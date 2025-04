¿Cómo se construyó la Barcelona virtual de 'Parenostre'?

'Parenostre' es singular por lo que cuenta y también por cómo lo cuenta. No, no es demasiado habitual que en nuestro país se aborden desde la ficción cuestiones que atañen a figuras de la vida política reciente; para ser precisos, aquí se elucubra sobre cómo vivieron Jordi Pujol Soley (Josep Maria Pou) y su familia los días de 2014 en los que estalló el escándalo por la fortuna no declarada depositada en cuentas bancarias de Andorra. Después está su modo de producción: excepto los actores y una parte del atrezo, en esta película todo es digital.

Para su primera película para cines desde 'Salvador (Puig Antich)', Huerga pidió a la artista multimedia Mariona Omedes, una habitual en sus proyectos, que diseñara digitalmente todos los fondos. No parece tanto una decisión económica como un intento de experimentar y de trasladar al espectador a la subjetividad del expresident, que es donde se desarrolla buena parte de la historia. "Huerga quería experimentar con nuevos lenguajes y nuevas tecnologías", explica Omedes. "Este hecho no afecta a la historia, pero sí que le da una pátina final en la que las imágenes tienen algo de irreal, como si las vieses desde la cabeza de Pujol".

Pequeña explicación técnica

"La preproducción es compleja en una película virtual", cuenta nuestra entrevistada. "En lugar de ir a localizar espacios para rodar, los diseñas a conveniencia. Haces un poco de arquitecto y un poco de decorador, comprando modelos 3D en internet o modelándolos tú mismo si no encuentras lo que necesitas". Todo aquello que hay delante de la pantalla donde se proyecta el fondo es físico y tangible. "Recuerdo uno de los escenarios, un bar, en el que las sillas del escenario 3D eran las mismas que teníamos en real".

En la película se trabajó con dos técnicas, el fondo croma y el fondo de una pantalla LED. "El primero permite hacer cambios en la posproducción, para aplicar fondo a la imagen e incluir efectos visuales, lluvias, etcétera", dice Omedes. "A diferencia de la pantalla LED, que funciona como fondo y se rueda tal cual y no permite hacer cambios en el fondo".

Del Hotel Majestic al Tagamanent

Todos los fondos fueron diseñados con programas digitales, "salvando el pasillo de la casa Pujol, ya que los actores salían y entraban de las habitaciones y era complicado que lo hiciesen en virtual". En total han sido 57 fondos diferentes, empezando por esa sala del Hotel Majestic donde CiU celebra su victoria electoral en mayo del 88. "Decidimos que un gran ventanal tendría unas cortinas de lamas verticales, muy de la época, que dejaran entrever la ciudad de noche; así conseguíamos un interior con mucha profundidad". El ambicioso plano secuencia de los créditos iniciales comienza con una larga vista aérea sobre Barcelona, hecha digitalmente, que termina enlazada con el plano de Pujol y Ferrusola subidos al coche, filmado con pantalla LED.

Para dar forma a la casa de Pujol en ronda General Mitre, su referencia fue la entrevista de Albert Om al expresidente en 'El convidat', en la que vieron el salón y la cocina. "Lo reprodujimos todo fielmente, no solo los objetos, muebles, fotos, etcétera, sino también la estructura arquitectónica de las habitaciones. Curiosamente, la casa de Pujol se parece mucho a la de una tieta mía y me resultó muy familiar y fácil de reproducir el estilo de una vivienda de finales de los cincuenta".

A los fondos urbanos y domésticos se unen los más rurales de, por ejemplo, ese 'flashback' a 1940 en el que Jordi camina con su tío Narcís hasta la cima del Tagamanent y ve destruidas la ermita y las construcciones contiguas del poblado. "Tanto en esta secuencia como en la del paseo con el mossèn Ballarín, teníamos un primer término con árboles y plantas reales y, al fondo, proyectado con LED, un fondo de bosque digital". Para el funeral del citado Ballarín en la iglesia de Santa Eulàlia de Berga, crearon planos 'fake' que insertar en la auténtica noticia de TV3. Pura alquimia electrónica.