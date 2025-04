Duelo por el Kasparo: cierra el bar de Barcelona donde se estrenaban historias y libros

Cierra el bar donde he abierto más libros. En ningún otro lugar he estrenado tantísimas novelas como en el Kasparo.

Con esto quiero decir lo que quiero decir (en su terraza abría los libros recién comprados en La Central del Raval, mientras estrenaba de paso un café o una caña), pero también lo que se intuye (multitud de historias y planes han nacido en sus sillas).

Ahí, también, le he quitado el precio a los discos comprados en Revólver, en la calle Tallers: siempre lo hago rápido, como para borrar la huella del crimen (es decir, del crimen de gastarme demasiado dinero en discos). Iba cuando aún era un posadolescente que vivía en un piso del Raval con los colegas e iba también cuando ya me reclamaban cromos mis hijos.

Rincón del Kasparo en la plaza Vicenç Martorell. / Joan Cortadellas

El Kasparo echa el cierre tras treinta años abierto en la Plaça Vicenç Martorell. En mi opinión, el bar tenía todo lo que podría haber soñado algún día. Resistía en una plaza porticada, por lo que podías guarecerte ahí tanto del sol como de la lluvia. Estaba al lado de la mejor librería de la ciudad y de la calle llena de tiendas de vinilos. También en una zona llena de otros bares, un dédalo para la posible fiesta con amigos, pero justo delante de un chikipark infantil, por lo que el público del Kasparo era intergeneracional con licencia para padres (lo más parecido en nuestra ciudad a un beer garden alemán, birra en la mano y niño controlado en la mirada).

Abrió cuando yo tenía 15 años, así que ahí he leído muchas primeras frases pero también me han pasado muchas primeras veces y he probado muchas cosas por vez primera. Por poner la más tonta, ahí vendían carrot cake o bocadillos con aguacate dentro, algo que a mí, en aquella época, me parecía más exótico que el país de una novela de Kipling. Ahí, también, he anotado ideas para novelas que no sabía si publicaría y ahí he tomado la última antes de presentar las que finalmente publiqué (las dos últimas, por ejemplo, en La Central, una de ellas aún en pandemia).

Monumento a Machín

Esa plaza tiene algo mágico y no solo por todas esas razones, sino también por el personaje ilustre que la preside. No es un general de guerras antiguas ni un político gris, sino un tipo tan famoso como rodeado de misterio. En sus parterres hay un monumento a Antonio Machín. Ese cantante que entristeció y alegró al mundo con sus boleros y chachachás, que fue mundialmente famoso en Nueva York o París para luego huir de las nazis y refugiarse en Barcelona, llevando sus maracas al Shangai o al Novedades. El monumento es, como debe ser, discreto: apenas un medallón con una frase enigmática: “Marfil en el verso, en la prosa seda, en el alma oro” (y sí, a estas alturas el lector ya debería estar tarareando 'El manisero').

El Kasparo, con sus abundantes mesas en la terraza cubierta (a menudo llenas de libros con la etiqueta del código de barras), tan pequeño en su interior como grande en su terraza, con frías cervezas bien tiradas y de precio congelado (no habían especulado con las tarifas), era perfecto, tanto que no podía durar mucho en esta ciudad podrida de Vivaris y 365. Ha cerrado sin previo aviso, por la presión de los alquileres y la edad de los dueños. Nadie fiscalizará que en su lugar abra otro local con un mínimo de encanto. Y al final yo me tendré que pasear por Barcelona con unas gafas de realidad virtual para engañar a mis sentidos y ver todavía bares con alguna historia dentro. Que entren ya los “angelitos negros”.