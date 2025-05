Encuentra chollazos por 1 euro en Barcelona: desde plantas y ropa hasta tacos y tartas de queso

¿Quieres ir de compras por Barcelona con calderilla? ¿Solo te queda la moneda de euro del carrito del súper? Sujétame el cubata. Por un mísero euro puedes conseguir ropa, plantas, tacos, tartas de queso. Incluso te darán cambio. Hay chollos por 99 céntimos. Este miércoles, por cierto, hay una liquidación de tienda y hasta Jon Cake repartirá manjares a 1 euro. Vamos, que nos lo quitan de las manos.

Tartas de queso

Es el último reclamo tiktokero: tarta de queso ‘low-cost’ a 99 céntimos la porción. “El mejor precio de Barcelona”, se expande desde hace meses por redes. Se hizo viral nada más abrir: 99 Cheesecake (Aribau, 42). Es el local que tiene siempre cola. Sus cheesecakes atraen cada día a miles de jóvenes a lo flautista de Hamelin. Venden hasta ¡4.000 porciones! al día. El pasado marzo abrieron en Gràcia un segundo local para no morir de éxito (Gran de Gràcia, 194). Este viernes inauguran nueva tienda en Madrid.

Por cierto, este miércoles, 21, también estarán repartiendo a 1 euro las piezas con pedigrí de Jon Cake. Así celebrarán los 4 años de la apertura de su primer local de 'cheesecakes' , el de calle de los Assaonadors, 29, en el Born. Ofrecerán 500 piezas de 'briochería' a 1 euro de cinco a ocho de la tarde.

Plantas

Miles de plantas y macetas desde 99 céntimos. Es la gran venta de plantas de la francesa Plantes Pour Tous. Desplegará este fin de semana su selva ‘low cost’ en Espacio 88 (Pamplona, 88). Más de 150 variedades para todos los gustos y niveles. Más de la mitad –anuncian- costarán menos de 10 €. Viernes, 23 y sábado, 24, de 10-19h. Domingo, 25, de 10 a 17h.

Ropa

Hace años que Two Market organiza el mercadillo más barato de Barcelona: Todo a 1€! Esta semana tienen doblete. Toca liquidación de tienda: miércoles, 21, de 11h a 19h, en Pere IV, 93 (entrada gratuita). Puedes rebuscar entre más de 1.500 piezas de segunda mano por una mísera moneda. El fin de semana instalarán el cartel de Todo a 1€ en Sabadell con más de 6.000 piezas. Sábado y domingo, 24 y 25, en Gorina i Pujol, 117 (entrada 2 €).

Tacos

¿Que también quieres comer a base de calderilla? En la taquería Los Güeros (Aragó, 359) hacen saltar la banca con una lista variadísima de tacos a 1 €. Todos los días. A todas horas. No es una promoción, es un credo. Siempre que vayas, tendrás a tu disposición una lista considerable de tacos a precio de risa. Tendrás que pellizcarte cuando llegue la cuenta. Y cuidado, porque saben lo que se hacen: los bichos están realmente buenos.

Las patatas del Sultán

Han subido 20 céntimos de nada (ahora cuestan 1,20), pero siguen siendo las patatas más baratas e icónicas. No eres de Barcelona –dicen- si no has comido el cono rojo de patatas del Sultán. Es un cucurucho que levanta pasiones de fan entre estudiantes y tiktokeros. Han hecho camisetas y hasta tatuajes con su mítico cono a rebosar.