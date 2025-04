Qué hacer hoy en Barcelona: los mejores planes de la semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Cómic Barcelona

El gran evento de las historietas

Figuras de tamaño real de Marvel y DC, paraditas de cómics, exposiciones sobre la IA y un mundo repleto de fantasía es lo que te espera este fin de semana en la 43ª edición del Cómic Barcelona, que desde este viernes y hasta el domingo vuelve a ser el epicentro del mundo de la viñeta en Fira Montjuïc. Dónde: plaza Univers (Fira Barcelona Montjuïc, s/n).

Cuándo: del 4 al 6 de abril.

Pizzas Fest

La mejor pizza de BCN

El gran festival de la pizza vuelve a Barcelona con el objetivo de encontrar las mejores pizzas de la ciudad. Es Pizzas Fest, organizado por Bravas Barcelona y Mahou, que este año celebra la tercera edición después del éxito de las anteriores. Tres días consagrados al plato estrella de Italia.

Dónde: Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: del 4 al 6 de abril.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Anota: estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo.

Two Market arranca el fin de semana con propuestas llena de chollos: Todo a 1€, el mercadillo de vintage y segunda mano más barato de Barcelona. Domingo, día 6, de 10 h a 17 h, en L'Ovella Negra (Zamora, 78). Más propuestas que estarán montadas los días 5 y 6 de abril: primero, el Todo a 5€, un clásico con taras y descartes de marca a un precio fijado, en Casa Vintage (Pere IV, 93). Segundo, el Rethink, 'pop up' de vintage de marca con ropa a 35 euros el kilo, en el Soulivre (Llull, 68). Tercero, Sëlva, venta de plantas desde 1 euro, en Casa Vintage (Pere IV, 93). Y cuarto, el Akilo Vintage Store, una 'pop up' con vintage y segunda mano al peso en Central Poblenou (Pere Iv, 117).

Un imperdible: domingo, 6 de abril, vuelve el Flea. Lo hace con un formato íntimo, el Flea Gaudí, un mercado modernista en la Casa Convalescència (Sant Antoni Maria Claret, 171). Pásate por una de las salas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y renueva tu catálogo de vintage.

Otro 'hot spot' del vintage que vuelve este fin de semana es La Perxa. 'Pop up' de venta al kilo (a 35€/kg), en el 27 de Nou de Sant Francesc. De viernes a sábado (4, 5 y 6 de abril).

Dale una nueva vida a tu ropa con el segundo Mercado Circular de Una casa verde de Barcelona. Trae cinco prendas, consigue vales e intercámbialos por nueva ropa. Nueva ropa, y sin gastar dinero. Consumo 100% responsable.

Y como es primero de mes, hora de Palo Market Fest, el mercadillo de diseño, marcas locales y tesoros escondidos. Sábado y domingo, en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30).

Vuelve el Zoco Market, dedicado a artesanía y marcas locales, y uno de los más longevos de Barcelona (11 años y 58 ediciones a sus espaldas). Será los días 4, 5 y 6 de abril en el número 8 de la plaza Sant Vicenç de Sarrià.

El Hotel Gallery de Barcelona (Rosselló, 249) acoge una 'pop-up' con ocho marcas locales el viernes y sábado, 4 y 5 de abril.

Para renovar el armario: el outlet de Muestrarios, en el 96 de calle Pamplona. Ropa de mujer con descuentos del 50 al 70%. Hasta el sábado, día 5.

Un sábado más, los vendedores de la calle Riera Baixa, en el Raval, sacan sus tiendas a la calle. Vintage, discos, gastronomía y más. Todo kilómetro cero, apoyando el comercio local.

Y en Gràcia, nueva entrega del mercadillo de fin de semana de La Vila Market. Sábado y domingo, en la esquina entre las calles l'Or, 42, y Torrijos, 72.

Saliendo de Barcelona, els Encants de Viladecans,. Sábado, la plaza Constitució, mercadillo de segunda mano, vintage y artesanía.

Por último, el Mercantic, la meca de Sant Cugat de los fans de las antigüedades y la segunda mano. Domingo, de 10 a 15 h, nueva edición de su mercadillo primaveral.

GourMeet

Coleccionando experiencias culinarias

"Come platos deliciosos, baila al ritmo de los mejores DJs e intercambia cromos y completa tu álbum". Así venden el GourMeet, la feria dedicada a los mejores restaurantes de Barcelona. Estarán reunidos en la Antiga Fàbrica de Damm para que los degustes y colecciones cromos para completar tu Álbum del Gourmet. Una especie de yincana para tu paladar.

Dónde: Antiga Fàbrica de Damm (Rosselló, 515).

Cuándo: 6 de abril.

La Carxofada del Prat 2025

Alcachofada popular

Marzo marca el inicio de la temporada de la ‘flor d’hivern’, la alcachofa, y en el Baix Llobregat, cuna de esta hortaliza en Barcelona, se le rinde pleitesía con varias fiestas populares. Este finde es la gran fiesta de la alcachofa del Prat: la Carxofada del Prat.

Dónde: parque del Fondo d'en Peixo.

Cuándo: 6 de abril.

Edición de 2024 de la Festa de la Carxofa del Prat del Llobregat. / Ajuntament del Prat

Festival Incert

Diálogo entre Catalunya y Kurdistán

El Festival Incert estrena ‘Paisatge Sonor’, un encuentro musical entre Catalunya y Kurdistán que teje puentes poniendo en un mismo escenario músicos catalanes y kurdos. El concierto hará ruta: empezará en Barcelona (jueves), y visitará Sant Feliu de Llobregat (viernes), Molins de Rei (sábado) y Vilafranca de Penedès (domingo). Entradas gratis, con taquilla inversa.

Dónde: Centre Artesà Tradicionarius (Travessia de Sant Antoni, 6, Barcelona); Palau Falguera (Falguera, 6, Sant Feliu de Llobregat); Palau de Requesens (plaza Palau de Requesens, 4-3, Molins de Rei); Claustre dels Trinitaris (Font, 45, Vilafranca del Penedès).

Cuándo: del 3 al 6 de abril.

Zurbarán (sobre)natural

San Francisco de Asís al cuadrado

Oportunidad única en Barcelona: el MNAC, el Musée des Beaux Arts de Lyon y el Museum of Fine Arts de Boston colaboran en la exposición 'Zurbarán (sobre)natural', que reunirá por primera vez las tres versiones de 'San Francisco de Asís según la visión del papa Nicolás V', obra cumbre del célebre pintor barroco Francisco de Zurbarán. La exposición la complementan otros autores, para entender el legado de su obra.

Dónde: MNAC (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 29 de junio.

El MNAC expone 'Zurbarán (sobre) Natural'. / FERRAN NADEU

Marie, la roja

La historia de una mujer encarcelada

Última semana para pasarse por 'Marie, la roja', obra con la que el TNC descubrir la faceta teatral de Rosa Maria Arquimbau, escritora catalana del siglo XX. Una historia de una mujer encarcelada, acusada de agredir a un policía en una manifestación, cargada de reflexiones feministas y sociales.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Un momento de 'Marie, la roja', en el TNC. / David Ruano

Nudo'25

Festival de poesía desatada

Un recital a oscuras, una maratón de cinco horas de collage, un taller de fanzine, vermut poético, show a piano y voz, performance sonora, jaranas poéticas, mercadillo de poesía... Estas son algunas de las actividades con las que el festival Nudo llenará con poesía durante ocho días casi una decena de sedes en Barcelona. El festival más poético de la ciudad arranca este fin de semana con su novena edición.

Cuándo: hasta el 6 de abril.

D'A

Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona

Vuelve uno de los festivales de cine más arraigados de la ciudad, el D'A. Esta edición cumple 15 años, y lo celebra con un cartel con cientos de filmes internacionales que se proyectarán en 5 salas durante los 10 días de festival.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5), Mooby Aribau (Aribau 8-10), Filmoteca (plaza Salvador Seguí, 1), Zumzeig (Béjar, 53) y Casa Montjuïc (Vilà i Vilà, 65).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Trilogía 'El señor de los anillos'

Vuelve a los cines, en 4K

Durante tres lunes consecutivos, el prestigioso Phenomena proyectará 'El Señor de los Anillos', la trilogía de Tolkien, la saga más oscarizada de la historia. Y lo hará en versión extendida: en total, 683 minutos, más de 11 horas de metraje. Están a 12 euros para cada una de las sesiones (es decir, a 36 euros el maratón completo).

Dónde: Sala Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168).

Cuándo: ‘La comunidad del anillo’, lunes 24 de marzo, a las 15 h; ‘Las dos torres’, lunes 31 de marzo, a las 15 h; ‘El retorno del rey’, lunes 7 de abril, a las 15 h.

Arca – ‘Angels’

La exposición de la aclamada productora

El nombre de Arca no será nada nuevo a los asiduos de los festivales barceloneses. La productora, compositora y cantante venezolana ha estado en el Sónar, en el Primavera Sound y en las mejores salas de la ciudad. Ahora, su obra estará colgada en una galería de arte, en la exposición 'Angels'. Una serie de pinturas con las que la autora se explora a sí misma y a su yo creativo.

Dónde: Cordova Gallery (Encuny, 24).

Cuándo: hasta el 19 de abril.

ExpoDinos

Jurassic Park en el Poble Espanyol

25 réplicas de seres prehistóricos invaden el Montjuïc. Es ExpoDinos, la última aventura familiar del Poble Espanyol: un Jurassic Park con más de 600 metros llenos de dinosaurios y otros coetáneos que sacarán vuestro lado más explorador. Además, hay zonas con talleres de arqueología (¡para aprender a desenterrar un esqueleto de dinosaurio!).

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).

Cuándo: hasta el 21 de abril.

Jules Verne 200

La nueva exposición inmersiva de Barcelona

"Un viaje inmersivo extraordinario". Así es Jules Verne 200, la exposición de IDEAL, pioneros en el arte inmersivo en Barcelona, que nace para celebrar el bicentenario de uno de los autores más populares de la literatura. Esta muestra tecnológica es un viaje por la literatura del autor, con imágenes extraordinarias que te sumergen de lleno en su mundo de ciencia e imaginación.

Dónde: IDEAL (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 27 de abril.

Exposición inmersiva sobre Julio Verne / JORDI COTRINA

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la nueva exposición 'Universo Goya', un recopilatorio de sus obras más icónicas en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Presentación de la exposición inmersiva universo Goya en el Centre d'Art Amatller de Barcelona. / Marta Pérez

Sound and Vision

Ciclo de documentales musicales

Nitsa, Charli XCX, PJ Harvey... Estos son algunos de los protagonistas del ciclo 'Sound and Vision' de la Sala Taro, un conjunto de proyecciones de documentales sobre el mundo de la música. Cada jueves de febrero y cada miércoles de marzo y abril.

Dónde: Sala Taro (Rossend Arús, 9).

Cuándo: hasta el 9 de abril.

Amazônia

La exposición multisensorial del Amazonas

Después de una gira mundial con 1,4 millones de visitantes por todo el globo, 'Amazônia' llega a Barcelona. La exposición recoge el trabajo fotográfico de Sebastião Salgado durante 7 años en la Amazonia. La exposición, además, llega en formato multisensorial: además de imágenes, la exhibición proyecta sonidos naturales de la región y una banda sonora compuesta específicamente para hacer el viaje más inmersivo.

Dónde: Les Drassanes Reials (avenida de les Drassanes, s/n).

Cuándo: hasta el 20 de abril.

Imagen de Sebastião Salgado sobre la Amazonia. / Archivo

House of ErikaLust

La primera experiencia erótica inmersiva de Europa

ErikaLust, productora de cine pornográfico feminista e igualitario, estrena un plan inédito en Europa: House of ErikaLust, la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Un universo que usa tecnología como las proyecciones y la realidad virtual para explorar tu propio placer con curiosidad, sin reservas y, sobre todo, teniendo en cuenta la diversidad de cuerpos, placeres y sensualidad.

Cuándo: hasta el 27 de abril.

Experiencia inmersiva erótica House of ErikaLust. / ZOWY VOETEN

La novela y el mar

Nuevo taller del Institut d'Humanitats

Arranca 'La novela y el mar', el nuevo curso del prestigioso Institut d'Humanitats en el CCCB. Esta vez, estudiará cómo se ha representado en la ficción el mar: desde Grecia hasta la actualidad, pasando por historias de pescadores, piratas, náufragos y la memoria de personas y pueblos.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 27 de mayo.

Musicveu

Festival solidario

Arranca el Musicveu, que de diciembre a julio llenará escenarios singulares del Penedès, el Garraf y L'Anoia con 18 conciertos solidarios (para la plataforma Som Salut Mental 360, impulsada por Sant Joan de Déu). El cartel lo conforman nombres autóctonomos como Maria Del Mar Bonet, La Guardia, The Blow Monkeys, Elena Gadel o Paula Koops.

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Fernando Botero. Un maestro universal

Homenaje al artista

El emblemático artista colombiano murió en 2023. Tras poco más de un año de su muerte, el Palau Martorell le rinde homenaje con 'Fernando Botero. Un maestro universal', la exposición más completa de pinturas del artista presentada en España. Más de 110 obras, gran parte de ellas inéditas, procedentes de colecciones privadas, que incluye esculturas, óleos, acuarelas, sanguinas, carboncillos y dibujo a lápiz.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 20 de julio.