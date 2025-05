¿De dónde salen los cascos luminosos que invaden Barcelona?

Se expanden por Barcelona a lo plaga bíblica. Es el nuevo accesorio omnipresente del ocio y el ‘wellness’. Cascos luminosos de esos tan instagrameables. Están proliferando a la misma velocidad que los memes de Eurovisión. Lo mismo se usan para ver amanecer en la playa entre 400 personas que para ir de paseo-disco, escuchar una conferencia o hacer catas de vino. Ya hay versión ‘silent’ de casi todo. Eventos multitudinarios con ambiente de biblioteca. El nuevo negocio del silencio.

The Junction Fest, el festival 'silent' que organiza Aura cada mes en L’Estació Espai Gastronòmic. / Aura

El último sarao inalámbrico de masas reunió a 700 personas con cascos en L’Estació Espai Gastronòmic. Es un ‘silent festival’ mensual, lleva ya 7 ediciones: The Junction Fest. Incluye concierto inmersivo, 3 djs a la vez, ‘speed dating’, arte en directo, talleres, hasta ‘beer pong’. Todo con cascos y tres canales a elegir. Se baila reguetón, electrónica y ‘hits’ retro sin cambiar de sala. Como Iceta en campaña.

“Si encuentras un teléfono móvil en las fotos –suele retar la organización-, tienes entradas gratis”. Nadie saca el teléfono en estas fiestas inmersivas, jura el CEO de Aura, así se llama su compañía ‘silent’. Manuel Wotsch, alemán, 30 años, lleva 5 en Barcelona. Empezó a montar eventos con cascos tras la pandemia. Llevarán, calcula, más de 300 solo en Barcelona. 50.000 personas con auriculares. Ahora los organizan en cinco países. “Ya no se trata solo de sonido –asegura Manuel-, sino de cómo lo que escuchas puede moldear lo que sientes”.

Cascos luminosos de Aura. El color varía según el canal que se elija. / Ferran Nadeu / EPC

Alquilan cascos inalámbricos para sesiones de yoga, senderismo, ‘ecstatic dance’, los multitudinarios amaneceres inmersivos de Show Up. Hasta 400 personas se reúnen cada miércoles para respirar en la Barceloneta al salir el sol. En breve quieren poner a bailar a mil personas en la orilla aún con las legañas.

Pero no todo es ‘wellness’, no. También colaboran con exposiciones, Ted Talks, el cine al aire libre de El Palace. Quieren hacer eventos cada vez más grandes. Aún no pueden confirmarlo al 100%, pero ya adelantan que en septiembre seguramente harán uno para un millar de personas “en una localización muy especial de Barcelona”. Hace tiempo que dejaron de hablar de ‘silent discos’. “Ya no se ajusta a lo que es”, asegura Manuel.

Cine con cascos en el 'rooftop' de El Palace. / Aura

La primera compañía de España

“Las ‘silent discos’ son solo la punta del iceberg”, asiente Fabrizio Baraldo. Él es el cofundador de Silent System, hace pocos años que trasladaron la sede de Barcelona a Valencia. Son los veteranos: suministran cascos inalámbricos para eventos desde el 2012. Fue la primera compañía de España. “Y de buena parte de Europa”, puntualiza Fabrizio. A estas alturas virales, disponen de unos 65.000 auriculares para alquilar y vender por todo el mundo. “En cuatro años, tras el covid –detalla - la facturación se ha cuadruplicado”. Son los proveedores del Cruïlla, el Sónar o el FOC (The festival of Consciousness). Esta semana han alquilado 7.000 cascos solo en España. Unos 600 en Barcelona. Es una de las ciudades ‘top’ de Europa en eventos inmersivos –apunta- junto a Milán, Madrid, Ámsterdam y Berlín.

Hace tres o cuatro años que se empezó a desatar el ‘boom’ de los cascos luminosos. Tras el covid y el auge del ‘wellness’ y el postureo. El desarrollo personal es uno de los nichos de mercado con más posibilidades, apunta ya hasta ‘Forbes’. “Es un mundo donde los cascos han empezado a tener un valor importante”, asegura Fabrizio. Es como tener una radio privada directa al oído. La nueva intimidad pública. “Estás íntimamente contigo mismo y, al mismo tiempo, estás compartiendo la experiencia con otro”. Te desinhibe entre la multitud como si estuvieras en el sofá de casa.

Lo raro ahora es no ver a alguna multitud con cascos a diario. Meditación, yoga, fitness, baños de hielo, mucha, mucha sesión de respiración. “Es como si hicieras una sesión individual pero en grupo”, justifica Uri Imperial, el hombre de hielo de Barcelona, ahora metido en 'breathwork' con viaje sonoro, que dice él. “Da a las personas una sensación más inmersiva –apunta Marta Plannells, de The Breath Act-. A través de los auriculares, nosotros trabajamos con frecuencias para ayudar a entrar en estados de meditación”. Hace años que ellos invitan a “salir de Matrix” por todo el mundo. Sus meditaciones virales tienen lista de espera.

¿El sector que ahora mueve más cascos inalámbricos? “El mundo de las conferencias”, responde Fabrizio. Incluyen traducción instantánea vía inteligencia artificial. Sus cascos pueden llegar a combinar hasta 45 canales.

Ahora todo es susceptible de ser inmersivo: cine al aire libre, teatro, museos, ‘silent disco tours’. Los de Bailaloloco, por cierto, se acaban de estrenar en Barcelona. Hasta les piden auriculares para montar ‘silent parties’ en bodas. “Algo muy interesante –apunta Fabrizio- son las catas. Se ponen músicas que están pensadas con neurocientíficos para que mariden con el vino”.

¿El futuro? “La música en vivo”, responde sin dudar el cofundador de Silent System. “Nombres importantes están empezando a utilizar cascos para presentar sus discos y ofrecer conciertos de una forma más íntima”. Ya han hecho una gira con Rufus T. Firefly. El público hasta llora. “Es la experiencia más marcianamente bella que yo he vivido jamás -intentó explicar por redes una tiktokera-. Esa primera escucha con auriculares en casa pero en directo. Vives la complicidad que se vive en un concierto pero en tu intimidad. Es una cosa muy loca”.