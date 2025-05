Cómo llegar al espigón de Darth Vader: el Lado Oscuro de Barcelona

Reconocerías ese casco a años luz de distancia. La mirada más paternal de la galaxia, con permiso de Julio Iglesias. “¡Yo soy tu padre!”, ahora también resuena en el fondo del mar. Impresiona ver cara a cara al malo malísimo de ‘Star wars’ mientras escuchas en vivo su mítica respiración de ultratumba. El sonido original del villano intergaláctico se sacó de un regulador de buceo.

Esta semana se retoman los ‘tours’ submarinos al Lado Oscuro de Barcelona. Es lo último que uno se espera encontrar bajo el mar: das la vuelta al espigón y ahí está Darth Vader, mirándote desafiante desde una roca entre pececillos que aletean con la chulería de Han Solo. Ya está mimetizado con el fondo marino, como si llevara una trilogía con los ‘Piratas del Caribe’. Ha pasado dos inviernos ahí abajo, a prueba de jedis y temporales. George Lucas te hace una trilogía con menos.

Esta es una galaxia muy, muy cercana. El espigón de la Nova Mar Bella, rebautizado hace dos años como “el espigón de Darth Vader”. Es el sentido homenaje submarino a Dani Vader, así lo llamaban desde hace años; Dani Robles, sin capa de villano. Era el Darth Vader de la asociación Star Wars Catalunya. Falleció hace casi tres años de forma repentina. Solo tenía 49 años.

Este era su espigón favorito. Donde solía bucear cuando se quitaba el traje de villano intergaláctico. Le encantaba hacer salidas nocturnas aleteando con linterna. Le siguen encantando –dan por hecho familia y amigos- solo de ver las caras de los submarinistas que se topan ahora con él.

El casco de Darth Vader, en septiembre del 2023, cuando acababa de instalarse en el espigón de la Nova Mar Bella. / Víctor Pérez

Ya se han pasado al Lado Oscuro más de medio centenar de buceadores. Hace dos años que Vanas Dive (av. Litoral, 86) organiza inmersiones intergalácticas con parada selfie. Es el centro de buceo del que Dani era habitual. Donde se urdió el homenaje submarino. Los ‘tours’ se retoman –ya es tradición- coincidiendo con el día de ‘Star wars’: 4 de mayo (“May the 4th”, en inglés, suena igual que el principio de la frase estrella de la saga: “May the Force be with you”, “Que la Fuerza te acompañe”). Y sí, se recomienda tirar de Fuerza y de capas de neopreno: el mar aún está a 17 grados.

Vas más acolchado que el muñeco de Michelin, así que entras en el mar helado con el mismo temple que la princesa de ‘Frozen’. Entras y sales. La primera visita al Lado Oscuro del año –justo el 4 de mayo- se tuvo que cancelar a pie de orilla por mala visibilidad. Cosas del reverso tenebroso del mar. Este miércoles –ya sí- se pudo salir a comprobar si el villano había aguantado bien los temporales invernales. Ahí sigue, entre algas, peces y pulpos. Parece que ni Yoda en su mejor día sería capaz de echar a este Darth Vader de su espigón. "El fondo marino lo ha acogido con mucho cariño", sonríe Oliver Sanchez, el propietario de Vanas Dive. "La vida lo ha invadido completamente". Necesitó un servicio de autolavado exprés.

Oliver Sanchez, el propietario de Vanas Dive, posa sin máscara ni regulador junto a Darth Vader. / A.S.

Un pez se ha mudado a vivir a pie de casco galáctico. Aletean sin miedo por delante varios serranos y doncellas, ninguna en apuros a simple vista. A Darth Vader hasta le ha crecido un alga en el cogote. Si le sale otra –piensas-, podría acabar haciéndose trenzas a lo princesa Leia. Menudo giro de guion. “¡¡¡Yo soy tu padre!!!”, resuena de golpe en el fondo marino. Es inevitable: algún buceador siempre acaba quitándose el regulador para gritar la frase mítica entre burbujas.

Próxima salida: este sábado, 10. La idea es ir a peregrinar al Lado Oscuro al menos dos veces al mes. De día y también de noche, que Darth Vader impresiona más con linterna. Incluso se pueden desenfundar luces rojas a lo sable láser sith.

Hazaña épica

“Misión Vader”, la llamaron. Fue un plan más concienzudo que el de la construcción de La Estrella de la Muerte. La máscara se llenó de hormigón y se soldó a una plancha de acero. Casi hora y media de maniobras submarinas y momentos de hazaña épica. Hubo corriente, mucho vaivén y máscaras empañadas por la emoción. Es muy difícil llorar bajo el agua, descubrieron. “A Dani esto le parecería una locura maravillosa”, aseguraba su mujer, Rocío Fernández, ante un corro de buceadores con sonrisas nostálgicas. “Desde donde esté, está muerto de risa”.

Darth Vader, en Vanas Dive, minutos antes de instalarse en el mar. / A.S.

El casco lo ofreció Juan Antonio Ecija, amigo de Dani, compañero de buceo y uno de los soldados imperiales de la asociación de Star Wars. “Con Dani siempre habíamos hecho la broma de la relación de Darth Vader con el buceo –recordaba-. El regulador del buceo es lo que usaban para hacer el ruido de Darth Vader en las pelis”.

Aviso para aventureros con máscara y tubo: este Darth Vader submarino está a apenas 7 metros de profundidad, pero lejos de la orilla. “En snorkel no llegas a verlo si no sabes dónde está”, avisa el propietario de Vanas Dive. “Está por fuera de la línea de boya: a 300-350 metros de la costa”. Él mismo eligió la roca: más o menos plana y protegida de temporales. Y sí, ya ha aguantado dos inviernos, incluso uno de los temporales más fuertes de las últimas décadas (el Nelson). Era de prever. Como decía el propio Darth Vader: “Nunca subestimes el poder del Lado Oscuro”.

El unicornio de los mares

No es el único espécimen insólito que se avista bajo el mar en Barcelona. A menos de 150 metros de la orilla se pueden ver tiburones y hasta “el unicornio de los mares”. Así llaman a los caballitos de mar. Hay cinco poblaciones urbanitas. “La gente no tiene ni idea de qué hay en las playas de Barcelona”, asegura Andrea Comaposada, bióloga marina y fundadora de Anèl•lides. “Se puede ver de todo –garantiza-. Si te fijas”.

Barriguda (Bavosa Plomall). /

Hay registradas más de 1.100 especies solo en el área metropolitana. Ni en el cásting de una peli Disney. A pie de espigón se ven rayas instagrameables, pulpos, sepias, pececitos de colores. Enseñan a a abrir los ojos durante sus inmersiones científicas. Las retomarán el 25 de mayo en Vanas Dive. “Cuando conoces algo –justifica la bióloga- es cuando más lo empiezas a conservar”.