El juego de cartas viral con el que ayudar a los amigos a salir de relaciones tóxicas

Esta gente ha visto más ‘red flags’ que Melania Trump. Relaciones tóxicas que pondrían los pelos de punta hasta a los de ‘La isla de las tentaciones’. Han acabado tomando cartas en el asunto. Literal: han creado un juego de mesa lleno de cartas rojas de alerta. Es –dicen- la nueva forma de verlas venir. “El amor es ciego –resumen-, pero este juego es más barato que unas gafas”.

Se ha hecho viral en menos de lo que se tarda en decir “tenemos que hablar”. Tienen reels con casi 2 millones de visualizaciones. Han facturado más de 10.000 € en un mes en Kickstarter y ya han colaborado en varios eventos ‘single’. “Queremos colaborar con psicólogas también”, adelantan sus creadores. Amigo Date Cuenta, se llama esta terapia de mesa. Un juego de cartas con el que ayudar sutilmente a los amigos cegatos a salir de relaciones tóxicas. Ya han sacado una versión picante y tienen ropa interior de ‘merchandising’ que habla por sí misma: para hombre (“paquete a punto de ser entregado”, se lee en el bordado) y para mujer (“que aproveche”). Este Sant Jordi estuvieron enseñando el juego en el primer ‘stand’ con rosas para solteros: incluían descuento para una fiesta ‘single’.

Te sientan a la mesa, reparten cartas. El hielo se rompe antes incluso de acabar la primera ronda. En 5 minutos estáis debatiendo sobre sexo anal.

Se intuye más salseo alrededor de esta mesa que en tres temporadas de ‘Friends’. Son amigos del cole y de la uni, veinteañeros, emprendedores. Todos bucean, hacen 'crossfit' y se saben más chismes que Belén Esteban. “¿Tienes una Alexa? Detrás está Ari”, se ríen. Ari Cuffi es analista de datos, pintora en sus ratos libres. Arnau Argemi hace filmación submarina. Son los dos psicólogos del grupo. La pareja estable. Les presentó Iñaki Morton. Acaba de vender una startup de gestión de eventos que creó en la universidad. El 70% de las cartas están inspiradas en él, bromean sus amigos. Con sus ‘red flags’ empezó todo esto. Javi Núñez es ingeniero industrial. Ahora está lanzando una empresa de accesorios deportivos para ‘crossfit’. 0% de relaciones tóxicas en su vida, se regodea. “Llevo con la misma persona desde los 16”.

Una de las 'red flags' de Amigo Date Cuenta. / Zowy Voeten / EPC

“Es una frustración estar escuchando cien veces la misma historia y que tu amigo no se dé cuenta”, resopla Ari. Ya se lo estaba repitiendo por 101ª vez a Iñaki: ‘Oye, la chica con la que te estás viendo no te conviene. Te voy a escribir todas las cosas malas que te ha hecho para que, cada vez que vayas a tener una cita con ella, te acuerdes”. Así que empezaron a anotar ‘red flags’ en tarjetitas. Fueron añadiendo las de hermanos, primos, amigos, desconocidos. Preguntaban a bocajarro al salir de fiesta. “El amor –concluyeron- necesita un juego de mesa”.

Un momento de la partida. / Zowy Voeten / EPC

Probaron el juego-prototipo con todos sus grupos de amigos. Quitaban cartas, ponían cartas. “Desde que está el juego –sonríe Ari-, se han ido bastantes tóxicos”. “Entre broma y broma –añade Arnau- la verdad asoma”. También es cierto que a alguna amiga le han tocado cartas basadas en ella y ni se ha enterado.

Te sientes como en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Te toca ser el soltero de la ronda. El resto de los jugadores son pretendientes que intentan conquistarte pese a su bilis tóxica. Las personalidades las deciden las cartas. Hay tres tipos: red flags (actitudes indefendibles: “Te llamo ‘cari’ en la primera cita”), green flags (ideales: “Soy también tu mejor amigo”) y random flags (son más subjetivas: “Soy francés”). Iñaki es famoso –empieza a intentar camelarte- y tiene avión privado. “Pero no puedo resistir seguirte a escondidas”, acaba destapando una de sus cartas rojas. Ari se empieza a reír. Ella pilló a un ex tras un arbusto.

Abanico de red flags. / Zowy Voeten / EPC

Ha resultado ser un juego de mesa con el que abrir los ojos sutilmente a los enamorados cegatos. Esos que no ven que es inquietante que su pareja les exija saber la contraseña del móvil, que les diga que pasan demasiado tiempo con su familia, tengan un tatuaje de su ex o reutilicen la ropa interior 4 días seguidos. Parecen ‘red flags’ muy obvias –asienten los creadores del juego-, “pero se nos olvidan”. Ojalá a alguien en una cita –esperan- le venga a la cabeza una carta y piense: “Coño, esto quizá no está bien”.

Ari se prepara para combinar sus red, random y green flags. / Zowy Voeten / EPC

“El 90% de las cartas están inspiradas en historias reales”, garantizan. De ahí el éxito. “La gente empatiza mucho. Todos hemos escogido a personas que no nos convienen”, dan fe. “Es una forma de reírte de tus propias desgracias”. En un mes han agotado los 200 juegos que sacaron a la venta para tantear la demanda. Ahora, anuncian, empezarán a producir a gran escala. “Estamos mirando productoras”.

Es como un estudio sociológico en formato baraja. Tienen un apartado de “ideas tóxicas” en la web para seguir recopilando ‘red flags’. Algunas parecen sacadas de un ‘thriller’. Son todas auténticas, prometen. Sí, ahí fuera existe el novio de alguien al que le gusta que su gato les mire mientras lo hacen, desvela Ari. “Si estaban en la habitación en el tema –detalla, y el gato no estaba, el tío se levantaba, iba al comedor, cogía al gato, lo llevaba a la habitación y cerraba la puerta”. Otro novio –también basado en hechos reales- cada vez que tiene un orgasmo grita como un chimpancé. “La compañera de piso flipaba y creo que tiene una nota de voz y todo, pobrecito”. El último novio antiejemplar del top 3 no puede concebir la idea de que su novia cague. “Viven juntos y la chica no puede cagar en casa si él está –resopla Ari-. Tiene que hacerlo en restaurantes”.