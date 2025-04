Los 10 mejores conciertos de mayo en Barcelona

Ante una agenda expansiva y una cartera en contracción, es necesario tener una visión de conjunto para saber en qué salidas invertir. Desde aquí queremos ayudar en las elecciones recordando 10 conciertos importantes para este mes en la ciudad. Hay desde estrellas más que conocidas hasta semisecretos a punto de estallar.

1. Matt Elliott

Tras hacerse un nombre en la órbita electrónica como Third Eye Foundation, este músico bristoliano viró hacia un folk oscuro con los discos a su nombre, el último (de estudio) de ellos 'The end of days' (2023), cuyo apocalíptico título puede llevar un poco a engaño: en sus melancólicas canciones se respiran, finalmente, la audacia y la necesidad de la esperanza. El Molino, viernes 2, 22.30 h.

2. Meritxell Neddermann

Tras largos años de aprendizaje, la hermana R&B de Judit Neddermann publicó en 2021 un cuidado primer disco, 'In the backyard of the castle', al que siguió en 2024 'Suelta', nutrido de influencias tan diversas como Thom Yorke, Supertramp y el pop-soul estadounidense más canónico. En este concierto especial actúa acompañada por invitados de lujo. Apolo, miércoles 14, 21.00 h.

3. Maleducats

Tras algunas temporadas de paréntesis, el festival pro-escena local regresa con fuerza y nueva ubicación: el Parc del Fòrum. Lideran el cartel Estopa con su única actuación en Catalunya de este año. Destaca en el programa Queralt Lahoz, recién publicado su ecléctico y autobiográfico '9:30 PM'. Además, actúan Pepe y Vizio, Sanguijuelas del Guadiana, Santa Salut y Lildami. Parc del Fòrum, sábado 17, 18.00 h.

4. The New Raemon & McEnroe

Amigos, almas gemelas y expertos en melancolía, Ramón Rodríguez y Ricardo Lezón presentan su disco conjunto 'Nuevos bosques' (2024) con banda completa. Formación, además, muy seria: Leia Rodríguez (Mourn, Leia Destruye), Ricky Lavado (Standstill, La Joya) y Marc Clos (Nueva Vulcano, Love of Lesbian). Setenta minutos de música en los que no debería faltar material de su también compartido 'Lluvia y truenos' (2016) o su repertorio personal más emblemático. Sala WOLF (Curtcircuït), sábado 17, 21.00 h.

5. Hania Rani

Esta pianista y compositora neoclásica polaca ha llamado la atención con 'Ghosts' (2023), culmen (solo hasta la fecha) de una carrera enfocada en la lentitud y la sutileza, que no en la búsqueda del relax de nadie. En su nueva gira interpreta al álbum al completo con la adición de instrumentos de cuerda, viento madera y viento metal, en una mezcla al parecer subyugante de lo digital y lo acústico. Palau de la Música Catalana, miércoles 21, 20.30 h.

6. Scowl

No hace tanto era un pequeño grupo hardcore que actuaba en casas ajenas. Ahora, con un segundo disco de nuevo brillo sónico y claro aliento pop ('Are we all angels'), apuntan a escenarios mucho mayores, a espacios de privilegio en los carteles de grandes festivales. Su 'frontwoman, Kat Moss', ya es una estrella. También actúan Modern Color. La [2] de Apolo, miércoles 21, 21.00 h.

7. King Gizzard & The Lizard Wizard

La banda rock australiana tiene una discografía tan extensa (26 álbumes, el 27º previsto para junio) que en el Primavera Sound de 2022 se pudo permitir dar cinco conciertos sin repetir un solo tema. Este mes mostrarán su versatilidad eléctrica (de la psicodelia al glam, del garage al punk) en tres noches, tres, en el Poble Espanyol. Los completistas pueden sacarse un abono para todo el fin de semana. Viernes 23, sábado 24 y domingo 25, 19.00 h.

8. Ca7riel & Paco Amoroso

En tiempo récord, como sucede hoy todo en día, este dúo argentino se ha convertido en un fenómeno viral que llena salas allá por dónde va. Todo gracias a su 'Tiny Desk Concert' en la National Public Radio estadounidense, exhibición contagiosa de descaro musical (mezcla de trap, pop, R&B, funk y lo que surja) y también escénico (¡esos complementos!). Sant Jordi Club, martes 27, 21.00 h.

9. Myke Towers

Si King Gizzard se atreven con tres Pobles Espanyols, este ídolo portorriqueño de reguetón y trap se atreve, poca broma, con dos Sant Jordis. Trae bajo el brazo 'Lyke Miike' (2024), disco en el que regresa a sus orígenes rap sin dejar de buscar algún nuevo ángulo, como hace en L-Gante con 'Los depuro', cruce de reguetón con cumbia RKT. Palau Sant Jordi, miércoles 28 y jueves 29, 21.30 h.

10. Two Shell

Su singular reformulación del UK Bass, cargada de sintes abrasivos y samples vocales perfectos, ha animado sobremanera la música de baile en tiempos recientes. En octubre publicaron al fin su primer álbum y no defraudó: hits a la vez densos y accesibles, inagotables y a la vez casi primitivos en su búsqueda del hedonismo. Su espectáculo empieza a la hora de cenar, pero sonará a loca rave de madrugada. El Pumarejo, sábado 31, 21.00 h.