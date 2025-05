Dos pueblos del Maresme llenan sus rincones emblemáticos de cultura y música este fin de semana

¿Eres de los que solo pisa el Maresme cuando es época de playa? Pues no lo reconozcas sacando pecho, que te estás perdiendo una comarca llena de cultura. Este fin de semana tienes una oportunidad para remediarlo: Vilassar de Dalt y Vilassar de Mar acogen la cuarta edición del Festival Floral, cuyo objetivo es convertir espacios icónicos y emblemáticos de ambos municipios del Maresme en grandes escenarios culturales. En total, tres días de festival (del 23 al 25 de mayo) con una programación multidisciplinar que va desde conciertos hasta teatro y artes escénicas.

El Festival Floral, dirigido por Judit Neddermann y Martí Sancliment, pone foco en el talento femenino. Su cartel tiene un fuerte compromiso con la perspectiva de género, por eso, está protagonizado por artistas como Roba Estesa, Bewis de la Rosa, Anna Andreu o Mar Pujol, y contará con la presencia de activistas feministas como Brigitte Vasallo sobre los escenarios.

Torre d’en Nadal de Vilassar de Mar en una edición anterior del Floral. / Festival Floral

Pero este festival no es solo un centro de reunión cultural, también sirve como oda a los municipios. Una forma de dar a conocer la región más allá del turismo de sol y playa –que ahora empieza a repuntar– y atraer a decenas de catalanes para conocer el Maresme desde una nueva perspectiva: a través de joyas patrimoniales como los jardines de Can Sust y la Torre d’en Nadal de Vilassar de Mar o Can Rafart y el teatro La Massa de Vilassar de Dalt.

Anterior edición del festival. / Festival Floral

Para potenciar este aspecto, durante el festival se organizarán rutas culturales en ambos municipios, a cargo de Inèditours. El sábado, día 24, de 18.30 a 20 h, paseo histórico por los restos medievales e industriales de Vilassar de Dalt, y domingo, día 25, de 10.30 a 12 h, ruta por Vilassar de Mar a través de su pasado como pueblo pescante y su posterior expansión indiana. Ya tienes excusa para coger el coche y visitar la región, incluso si eres de los que el agua de la playa todavía te parece algo fría.