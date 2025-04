Escapadas ‘last minute’ de Semana Santa a menos de una hora de Barcelona

¿Te quedas en casa esta Semana Santa? Que no te den envidia los que están llenando sus ‘stories’ con maletas y aviones a lo Willy Fog. No solo Barcelona no para quieta con una agenda repleta para los festivos: hay decenas de planes por toda Catalunya para disfrutar unas vacaciones kilómetro cero. Además, requieren poca preparación. Así que, si llueve, no hay que cancelar ninguna reserva. Simplemente dejas el coche aparcado.

Si hace sol, dirígete hasta Castelldefels. Sí, por fin arranca la temporada de chiringuitos. Ya están abiertos el Ananda, el Chalito, el Tibu-Ron y el Santa Garrota, para tomar tapas, arroces, platos de mar y comida mediterránea (además, de calidad) en primera línea de playa.

El chiringuito Punta Roca, en la Cala Ginesta de Castelldefels. / Grupo Tibu-Ron

Y este viernes reabre el Punta Roca (también en Castelldefels), uno de los chiringuitos más monumentales de la costa catalana. Está situado en una bahía muy reservada al lado del puerto, y cuenta con unas vistas al mar y a los precipicios escarpados que ha enamorado a miles de personas (así lo atestiguan las decenas de Reels que se graban aquí en cuanto salen los primeros rayos de sol del año). ¿Última recomendación para acabar de disfrutar de Castelldefels? Ve en bici. Sigue el parque agrario del Llobregat y, después de una comilona en los chiringuitos, vuelve en tren. Día redondo de primavera.

Otro plan que está de inauguración de temporada: el Panoràmic de Montgat, un chiringuito situado en una colina sobre la ciudad costera. Lo han encumbrado en redes como las vistas más famosas del Maresme. Especialmente al atardecer, cuando todo el litoral barcelonés se baña con una luz naranja que sirve de estampa idílica para una primera cita. Abre este sábado, 12 de abril.

Atardecer con vistas al Maresme desde el Panoràmic de Montgat. / @viupanoramic

Si las vistas de la costa te parecen demasiado mundanas, mira al cielo. En Catalunya hay muchos montes con cumbres coronadas por observatorios astronómicos. En Barcelona, el Observatori Fabra; en Sant Mateu de Bages (Barcelona), el Observatori Astronòmic de Castelltallat y en Bassegoda (Girona), el Observatori Astronòmic Albanyà son algunos de los puntos donde se organizan visitas nocturnas guiadas, bautizos de cielo y cenas con estrellas que prometen una experiencia extraterrestre. Saldrás de aquí dominando el mapa celeste con tal precisión que se te pondrá el dedo a lo E.T. cada vez que vislumbres la Osa Mayor.

La actividad 'Bautizo astronómico' que se hace en el Observatori Astronòmic d'Albanyà. / Juan Carlos Casado

Por último, coge a tu grupo de amigos y recaudad 39 euros de vuestros bolsillos. Lo mismo que te cuesta la mensualidad del ‘gym’ te cuesta tener tu propia parcela de huerto ecológico. Sí, en pleno auge de la vida sana, la comida saludable y ese largo etcétera que se pregona en redes, este es el nuevo plan de moda: alquilar huertos para, repartiendo responsabilidades, cuidarlos y tener hortalizas ecológicas. Una excusa para, con los frutos del trabajo en grupo, hacer una cena de amigos y seguir viéndoos a pesar de las prisas del día a día.

Huertos comunitarios hay muchos por todos los barrios de Barcelona y en el área metropolitana. Pero, ve más allá y pásate por Hortus (en Samalús, Vallès Oriental, a las puertas del Montseny). Aquí puedes reservar tu parcelita (con precios entre 39 y 76 euros al mes que incluyen asesoramiento, riego automático y herramientas) y, así, de paso, tienes una excusa para hacer una excursión de domingueo al Montseny cada vez que te toque el turno de cuidarlo.