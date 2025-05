¿En qué lugares de Catalunya se rodó 'También esto pasará'? 

Hacía tiempo que la actriz Marina Salas merecía un papel de cine como el de 'También esto pasará': protagonista por completo, con fases bien diferentes, con la suficiente complejidad para dejarle mostrar su rango expresivo… Ha de agradecérselo en primer lugar a Milena Busquets, quien respondió al duelo por la muerte de su madre, la famosa editora y escritora Esther Tusquets, escribiendo la novela autobiográfica ahora llevada a la pantalla por Maria Ripoll, directora de cine comercial y a mucha honra.

El trasunto de Milena se llama, como en libro, Blanca. Es una mujer de cuarenta años recién cumplidos, madre de dos hijos de relaciones distintas, que afronta el duelo del único modo que sabe: con sexo y evasión y también, claro, la tristeza más profunda. Luz y penumbra se mezclan en la historia fluidamente, ya desde ese entierro en el que no todo sale como debería. El cementerio parece el de Cadaqués, pero no lo es: "Es el de Vilassar del Dalt, al que añadimos una entrada inexistente que de alguna manera recuerda al de Cadaqués", cuenta la directora de arte Maria Puig, quien ya acompañó a Ripoll en 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas' y 'Yo no soy esa'. "Además, bajo la inspiración de aquel construimos una pared con la puerta roja y una cruz de hierro".

Casa familiar (en más de un sentido)

En el intento de procesar el dolor, Blanca decide pasar el verano en la casa familiar de Cadaqués, lo que suena contraproducente: demasiados recuerdos. Pero es que la casa es algo fantástico. No, tampoco está en Cadaqués. "Teníamos la referencia de las casas que hicieron allí [los arquitectos estadounidenses] Harnden y Bombelli, pero ninguna de las que vimos nos acababa de funcionar por geografía, logística o producción. Finalmente pensamos en otras localizaciones que respirasen el mismo aire, pero que se adecuasen mejor a nuestras necesidades. Las casas de José Antonio Coderch eran un buen referente y nos acordamos de la Casa Rovira de Canet de Mar. Ha sido ya muy utilizada en rodajes publicitarios y en cine [de hecho, era la casa de 'Casa en flames'], pero Maria y yo fuimos a verla y nos pareció ideal".

Solo hubo que hacer algunos pequeños cambios para adecuarla a la historia de Blanca y su madre Susi (Susi Sánchez) y las personalidades de ambas. "Queríamos que la casa respirase intelectualidad, arte y cosmopolitismo, que es lo que definen a las protagonistas, madre e hija. Así como mediterráneo, verano y la decadencia de cierto abandono. Así que decidí añadir una librería de obra en el salón principal siguiendo el diseño original de Coderch y una escultura móvil al estilo Calder, salvando las distancias, evidentemente. También creamos un despacho en la habitación superior, todo en madera y con cuadros hechos para la ocasión". Curiosamente, o no tanto, los propietarios decidieron mantener estos añadidos una vez acabado el rodaje.

Lugares de (sí) Cadaqués

Susi quiso convencer a su hija Blanca de la superioridad de los libros sobre los hombres, pero a Blanca estos últimos le gustan bastante. El sexo es la respuesta a todo dolor. Su amante favorito del momento es el encarnado por Carlos Cuevas, con el que le vemos quedar en un Hotel Miramar… de Badalona. "Para el restaurante adaptamos la sala de recepción y creamos la terraza. La habitación la cambiamos totalmente e hicimos un pequeño homenaje a Badalona incluyendo una fotografía del Pont del Petroli. Allí rodamos también la habitación del hotel donde se encuentran en Cadaqués", explica Puig.

Bastante más adelante, Blanca hace ojitos a un hombre (Borja Espinosa) que tenía fichado del entierro de su madre. Esto sucede en el Marítim Bar de, esta vez sí, Cadaqués; un local "perfecto en todo: ubicación, diseño, mobiliario", en opinión de Puig. Del pueblo también tiene un papel importante la Peluquería Riera, en la que Blanca se resiste a algunas esotéricas técnicas de masaje, pero acaba dando un abrazo a la dueña. "Nos interesó mucho el punto de vista desde el interior; teníamos una esquina que nos daba mucho juego para la llegada de Blanca con uno de sus hijos y poder ver después cómo se va solo".

En la editorial GG

Puig se siente además orgullosa de la localización conseguida para la editorial de Susi: “Luché mucho para que se pudiera rodar en la antigua sede de la Editorial Gustavo Gili en Barcelona, que me vino a la mente automáticamente al leer el guion. El continente era perfecto; solo teníamos que llenarlo de libros y algo de mobiliario. Es un edificio al que tengo un especial cariño”.