficas y franjas generacionales. ¿Con qué quedarse? Con (solo por ejemplo) Jamie xx, Cassandra Jenkins, Haim, los regresados Stereolab, Black Country, New Road… Parc del Fòrum, del jueves 5 al sábado 7, desde las 16.30 h.

2. Guns N' Roses

“Porque lo que quieres y lo que consigues son dos cosas completamente diferentes”, dice el nombre de la nueva gira de los iconos hard rock, primera que hacen sin su clásico batería Frank Ferrer, sustituido por Isaac Carpenter. Pero esto no significa, ni mucho menos, la ausencia en el repertorio de favoritas populares como 'Welcome to the jungle', 'Sweet child o' mine' (solo épico de Slash incluido), 'November rain' o 'Paradise City'. También actúan los efectivos amigos del rock clásico Rival Sons. Estadi Olímpic Lluís Company, lunes 9, 20.30 h.

3. El Petit de Cal Eril

Uno de los grupos clave del pop catalán reciente anunció por sorpresa en abril su regreso a la actividad después de tres años sin tocar y cuatro sin álbum. Los días 10, 11, 12 y 13 estarán en el Ideal BCN - Centre d'Arts Digitals presentando 'ERIL ERIL ERIL' en un formato muy especial, dentro de un iglú de viento que alojará tanto a la banda como a los espectadores. El pop metafísico de Joan Pons y compañía sonará, así, incluso más mágico y ensoñador que de costumbre. IDEAL, martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, 21.00 h.

4. Sónar

La 32ª edición del festival de música electrónica será, al menos durante tres años, la última con jornada diurna en Fira Montjuïc. Como de costumbre, en el cartel conviven desde propuestas de carácter íntimo y experimental (Fennesz con Alva Noto) hasta los espectáculos bailables (Skrillex, Bicep, Peggy Gou) esperables en el recinto de Fira Gran Via, donde se desarrollará toda la muestra a partir del año que viene. Diversos espacios, del 12 al 14 de junio, a partir de las 13.00 h.

5. Billie Eilish

El último y fantástico disco del faro (dark)pop de la Generación Z hace exactamente lo que dice el título: golpear duro y suave, pero sobre todo suave, sin necesidad de grandes gestos efectistas para conmover. Una canción de la delicadeza de 'Birds of a feather' se ha convertido en un himno para los fans y, de hecho, es la que cierra estos nuevos conciertos. Antes, lluvia de hits: 'bad guy', 'bury a friend', 'everything I wanted', etcétera, etcétera, etcétera. Palau Sant Jordi, sábado 14 y domingo 15, 21.00 h.

6. Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral

Artista adepta de la colaboración, Pérez Cruz se ha unido al portugués Salvador Sobral (con quien ya compartió sus conciertos del Grec y la gala de los Goya del año pasado) para un nuevo disco, 'Sílvia & Salvador', simplemente, en el que además otros amigos (Jorge Drexler, Marco Mezquida o Luísa Sobral, hermana de Salvador) prestan composiciones. Una "celebración de la canción como idioma universal", en palabras de Jordi Bianciotto, que en directo promete sonar especialmente frágil y emotiva. Palau de la Música Catalana, lunes 16, 20.30 h.

7. Share Festival

Desde aquella primera edición de 2018 en el Poble Espanyol con, entre otros, Rita Ora, el festival de música y solidaridad Share Festival no ha dejado de crecer en todos los sentidos. Este año toma el Parc del Fórum con un cartel con más estrellas que nunca: Bad Gyal, Saiko, Figa Flawas, Julieta, The Tyets, Eladio Carrión u Omar Montes prometen convertir la explanada en pletórica pista de baile al aire libre. Viernes 20 y sábado 21, desde las 18.30 h.

8. Rock Fest

Busca tus camisetas más gloriosamente estampadas y prepárate para quedar con tortícolis a base de head banging. Entre los principales reclamos destacan Slipknot (jueves), Lynyrd Skynyrd (viernes) y los inquebrantables Scorpions y Judas Priest (domingo). Entre las curiosidades y como reposo del guerrero, el doom metal melancólico de los suecos Avatarium. Parc de Can Zam, del jueves 26 al domingo 29, horarios por confirmar.

9. Wilco

Estos veteranos del country alternativo (y más allá) regresan a Barcelona para recordarnos perlas de todo su amplio catálogo, que tiene el 'epé' 'Hot sun cool shroud' (2024) como última referencia. Cabe esperar también material de 'A ghost is born' (2004) y 'The whole love' (2011), recientemente reeditados con, en el primer caso, ¡hasta 65 cortes inéditos! En el marco del Alma Festival. Poble Espanyol, jueves 26, 22.00 h.

10. Rigoberta Bandini

Esta rara avis del pop mainstream local ha dado una nueva pirueta conceptual en su carrera con el lanzamiento de 'Jesucrista Superstar', (doble) disco indómito ya desde el título, una colección de emociones y atrevimientos que conviene escuchar con paciencia. De momento, poco sabemos sobre el (seguramente vistoso) espectáculo: la gira arranca el 31 de mayo en el Icónica Fest de Sevilla. Palau Sant Jordi, día 28, 21.00 h.