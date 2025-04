Qué hacer hoy en Barcelona: los mejores planes de esta semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Fiesta parque de Glòries

Inauguración verde

Después de años de espera, se inaugura el gran pulmón verde de Glòries. Este sábado, de 10.30 a 18 h, gran fiesta con espectáculos musicales, talleres y actividades para toda la familia. El evento se dividirá en diferentes zonas y tendrá 2 escenarios: uno principal bajo el Umbráculo, donde habrá actuaciones musicales y una chocolatada, y otro, en el Ágora Berta Cáceres, donde se realizarán actividades de pequeño formato, como cuentacuentos o títeres.

Dónde: parque de Glòries

Cuándo: 26 de abril.

Feria de Abril de Catalunya

Cultura andaluza en Barcelona

Se acabó la Semana Santa, así que es hora de fiesta: vuelve la Feria de Abril. Esta tradición andaluza, ya enraizada en Barcelona como un festival autóctono más, cumple 52 ediciones, y lo hace con un evento a lo grande. Aquí tienes toda la información: entradas, horarios, actividades y precios (y cuándo entrar gratis).

Dónde: parc del Fòrum

Cuándo: hasta el 4 de mayo.

Ambiente de la Feria de Abril de Catalunya de 2024. / Jordi Otix

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Anota: estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo.

Buenas noticias. Vuelve uno de los mercadillos favoritos de los barceloneses: el All Those Food Market, el festival de artesanos y emprendedores gastronómicos donde se come muy, muy bien. Será en el Moll de la Fusta, sábado y domingo (26 y 27 de abril).

Los reyes de los mercadillos, Two Market, este fin de semana vienen con Los 22 del Market. 27 de abril, en Soulivre (Llull, 68), 44 paraditas de segunda mano y vintage, con precio máximo de venta a 30 euros.

Y el Flea vuelve a las calles con La Puça de Clot-Aragó. 100 paraditas de segunda mano (ropa, discos, accesorios, muebles...) al aire libre, entre calle Aragó y Clot.

¿Buscando más chollazos? Pues el mercado de Residu Zero es para ti. Segunda mano, todo a 1 o 2 euros máximo. Sábado, 26 de abril, en Euromarket (Perú, 122).

Un sábado más, los vendedores de la calle Riera Baixa, en el Raval, sacan sus tiendas a la calle. Vintage, discos, gastronomía y más. Todo kilómetro cero, apoyando el comercio local.

Y en Gràcia, nueva entrega del mercadillo de fin de semana de La Vila Market. Sábado y domingo, en la esquina entre las calles l'Or, 42, y Torrijos, 72.

Saliendo de Barcelona está el Mercantic, la meca de Sant Cugat de los fans de las antigüedades y la segunda mano. Domingo, de 10 a 15 h, nueva edición de su mercadillo dominical.

Ambiente de una edición anterior de All Those Food Market. / Alejandra Perelló

Futuroa Sarao Drag

Espectáculo cabaretesco en Apolo

En la última edición se vio sobre el escenario un espectáculo de latigazos, un 'showcooking' travestí con Air Fryer, homenajes a Luigi Mangione y piruetas dignas del Cirque du Soleil. Ahora, vuelve el cabaret de Apolo: Futuroa Sarao Drag, con una nueva edición llena de sorpresas y numeritos que te dejarán la boca abierta.

Dónde: Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).

Cuándo: 26 de abril.

San Miguel Biergarten

15 ediciones de festival cervecero

Este fin de semana, a emborracharse. Vuelve el San Miguel Biergarten con su 15 edición. Un festival consagrado a la cerveza, con entrada gratuita para residentes en Catalunya. Cerveza, gastronomía, talleres, música... todo pensado para pasar una semana rindiéndote a los placeres del paladar.

Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc i Guàrdia, 13).

Cuándo: hasta el 4 de mayo.

Ròmbic

Festival de títeres para adultos

¿Quién dice que las marionetas son infantiles? En Ròmbic, seguro que no. Este festival (que en 2025 celebra once ediciones) reúne a cuatro de las mejores compañías de títeres del panorama actual en dos jornadas dedicadas a enseñar el potencial de este arte para contar historias a adultos

Dónde: Ateneu Popular 9Barris (Portlligat, 11-15).

Cuándo: 25 y 26 de abril.

Títeres de 'Els cecs' de Urmah. / Marc Llovet

BCN Film Fest

Festival Internacional de Cine de Barcelona de Sant Jordi

Vuelve el festival de cine más literario, el BCN Film Fest. Un año más, para celebrar el día de los libros, este festival propone una selección de películas del panorama internacional relacionadas con la literatura y la historia (adaptaciones de obras literarias, las producciones con trasfondo histórico y los filmes biográficos sobre grandes personalidades, especialmente).

Dónde: una decena de sedes en Barcelona.

Cuándo: hasta el 2 de mayo.

SIX the Musical

De Londres a Barcelona

'SIX', el éxito que ha triunfado en el West End de Londres, viene a Barcelona: y con la producción original inglesa. Este musical de tintes históricos explica la historia de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra... pero de forma pop. Una clase de dinastía británica con música digna de Lady Gaga.

Dónde: hasta el 11 de mayo.

Cuándo: Teatro Coliseum (Gran Via de les Corts Catalanes, 595).

Iceberg

Hablando sobre el suicidio

"Durante esta obra se suicidarán 5 adolescentes". No, no es literal, sino una forma de hacerte reflexionar sobre una realidad basada en números: cada 11 minutos se suicida una persona menor de 20 años. Por lo tanto, estadísticamente, durante los 60 minutos que dura la obra, se habrán quitado la vida 5 adolescentes. Es 'Iceberg', una reflexión teatral sobre los conflictos sociales y estructurales que afectan a la salud mental de la juventud.

Dónde: Teatre Tantarantana (De les Flors, 22).

Cuándo: hasta el 11 de mayo.

Jules Verne 200

La nueva exposición inmersiva de Barcelona

"Un viaje inmersivo extraordinario". Así es Jules Verne 200, la exposición con la que IDEAL, pioneros en el arte inmersivo en Barcelona, celebran el bicentenario de uno de los autores más populares de la literatura. Esta muestra tecnológica es un viaje por la literatura del autor, con imágenes extraordinarias que te sumergen de lleno en su mundo de ciencia e imaginación. Últimos días para pasarse.

Dónde: IDEAL (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 27 de abril.

Exposición inmersiva sobre Julio Verne / JORDI COTRINA

House of ErikaLust

La primera experiencia erótica inmersiva de Europa

Se despide de Barcelona House of ErikaLust, la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Producida por ErikaLust, creadores de cine pornográfico feminista e igualitario, esta experiencia usa tecnología como las proyecciones y la realidad virtual para explorar tu propio placer con curiosidad, sin reservas y, sobre todo, teniendo en cuenta la diversidad de cuerpos, placeres y sensualidad.

Cuándo: hasta el 27 de abril.

Experiencia inmersiva erótica House of ErikaLust. / ZOWY VOETEN

El principi d’Arquímedes

Un éxito del teatro catalán

'El principi d’Arquimedes' está considerado uno de los grandes éxitos del teatro catalán contemporáneo: se ha visto en 43 montajes internacionales y se ha traducido a 20 idiomas. ¿No lo viste en su día? Afortunado: está, de nuevo, en Barcelona. Últimas semanas para pasarse.

Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).

Cuándo: hasta el 27 de abril.

Ciclo Programas Dobles en Mayúsculas

Doble sesión de cine

El Phenomena arranca el Ciclo Programas Dobles en Mayúsculas, que consistirá en sesiones de doble película de grandes autores. Primera sesión, dedicada a Wong Kar-wai. Las próximas, Robert Eggers, Sofia Coppola, David Lynch y Quentin Tarantino.

Dónde: Sala Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168).

Cuándo: hasta el 2 de mayo.

Setmana Medieval de Montblanc

Recreaciones históricas

El 20 de abril arranca la Setmana Medieval de Montblanc. Este año, el mercado medieval celebra 38 ediciones con una fiesta que, más allá de paraditas, montará durante días alternos (20, 23 y del 25 de abril al 4 de mayo) recreaciones históricas que se sumergen en la leyenda medieval de Sant Jordi.

Cuándo: hasta el 4 de mayo.

Representación teatral de la leyenda de Sant Jordi en Montblanc. / Generalitat de Catalunya

Zurbarán (sobre)natural

San Francisco de Asís al cuadrado

Oportunidad única en Barcelona: el MNAC, el Musée des Beaux Arts de Lyon y el Museum of Fine Arts de Boston colaboran en la exposición 'Zurbarán (sobre)natural', que reunirá por primera vez las tres versiones de 'San Francisco de Asís según la visión del papa Nicolás V', obra cumbre del célebre pintor barroco Francisco de Zurbarán. La exposición la complementan otros autores, para entender el legado de su obra.

Dónde: MNAC (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 29 de junio.

El MNAC expone 'Zurbarán (sobre) Natural'. / FERRAN NADEU

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Ver en natural

Paisajes modernos de la Península Ibérica

La exposición 'Ver en natural' es la segunda propuesta expositiva del ciclo 'Com des d'aquí', comisariada por Carolina Jiménez. Una exposición con una única escultura impresionante que surge de la investigación en torno a los paisajes en la Península Ibérica y su relación con el proyecto moderno.

Dónde: Fundació Joan Miró (jardines de Laribal, Parc de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 29 de junio.

Hot Wheels City Experience

Los coches de Mattel en Barcelona

5.000 metros cuadrados de planes que irán sobre ruedas. Llega a Barcelona la Hot Wheels City Experience, una experiencia inmersiva que está dando la vuelta al mundo y que trae a Barcelona recreaciones tamaño real de ‘hot wheels’ icónicos, zona de ‘karting’, zona ‘gamer’ y un largo etcétera.

Dónde: Párking Centro Comercial la Maquinista (Potosí, 2).

Karting en 'hot wheels'. / Sfx Events

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la nueva exposición 'Universo Goya', un recopilatorio de sus obras más icónicas en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Presentación de la exposición inmersiva universo Goya en el Centre d'Art Amatller de Barcelona. / Marta Pérez

La novela y el mar

Nuevo taller del Institut d'Humanitats

Arranca 'La novela y el mar', el nuevo curso del prestigioso Institut d'Humanitats en el CCCB. Esta vez, estudiará cómo se ha representado en la ficción el mar: desde Grecia hasta la actualidad, pasando por historias de pescadores, piratas, náufragos y la memoria de personas y pueblos.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 27 de mayo.

Musicveu

Festival solidario

Arranca el Musicveu, que de diciembre a julio llenará escenarios singulares del Penedès, el Garraf y L'Anoia con 18 conciertos solidarios (para la plataforma Som Salut Mental 360, impulsada por Sant Joan de Déu). El cartel lo conforman nombres autóctonomos como Maria Del Mar Bonet, La Guardia, The Blow Monkeys, Elena Gadel o Paula Koops.

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Fernando Botero. Un maestro universal

Homenaje al artista

El emblemático artista colombiano murió en 2023. Tras poco más de un año de su muerte, el Palau Martorell le rinde homenaje con 'Fernando Botero. Un maestro universal', la exposición más completa de pinturas del artista presentada en España. Más de 110 obras, gran parte de ellas inéditas, procedentes de colecciones privadas, que incluye esculturas, óleos, acuarelas, sanguinas, carboncillos y dibujo a lápiz.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 20 de julio.