Las tartas “orgullosamente de Sant Adrià” que han enamorado hasta a Rosalía

Entre TikTok e Instagram ya cuentan con más de 300 mil seguidores y decenas de vídeos que han superado holgadamente el millón de reproducciones. ¿Son las cifras de espectadores del ‘habemus papam’ de León XIV? No, son los números que esta pastelería del Besòs ha conseguido en el año y medio que lleva en funcionamiento. Los dulces virales del momento.

Colas ante el mostrador. / Zowy Voeten / EPC

Tartas Bastante Majas. Así es como se llama este obrador de Sant Adrià de Besòs, que ahora acaba de abrir un nuevo local en la calle Bogatell, 23. “Se nos hizo pequeño el anterior”, cuenta Gisela Cruz, la fundadora. La inauguración fue el 26 de abril, y lo celebraron con una acción que movió masas (y que pronto estará en redes, previsiblemente anotándose un nuevo viral): vendieron 1.000 ‘cookies’ a 1 €. “La cola era de varias calles, llegaba hasta el metro de Sant Adrià”, asegura.

Mostrador con cookies. / Zowy Voeten / EPC

Sus vídeos son siempre un éxito, con miles de reproducciones garantizados. Entre la marabunta de fans que se pasea asiduamente por sus vídeos e imágenes de repostería, destaca una: Rosalía. “Siempre me preguntan por esta historia”, ríe Gisela, “yo hice la tarta con la frase ‘yo voy contigo a matar’, de su canción, la etiqueté, y lo compartió. En otra ocasión comentó en un vídeo. Acabó con 3 millones de visualizaciones”. Un negocio más que atestigua que Rosalía es la Midas de los virales.

Pero en Tartas Bastante Majas no solo hay pasteles. Sí, fue con lo que empezó, pero no tardó en unirse a la moda de las ‘cookies’, el postre más demandado en redes sociales. Un 80% de las comandas son estas galletas americanas, comenta. Incluso hace envíos a toda la península ya. De ahí que tuvieran que cambiar el local, en el anterior no cabían tantas galletas.

Dulces instagrameables. / Zowy Voeten / EPC

El porqué de la viralidad de Tartas Bastante Majas va muy unido a la historia de Gisela. “Cuando empecé a trabajar después de la carrera, fui cambiando de empleos. Iba cambiando mucho, nada me gustaba. En un momento estuve en una multinacional y tuve que pedirme la baja, no podía más. Me di cuenta de que el problema es que no podía con un empleo de oficina, así que decidí emprender”, recuerda. Así empezó su primera (y actual) aventura como emprendedora, que tantas alegrías le ha dado. Fue en 2023, siguiendo uno de sus grandes intereses desde la infancia: la cocina. Empezó con pasteles en casa, vendiéndolo a amigos y familiares, pero en pocos meses dio el salto a lo grande y en septiembre de ese mismo año ya tenía un local.

Milagro digital

Es ahí donde sucedió el milagro digital. “No tenía presupuesto hice yo la reforma del local. De peluquería a pastelería”, cuenta. Un proyecto digno de Bricomanía que retrató en vídeos que rápidamente captaron millones de adeptos. “Mis vídeos se hicieron muy virales porque eran de una chica muy joven haciendo reformas integrales: rompiendo cristales, paredes… Yo decía que ‘no tengo ni un duro y quiero montar la mejor pastelería del mundo’. La gente conectó con mi historia, me dejaba comentarios de “qué valiente”, “yo no me atrevería”… Yo creo que pensaban “si esta tía lo ha hecho, yo también puedo”.

Eso sí, a pesar del éxito, tiene algo muy claro: no va a salir de Sant Adrià. “Hay gente que me pregunta si me iré a Barcelona, y no”, remarca con efusividad. Su misión es movilizar a la gente del centro de Barcelona a los barrios y ciudades de alrededor. “Quiero crear espacios de calidad en barrios y zonas metropolitanas, demostrar que crear algo disruptivo fuera de las zonas más comerciales (como paseo de Gràcia) funciona. Que en los barrios puede haber más cosas que cadenas y franquicias”, reivindica.

Saca pecho al anunciar que tiene una clientela fiel y mayormente local e, incluso, asegura haber conseguido fans que cogen el tren o el metro solo para probar sus postres. “Te sigo por TikTok y venía a saludarte”, dice una clienta, mientras irrumpe en el obrador a media entrevista, con un don de la oportunidad que ni un figurante podría lograr. Claro ejemplo de que está cumpliendo con su misión de revitalizar la ciudad.