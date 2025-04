Tardeos para mujeres en Barcelona: planes para bailar libremente sin sentirte acosada

Este es el primer tardeo donde puedes venir acompañada de tu madre y hasta de tu abuela. ‘Mom’s night out’, se lee en su cartel. Tardeo para mujeres, en un evento intergeneracional y, encima, vistiendo como quieras: inaudito, aquí no hay ‘dress code’. Te encontrarás con gente llevando tanto ‘looks’ dignos de la 080 como ‘outfits’ para salir a correr un maratón. “Un oasis de libertad femenina”, ya lo han bautizado en redes.

Es Mamá Baila (@mamabaila_barcelona, en Instagram), el último tardeo viral de Barcelona. El pasado 21 de marzo organizaron su primera edición en Moon (avenida Corts Catalanes, 5-7, Sant Cugat). Y sí, fue un éxito: congregaron a más de 250 mujeres con ganas de baile. Además, de todas las edades: “desde los 25 hasta los 60”, cuentan Anca y Julia, fundadoras de la fiesta.

Tardeo de Mamá Baila en Moon Sant Cugat. / Mamá Baila

La iniciativa empezó como un pensamiento recurrente de estas dos madres, que tenían ganas de salir, pero no podían por las responsabilidades familiares. “La vida nocturna en España arranca muy tarde. Estos horarios hacen que para una madre no sea sostenible ir de fiesta. Pero no queríamos dejar de bailar, ¿qué hicimos? Organizar este tardeo”.

Lo que diferencia Mamá Baila del nutridísimo ecosistema del tardeo catalán es que lo que sustenta su ADN es la pasión por bailar. Pero un baile libre, seguro, sin inhibiciones. Un ambiente casi exclusivamente femenino donde no se viene a ligar, sino a darlo todo sobre la pista de baile. “Queríamos un lugar cómodo donde todas encajasen. Madres, abuelas, nietas, compañeras de trabajo, del AMPA, de las extraescolares, amigas que quieren salir de fiesta sin que nadie te acose o te toque…”, detallan las fundadoras.

Asistentes a la primera edición de Mamá Baila. / Mamá Baila

“Qué ganas tenía de esto”, “qué bien sentir que no estás sola”, “me encanta ver que no soy la única con ganas de bailar y ya”, “lo necesitaba”. Estos fueron algunos de los mensajes que les dejaron las asistentes. Mujeres que, por cosas de la vida, echaban de menos una noche de desconexión en la pista y que, en Mamá Baila, han podido reencontrarse con el ocio nocturno (en horario diurno), y sin preocuparse por nada más que acabar con dolor de pies.

No es la primera fiesta que pone en el centro a la mujer y le ofrece espacios seguros donde bailar sin preocuparse de la presencia masculina –por ejemplo, está La Bellaquera, un club nocturno de perreo feminista, combativo y consentido–. Sin embargo, sí que es la primera que ofrece un plan tan multitudinario en horario de tardeo y para un público que abarca tantas edades.

Mamá Baila, el pasado 21 de marzo, en Sant Cugat. / Mamá Baila

Eso sí, no es una fiesta exclusivamente femenina, aseguran. “También pueden venir maridos y amigos, pero deben entrar como invitados de una mujer”, remarcan. Es decir, un grupo solo de hombres tiene prohibida la entrada. Los hombres son bienvenidos, “pero son invitados, no los protagonistas de la noche”, recuerda.

Después del ‘sold out’ de su primera edición, ya tienen programadas las fechas para las siguientes sesiones de baile. El próximo evento será el 23 de mayo, de nuevo, en Moon. El siguiente, el 27 de junio, planean organizarlo en Barcelona ciudad.