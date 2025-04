Vuelve a Barcelona All Those Food Market: gastronomía top frente al mar

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Anota: estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Buenas noticias. Vuelve uno de los mercadillos favoritos de los barceloneses: el All Those Food Market, un festival con lo mejor de la gastronomía y la artesanía local donde se come muy, muy bien. Congregará frente al mar a más de 50 emprendedores gastro, artesanos y restaurantes 'top'. Habrá platos de edición limitada, cervezas artesanas, mil talleres y espacio 'chill out' familiar. Será en el Moll de la Fusta, sábado y domingo (26 y 27 de abril).

Los reyes de los mercadillos, Two Market, vienen este fin de semana con Los 22 del Market. 27 de abril, en Soulivre (Llull, 68), más de 40 paraditas de segunda mano y vintage. Su circuito de compras 'low cost' incluye también, de viernes a domingo, el Todo a 5€! (descartes y taras, Pere IV, 93), Akilo Store (ropa vintage a 25€/Kg, Pere IV, 117) y Vintage Poblenou (selección de vintage y segunda mano, Ávila, 78).

Y el Flea vuelve a las calles con La Puça de Clot-Aragó. 100 paraditas de segunda mano (ropa, discos, accesorios, muebles...) al aire libre, entre calle Aragó y Clot.

¿Buscando más chollazos? Pues el mercado de Residu Zero es para ti. Segunda mano, todo a 1 o 2 euros máximo. Sábado, 26 de abril, en Euromarket (Perú, 122).

Un sábado más, los vendedores de Riera Baixa, en el Raval, sacan sus tiendas a la calle. Vintage, discos, gastronomía y más. Todo kilómetro cero, apoyando el comercio local.

Y en Gràcia, nueva entrega del mercadillo de fin de semana de La Vila Market. Sábado y domingo, en la esquina entre las calles l'Or, 42, y Torrijos, 72.

Saliendo de Barcelona está el Mercantic, la meca de Sant Cugat de los fans de las antigüedades y la segunda mano. Domingo, de 10 a 15 h, nueva edición de su mercadillo dominical.