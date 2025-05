Festival, juegos de mesa y hasta fiesta en el museo Alien: planes para celebrar el Orgullo Friki en Barcelona

El 25 de mayo es el día de salir del armario. Pero no como ‘queer’ –no te adelantes, eso es en un mes, el día 28 de junio– sino como friki. Es el día mundial para reivindicar con orgullo que te gusta la ciencia ficción, el anime, la fantasía y los superhéroes. Que no te importa gastarte un pastizal en videojuegos, disfraces, coleccionables y cómics. Que, como el emérito, te da igual lo que piense la gente de ti. Y Barcelona, meca del frikismo estatal, lo celebra con los ánimos igual de enérgicos que en Sant Jordi. Estos son los mejores planes para unirte a la fiesta.

1. Dia de l’Orgull Friki en Arc de Triomf

Un festival 100% friki

El Ayuntamiento de Barcelona estrena nuevo festival. Y lo hace, además, coincidiendo con que llega el calorcito (y ya para quedarse). Plan perfecto para pasar un domingo bajo el sol. Esta jornada está íntegramente dedicada a aficiones ‘geek’ y se celebra frente a una ubicación icónica: el Arc de Triomf, puerta de entrada del triángulo friki de Barcelona.

El mapa del Triángulo Friqui, ante el Arc de Triomf, puerta a la milla de la rareza en Barcelona. / JORDI OTIX

El festival organiza su primera edición este domingo, día 25, fecha oficial (y mundial) del Orgullo Friki, escogida ya que es cuando se estrenó la primera película de ‘Star Wars’. Para rendir homenaje a l filme, el primer espectáculo con el que se estrenará el escenario (a las 12.30 h), será una exhibición de lucha con espadas láser. Sith vs Jedi en Barcelona, una tensa pelea entre el bien y el mal en directo que dejará el conteo de votos en Eurovisión como un juego de niños.

Además de 'Star Wars' habrá espectáculos dedicados al K-pop y J-pop (pop coreano y japonés, respectivamente), un concierto coral de Harry Potter, rol en vivo, ‘openings’ de animes, ‘cosplay’, torneos al Super Mario, exposición de Lego, tiro con arco, juegos de mesa y mucho más, todo dividido en zona de escenario y de carpas, donde tendrán lugar los talleres, hasta las 20 h. Un pequeño Salón del Manga, pero al aire libre.

Norma Comics, punto de peregrinación para los fans de las novelas gráficas. / Jordi Otix

Durante la jornada también se habilitará una zona que hará de escaparate de los comercios frikis del barrio. Pero si prefieres conocerlos al detalle, adelántate un día (ya que en domingo las tiendas cierran), y date un paseo este mismo sábado por el Triángulo Friqui (ellos lo escriben con q). Este par de manzanas concentran 29 tiendas de cómics, videojuegos, ciencia ficción, 'merchandising' japonés, juegos de mesa y rol (según el último mapa oficial actualizado por Gigamesh), y que mantienen el pulso desde hace décadas, atrayendo año tras año más masas hacia el epicentro del coleccionismo en Barcelona.

2. Museo Alien

Una fiesta extraterrestre

¿Estás a punto de estallar de la emoción por la celebración del Día del Orgullo Friki? Cuidado no te salga un Alien del estómago. En el templo extraterrestre de Barcelona, el mítico Museo Alien, están igual de contentos, y se han unido a las celebraciones con un evento en la que será la sede del primer museo inmersivo de ciencia ficción de España, en Navas de Tolosa, 373.

Carles Marsal, Luis Nostromo y Vicenç Botella, tres socios del futuro Museo Alien de ciencia ficción, posan con rifle y monstruo peliculero en el Museo Alien. / Zowy Voeten

Un poco de contexto para aquellos a quienes este museo os suene a marciano: es el santuario de Luis Escribano –más conocido como Luis Nostromo–. Aquí esconde todas las reliquias alienígenas que ha coleccionado durante los años. Dejó de contar lo que se gastaba al pasar de los 15.000 euros, contaba a El Periódico. Ahora, tras años y años ampliando la colección, el espacio actual se le hace pequeño, y por eso ha buscado una nueva sede y ha iniciado una campaña para que otros fans le ayuden a financiarla. El domingo, 25 de mayo, montará una fiesta en esta nueva ubicación, que contará con piezas expuestas, coches de ciencia ficción -se pasará a saludar incluso K.I.T.T-, ‘cosplays’ y merienda con churros. Será de 10 a 20 h, con entrada libre.

3. Kleff

Cinco años de juegos de mesa

Encuentro de juegos de mesa en la Estació de França de Barcelona organizado por Kleff. / Bárbara Favant / EPC

Kleff ha sobrepasado los límites del nicho friki y se ha convertido en un fenómeno de masas. Es la comunidad de juegos de mesa más grande de Europa, que aglutina más de 200 personas cada semana en el restaurante de la Estació de França (avenida del Marqués de la Argentera, 6-8) para jugar a los más de 300 juegos de mesa que tienen en su catálogo.

Ahora, cumplen cinco años y lo celebran con un fiestón el día 25 de mayo. De 9.30 a 18 h, todo el día rodeados de dados y cartas. El evento, por supuesto, incluye ludoteca, juegos de rol, torneos, demostraciones y, además, mercadillo de juegos de mesa. La entrada cuesta o 20 euros, con desayuno y comida (por si te pegas un maratón de todo el día de juegos de mesa), o puedes optar por la opción de solo 7 euros, que es para medio día (incluye desayuno).

Sesión de juegos de mesa de Kleff en Barcelona. / Bárbara Favant / EPC

4. Orgullo Friki en la Marina

Tres años de ciencia ficción

Ya es el tercer año consecutivo en que los centros cívicos Casa del Rellotge (Zona Franca, 116) y La Cadena (Mare de Déu de Port, 397) del barrio de la Marina, se unen para vitorear al frikismo con unas jornadas dedicadas al manga, el coleccionismo, los videojuegos, los superhéroes y la ciencia ficción.

El ciclo –bautizado como Orgull friki en la Marina– lleva todo mayo con actividades muy variadas. Cierra esta edición el día 23 de mayo con la joya de corona: la Gran tarda friki, un evento dedicado a juegos de mesa, de rol, cubos Rubik, espacios de creación artística y pasarela ‘cosplay’. Enmarcado en este ciclo, y hasta final de mes, el CC Casa del Rellotge acoge la exposición ‘Keep your eye on the doughnut. David Lynch com a motor de creació’, curada por los autores Ralph Monty y Aitor Lakhwani, que reflexiona sobre el mundo onírico del autor.

5. Estreno de 'Lilo & Stitch'

Fiesta hawaiana

El alien más mono de Disney –con permiso del ‘baby’ Yoda– vuelve al cine. Lo hace con el ‘live action’ de ‘Lilo & Stitch’, el clásico inspirado en Hawaii que este viernes, 23, se estrena en pantalla grande. Para celebrarlo, los Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75) montan un fiestón hawaiano: habrá ‘photocall’, collares de flores, menús especiales con cubo metálico (para coleccionistas), diplomas oficiales de Stitch, un mural donde colgar tu dibujo de tu Ohana (“significa familia”, como explican en la peli) y más sorpresas para los fans.

La película, como es habitual en estos cines, estará en 4K, esa tecnología que venden como la evolución del 3D: no solo son las imágenes las que intentan salir de la pantalla, también la temperatura y la meteorología. En total, una veintena de efectos sincronizados con lo que pasa en pantalla, una experiencia inmersiva que te sacudirá el asiento como un viaje en el Dragon Khan.

6. Fiesta ‘city pop’

Viaje nostálgico al Japón ochentero

Este Orgullo Friki, viaja al pasado sin DeLorean. El Akihabar (Eugeni d'Ors, 5), un espacio otaku dedicado a la cultura japonesa, organiza este viernes, 23, una fiesta de ‘city pop’, el pop ochentero japonés que tan viral se ha hecho en los últimos años en YouTube y TikTok. Una música hedonista, animada y feliz con canciones que suenan muy frescas, a pesar de tener cuatro décadas a sus espaldas.

El Akihabar y su ambientación inmersiva emulando un vagón de metro japonés. / Eric Morillo

No es el único evento que montan durante los días del Orgullo Friki. El sábado, 24, fiesta de ‘metalcore’ japonés, y el 25, karaoke. La entrada es libre y los planes se alargan hasta pasada la medianoche. El mejor cierre para el fin de semana del Orgullo Friki.