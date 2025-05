Qué hacer hoy en Barcelona: los mejores planes de esta semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Rec.0

El mayor festival de ‘outlets’ de Europa

Compensa ese efímero respiro que le diste a tu tarjeta bancaria durante el apagón yendo de compras a Igualada. Del 7 al 10 de mayo, el barrio del Rec de Igualada vuelve a acoger el Rec.0, el mayor festival de ‘outlets’ de Europa, una oportunidad única para renovar el armario ahora que llega el calor. Marcas, horarios, ubicación... aquí tienes toda la información.

Tast a La Rambla

Festival gastronómico kilómetro 0

Vuelve el festival gastronómico Tast a la Rambla. 32 restaurantes y 6 pastelerías locales se instalarán durante cuatro días en el corazón de Barcelona para presumir de cocina ante los viandantes.

Dónde: plaza Catalunya.

Cuándo: del 8 al 11 de mayo.

Anterior edición de Tast de La Rambla en plaza Catalunya. / ZOWY VOETEN

The Collector is Present

Descubre el arte de los coleccionistas

16 galerías de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Santa Margarida i els Monjos acogerán la tercera edición del The Collector is Present, celebración cultural que sirve de preámbulo a la Barcelona Gallery Weekend. En esta edición, llenarán diversos espacios expositivos con actividades gratuitas para acercar el arte (que no siempre es accesible) a la ciudadanía.

Dónde: Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Santa Margarida i els Monjos (en el Penedès).

Cuándo: del 8 al 11 de mayo.

Iaia

Un homenaje a las abuelas

Un espectáculo inmersivo y documental que homenajea a las abuelas, sus historias, sus vidas personales y su rol vertebrador en la familia con testimonios reales. Con más de 130 obras acumuladas y un premio teatral a sus espaldas, 'Iaia' hace ahora una parada en el TNC de Barcelona.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).

Cuándo: hasta el 22 de mayo.

Festes de Maig de Badalona

Fiestas de Sant Anastasi

Vuelve el gran evento de Badalona: las Festes de Maig. Diez días llenos de cultura popular, música, espectáculos callejeros, fiesta y, sobre todo, la mítica Cremada del Dimoni: cuando se reduce a cenizas una figura con un demonio diseñado abordando temas de actualidad -este año, la DANA-. Aquí tienes la agenda completa.

Cuándo: del 1 al 10 de mayo y el 17 de mayo.

El monstre al laberint

Teseo y el minotauro, en ópera

Llega al Liceu una ópera participativa: es una creación colectiva en la que cientos de jóvenes de varios institutos y centros educativos comparten escenario con profesionales de la música y las artes escénicas. 'El monstre al laberint', ópera de Jonathan Dove, usa el mito de Teseo y el minotauro como paralelismo para explicar el viaje que cada día hacen cientos de migrantes que cruzan el Mediterráneo.

Dónde: Gran Teatre del Liceu (Rambla, 51-59).

Cuándo: hasta el 27 de mayo.

SIX the Musical

De Londres a Barcelona

'SIX', el éxito que ha triunfado en el West End de Londres, viene a Barcelona: y con la producción original inglesa. Este musical de tintes históricos explica la historia de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra... pero de forma pop. Una clase de dinastía británica con música digna de Lady Gaga.

Dónde: hasta el 11 de mayo.

Cuándo: Teatro Coliseum (Gran Via de les Corts Catalanes, 595).

Iceberg

Hablando sobre el suicidio

"Durante esta obra se suicidarán 5 adolescentes". No, no es literal, sino una forma de hacerte reflexionar sobre una realidad basada en números: cada 11 minutos se suicida una persona menor de 20 años. Por lo tanto, estadísticamente, durante los 60 minutos que dura la obra, se habrán quitado la vida 5 adolescentes. Es 'Iceberg', una reflexión teatral sobre los conflictos sociales y estructurales que afectan a la salud mental de la juventud.

Dónde: Teatre Tantarantana (De les Flors, 22).

Cuándo: hasta el 11 de mayo.

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Hot Wheels City Experience

Los coches de Mattel en Barcelona

5.000 metros cuadrados de planes que irán sobre ruedas. Llega a Barcelona la Hot Wheels City Experience, una experiencia inmersiva que está dando la vuelta al mundo y que trae a Barcelona recreaciones tamaño real de ‘hot wheels’ icónicos, zona de ‘karting’, zona ‘gamer’ y un largo etcétera.

Dónde: Párking Centro Comercial la Maquinista (Potosí, 2).

Karting en 'hot wheels'. / Sfx Events

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la nueva exposición 'Universo Goya', un recopilatorio de sus obras más icónicas en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Presentación de la exposición inmersiva universo Goya en el Centre d'Art Amatller de Barcelona. / Marta Pérez

Zurbarán (sobre)natural

San Francisco de Asís al cuadrado

Oportunidad única en Barcelona: el MNAC, el Musée des Beaux Arts de Lyon y el Museum of Fine Arts de Boston colaboran en la exposición 'Zurbarán (sobre)natural', que reunirá por primera vez las tres versiones de 'San Francisco de Asís según la visión del papa Nicolás V', obra cumbre del célebre pintor barroco Francisco de Zurbarán. La exposición la complementan otros autores, para entender el legado de su obra.

Dónde: MNAC (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 29 de junio.

El MNAC expone 'Zurbarán (sobre) Natural'. / FERRAN NADEU

Ver en natural

Paisajes modernos de la Península Ibérica

La exposición 'Ver en natural' es la segunda propuesta expositiva del ciclo 'Com des d'aquí', comisariada por Carolina Jiménez. Una exposición con una única escultura impresionante que surge de la investigación en torno a los paisajes en la Península Ibérica y su relación con el proyecto moderno.

Dónde: Fundació Joan Miró (jardines de Laribal, Parc de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 29 de junio.

Musicveu

Festival solidario

Arranca el Musicveu, que de diciembre a julio llenará escenarios singulares del Penedès, el Garraf y L'Anoia con 18 conciertos solidarios (para la plataforma Som Salut Mental 360, impulsada por Sant Joan de Déu). El cartel lo conforman nombres autóctonomos como Maria Del Mar Bonet, La Guardia, The Blow Monkeys, Elena Gadel o Paula Koops.

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Fernando Botero. Un maestro universal

Homenaje al artista

El emblemático artista colombiano murió en 2023. Tras poco más de un año de su muerte, el Palau Martorell le rinde homenaje con 'Fernando Botero. Un maestro universal', la exposición más completa de pinturas del artista presentada en España. Más de 110 obras, gran parte de ellas inéditas, procedentes de colecciones privadas, que incluye esculturas, óleos, acuarelas, sanguinas, carboncillos y dibujo a lápiz.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 20 de julio.