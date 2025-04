El cementerio que da la vida al pianista Carles Viarnès 

El Cementiri Nou d'Igualada, ejemplo brillante de arquitectura integrada en el paisaje, en el que bloques de nichos de estilo brutalista se adaptan a la topografía, las formas y la vegetación, debe de ser un buen lugar donde escuchar la música de Carles Viarnès, en la que sonidos electrónicos y clásica conviven de la forma más armónica. Es, en cierto modo, el lugar del que sale dicha música. "Muy a menudo paseo por allí, cuando necesito lucidez, inspiración o volver a mí mismo", dice sobre la obra (maestra) de Enric Miralles y Carme Pinós. "Es un espacio de una belleza y una poética extraordinarias. Está construido desde el concepto y desde la experiencia estética, no tanto desde la practicidad y eficiencia".

Su historia con el lugar

El coordinador pedagógico de la Escola Conservatori de Música d'Igualada recuerda haber tenido un flechazo nada más verlo inaugurado. Él tenía unos 20 años. "Si ya desde siempre me habían cautivado los cementerios como lugar de calma y reflexión, y que ayudan a comprenderlo todo mejor, este Zementiri me hizo ya explotar la cabeza". Tras apasionarse por esta necrópolis ultramoderna, Viarnès siguió indagando en la obra de Miralles, que le dejó atónito. "Soy músico y me muevo en la abstracción y las ondas, que son intangibles. Me fascina que se pueda trasladar una idea artística sensible y delicada a hormigón, ladrillos o cemento".

Según Viarnès, lo que acaba de convertirlo en un lugar "artísticamente completo" es, paradójicamente, "que esté a medio acabar". También "que hubiera resistencia por parte de los usuarios, que se hayan hecho adaptaciones desafortunadas y que el propio Enric Miralles esté enterrado allí".

Carles Viarnès posa en el Zementiri junto a un tubo de hiperórgano / Archivo

Después del colapso

Nuestro entrevistado se ha hecho allí algunas fotos promocionales, como las que ilustran este artículo. El tubo que aparece en la de arriba pertenece a uno de los órganos utilizados en su penúltimo disco, 'Hyper_O', que presentó en el Sónar de 2023. "Son unos órganos, construidos por el organero Albert Blancafort, a los que se ha acoplado tecnología para hacerlos sonar como nunca se había oído un órgano".

Uno de ellos, hecho de madera, tiene también su papel en 'Post', nuevo y sublime disco en reivindicación de una sensibilidad alternativa a todo aquello que ha conducido al planeta al agotamiento. "Es la música que he imaginado que haría después del colapso de este sistema", dice Viarnés. "Si sobrevivimos, habrá música, pero supongo que será diferente. He querido que este disco fuese una comunicación directa y sin ambición".

Este sábado, día 26, lo llevará a L'Auditori con piano, sintetizadores e hiperórgano. "En un formato más reducido que en proyectos anteriores, por decrecer un poco. El piano simbolizaría la belleza y la sofisticación estética que ha conseguido la humanidad; los sintetizadores, una tecnología que crece desbocada, y el hiperórgano, cuestiones como el conocimiento, la filosofía y la reflexión que hemos acumulado. Todos ellos en diálogo, lucha…. pero a veces con los roles intercambiados". Complementa el concepto la ambientación de Marc Villanueva, creador escénico y dramaturgo, según Viarnès simplemente "brutal".