El gimnasio más grande (y viral) de Europa está en Granollers: 3.000 m² de máquinas

Aquí hay máquinas de fitness que no sabrías descifrar ni con un manual de Ikea. Si te preguntan para qué sirven, se te pone la cara de confusión de Pedro Sánchez buscando los 15 gigavatios. Es Fibra Max Granollers, el gimnasio ‘indoor’ más grande de Europa. 3.000 metros cuadrados de deporte focalizados a cada grupo muscular. El epicentro del deporte en Catalunya, con más actividad física que en la mili.

Abrió sus puertas hace menos de un año, y ya es un fenómeno viral: más de 100 mil seguidores en todas sus plataformas y con decenas de ‘influencers’ del deporte haciéndose asiduos a sus instalaciones. “Máquinas que no has visto nunca”, asegura el entrenador personal Richigympro, enseñando equipos de trabajo como “esta ‘multipower’ para trabajar de forma unilateral”, entre otras máquinas consagradas a músculos que el 90% de la población no ha ejercitado desde clase de educación física.

Un club de categoría olímpica, que, además, resuelve uno de los principales problemas del típico gimnasio de barrio: “No hay que hacer cola para las máquinas”, promete el entrenador, en un vídeo enseñando el local que ha conseguido casi 100 mil ‘me gusta’. En total, “más de 400 puestos de trabajo [máquinas], más de 100 variables para cada grupo muscular, 10 plataformas, 8 ‘racks’, 8 ‘multipower’, 104 poleas simultáneas, más de 400 mancuernas, 35 barras olímpicas y 60 barras cargadas”, sacan pecho sus fundadores.

Sede de Fibra Max de Cabrera, con las pistas de pádel. / Fibra Max

Hace poco volvieron a anotarse un tanto viral al anunciar que su franquicia crece con la apertura de un nuevo local en Blanes. Tocará esperar, por eso: abrirán sus puertas en septiembre. Será el tercero, después del de Granollers y Cabrera, este último, con 8.000 metros cuadrados ‘outdoor’ e ‘indoor’ y con 11 pistas del deporte de moda, el pádel.

Los precios están equiparados a los de un gimnasio municipal (entre 29 euros y 85,50 euros, dependiendo de si es cuota de findes, mañanas o completo, o de si incluye pádel o no), además, la cuota te permite entrar a cualquiera de sus gimnasios. Es la receta del éxito: deporte de alta calidad y accesible, y sin pelearse por las máquinas.