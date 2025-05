El rincón de Tiana donde Vicco pide buena suerte al universo

La de Vicco no es otra historia de éxito súbito. Antes del fenómeno 'Nochentera' hubo años de frustración; de esfuerzo y trabajo que no daban los resultados esperados. Cuando necesitaba desahogarse y "preguntarle al cielo por qué no", Victòria Riba (ese es su verdadero nombre) se acercaba a su rincón favorito de su natal Tiana, un escondite en la naturaleza, una especie de mirador personal en la sierra de la Conreria. "Es antes de llegar a la Torre de Guaita. Yo lo llamo un mirador porque se ve todo el pueblo y el mar al final. Se ve hasta Montgat, que es el siguiente pueblo".

Llegaba allí sola, con su café o su merienda, para quedarse horas –"sentada en la tierra, en el suelo, tal cual"– escuchando música desde el coche y conectando con su parte más emocional. "Lo recuerdo como un sitio de pedir, de pedir al universo o a quien sea que esté arriba. Como un sitio de esperanza y liberación".

Como de año en año

"Descubrí este lugar porque subía mucho a la Torre de Guaita con mis amigos, o mis amigas, o con mi madre, que le dio una época mucho de andar y sigue andando mucho”, recuerda nuestra entrevistada. "Era una ruta que hacíamos los domingos para mover un poco el cuerpo. Además, por allí hay un restaurante al que vamos mucho con la familia, que se llama Castanyers [Camí dels Castanyers, 84, Sant Fost de Campsentelles], que está muy bien. Carne a la brasa y tal". Apuntadísimo queda.

Hace seis o siete años tuvo allí un encontronazo con su insecto menos favorito. "Tengo terror a las abejas, fobia extrema", dice. "Y me picó una allí mismo. Recuerdo estar sola gritando muchísimo. Lo pasé fatal. Además, este rincón da a una pendiente que es un poco acantilado. Y me dije: 'Ojo, que igual me caigo'. Pero no, aquello al menos no pasó [ríe]". Ni siquiera este accidente la ha disuadido de seguir acudiendo allí regularmente: "Suelo ir en fin de año, el día 31. Me acerco al rincón y agradezco las cosas buenas que me han pasado durante los últimos doce meses. De paso, pido cosas para el futuro. Es como un ritual personal para cerrar un año y empezar el siguiente".

Álbum en construcción

Según nos cuenta, en los próximos meses no habrá continuación de su disco de consagración popular 'Noctalgia' (2024): "Este es un año en el que cierro la etapa del anterior disco, muy de pop ochentero, para iniciar una transición hacia otro sitio, otro álbum en el que estoy trabajando ahora. Será un año muy libre, con cuatro o cinco lanzamientos". Empezó con 'Bailar y llorar', un tema que combina la parte emocional de 'Noctalgia' con el sonido más arriesgado con el que quiere jugar ahora, influido por el hyperpop de Charli XCX o la última Camila Cabello. Y el pasado 22 de abril lanzaba 'Stic paprika' ("cantado en catalán, algo que me hacía ilusión"), producción muy 'rave' de Scotty Dk.

Al tiempo que persigue un pop futurista, Vicco sigue encontrando la inspiración en The Beatles. Se reconoce una persona apegada al pasado, a las raíces y a su educación, musical o no. Aunque vive en Madrid desde hace tres años, no deja de visitar Tiana, su lugar para desconectar y, sobre todo, reconectar. "Es donde soy Victòria, en lugar de Vicco. Donde puedo ir con el moño, en chándal, ¡a gusto!".