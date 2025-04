L’Hospitalet acogerá este sábado “el tardeo más grande de la historia”

Será un tardeo más memorable que las farras de Froilán. “El tardeo más grande de la historia”, anuncia otra vez El Paripé. Ya organizaron un tardeo de masas en julio pasado. Acabaron colgando el ‘sold out’ en el Poble Espanyol: 5.100 personas bailando 'hits' como si no hubiera una mañana. Ahora van camino de casi duplicarlo: “El tardeo más grande de la historia x 2”, adelantan los organizadores. Ya han vendido más de 7.000 entradas. Quieren llenar el aforo de 9.000.

Será este sábado, 5 abril, en La Farga de L’Hospitalet, de 17 a 23 h. “Feria de abril XXL”, marca la agenda en Instagram. Macrotardeo con rumba en directo y concurso de sevillanas, además de pachangeo, reggaeton y hasta 'stage' para ponerse brilli-brilli. “Va a ser un Paripé a lo grande con ambientación de feria de abril”, detalla Dimas, uno de los tres socios fundadores de El Paripé. Dimas, Santi y Claudio son los precursores del tardeo en Catalunya. A los que saludan con efusividad familiar los sábados tarde en la puerta de Pachá. Han llegado a reunir en la disco de día a 2.500 personas bailando que ni a las 5 de la mañana. De "verbeneo", que dicen ellos.

Quizá del covid no salimos mejores, pero sí aprendimos algo más que a comprar papel higiénico. Es la herencia que dejaron las restricciones al ocio nocturno: el tardeo. Los ‘boomers’ descubrieron la fórmula para mover el esqueleto como en sus tiempos mozos sin necesidad de trasnochar. Y los más jóvenes se fueron uniendo a una moda discotequera que no deja resaca infernal al día siguiente. Se ha convertido en el plato fuerte del ocio de Barcelona. No hay sala que no organice tardeo. Los hay para todas las edades, ya seas generación Z, 'boomer' o Jordi Hurtado.

"La gente prefiere salir de tarde"

“Hace un año que se desató la locura”, asiente Dimas. Ya no es una moda, no. "Cada vez hay más tardeos -añade-. Hay muchísima oferta con diferentes tipos de música, ambientes y edades. Se han sumado prácticamente todas las salas y todas las promotoras de Catalunya. Hoy por hoy es la mayor fuerza de ocio de calidad de Barcelona”. Ahora la gente –asume sin dudar- prefiere salir de tarde que de noche.

El Paripé celebró en enero cinco años de tardeos. Se estrenaron apenas tres meses antes de la pandemia. “Yo viajaba mucho por España –recuerda Dimas-, veía que el tema del tardeo iba bastante fuerte y aquí en Catalunya no existía”. Comenzaron en Casteldefells. “Es de donde somos nosotros”. Ya empezaron con sesiones de 500-600 personas. Un éxito con paréntesis pandémico. Con las restricciones nocturnas del covid la cosa fue a más. Ahora hacen sesiones disco con 2.500 personas cada sábado tarde en Pachá.

“Es como una verbena –detalla Dimas-, pero con temazos de antes, de ahora, de todos los géneros. Gente de 25 a 50 años en armonía espectacular”. ¿El secreto del éxito? “Sales de tarde –responde-, te vas a dormir a las once, doce, una, y al día siguiente eres persona. Lo de llegar a casa a las 6 de la mañana –se ríe- la gente de 25 para arriba ya lo contemplamos menos”.