Los 10 mejores conciertos de abril en Barcelona

Cada vez parece haber más nueva música y la agenda de conciertos desborda de propuestas. ¿Cómo saber qué es lo esencial? Desde aquí queremos echar un cable con una selección de conciertos bastante variada, en la que caben tanto nombres consolidados como (grandes) artistas más por descubrir. Organizarse el mes ahora es más fácil.

1. Anna Andreu + Mar Pujol

La antigua Cálido Home presenta 'Vigília', uno de los discos nacionales del año, confirmación definitiva de su talento para las melodías embrujadas y el giro poético resonante, a veces resultado de convertir lo metafórico en literal. Le acompañará (claro) Marina Arrufat en voces, teclado y batería. Como telonera tendrá a Mar Pujol, promesa folk con la que comparte el single 'Turons'. L'Auditori, jueves 3, 20.00 h.

2. Barcelona Psych Fest

Ya una cita anual clásica e importante en la agenda musical barcelonesa. Su amplio muestrario de lo que significa 'psicodelia' acoge este año propuestas tan diversas como Ora Cogan, Kit Sebastian, The Underground Youth, BDRMM, Bryan's Magic Tears, The Horrors o L'Éclair. Además de conciertos, habrá sesiones de 'dj', mercado e incluso singular cineclub. Del jueves 3 al sábado 5, en Zumzeig, Paral·lel 62 y Upload.

3. Valeria Castro

Un segundo disco sorprendente, 'el cuerpo después de todo', confirma y redobla las esperanzas depositadas sobre esta cantautora canaria de voz suavemente expresiva y letras dolorosamente vulnerables. En directo, la artista se acompaña de una banda numerosa y ecléctica que le permite abordar con exuberancia sus influencias más (neo)folclóricas. Auditori Fòrum CCIB, jueves 3, 20.30 h.

4. Maria del Mar Bonet

La cantautora celebra los cincuenta años de aquel concierto en el Olympia de París recogido en, así es, 'A l'Olympia'. En el repertorio, canciones populares de trabajo ('Tonades de segar', 'Tonada de collir olives'), poesía musicada ('Inici de campana', de Bartomeu Rosselló-Pòrcel; 'Romanço', de Miquel Martí i Pol) y clásicos propios ('Aigo', 'Me n'aniré de casa'). L'Auditori, viernes 11, 20.00 h.

5. Rival Consoles

El músico electrónico Ryan Lee West, alias Rival Consoles, visita Apolo con su abrumadora combinación de techno, 'shoegazing' y aires de banda sonora. En julio publica un nuevo disco, 'Landscape from memory', del que ha adelantado perlas como 'Catherine' y el acercamiento al house 'Coda'. También actuarán Carmen Jaci & Matthew Schoen y Tukico (proyecto electrónico de la violinista Hoshiko Yamane, componente actual de Tangerine Dream). Apolo, viernes 11, 21.00 h.

6. Dean Wareham

El antiguo líder de las bandas de culto Galaxie 500 y Luna presenta su nuevo disco en solitario, 'That's the price of loving me', seguramente otra muestra de intuición melódica, ingenio lírico y melancolía contagiosa. O, en otras palabras, otro buen disco de Wareham, hombre de confianza empeñado, curiosa e injustamente, en creerse a sus antifans, como confesó a este cronista en una antigua entrevista. Upload, domingo 20, 19.00 h.

7. Twenty One Pilots

El ecléctico dúo de Ohio, cómodo por igual en el rock alternativo, el synthpop o el emo-rap (por poner solo tres ejemplos), presenta su ambicioso 'Clancy', final de una saga de discos conceptuales iniciada en 2018 con 'Trench'. En sus conciertos suelen acompañar el desfile de 'hits' con verdaderos trucos de magia y sorpresas escénicas, y los de esta gira parecen no ser excepción. Palau Sant Jordi, martes 22, 21.00 h.

8. Anna B Savage

Conocida por usar su voz contralto con efectos intimidantes, la artista británica prueba a cultivar el susurro en 'You & i are Earth', gran disco de pop-folk de cámara con el que rinde homenaje a su Irlanda adoptiva y a la naturaleza, el amor o, en fin, todo lo bueno de esta vida. A esta traslación al directo podrán faltarle los ocho clarinetistas o el contrabajo, pero Savage promete compensarlo con sensibilidad extrema. También actúa Daudi Matsiko. Club Sauvage, jueves 24, 21.00 h.

9. Rodrigo Cuevas

De Oviedo, aunque educado en la ESMUC, Rodrigo Cuevas lleva varios años sorprendiendo con su mezcla de sonidos tradicionales y destellos electrónicos. Debuta en Razzmatazz, en el marco del Guitar BCN, con la noche final de su último espectáculo, en el que el repertorio de 'Manual de romería' deja necesario hueco para clásicos pretéritos como 'Arboleda bien plantada' o 'Rambalín', habanera sobre el transformista gijonés Rambal. Razzmatazz, viernes 25, 21.00 h.

10. Soccer Mommy

Tras el denso 'Sometimes, forever', la artista indie pop Sophie Allison, alias Soccer Mommy, ofrece la versión más transparente de sí misma en 'Evergreen', disco con predominio de las guitarras acústicas, cuerdas y flautas. La reducción de capas deja plenamente al descubierto el talento compositivo de esta heredera de iconos de los noventa como The Sundays, Mazzy Star o Liz Phair. Como interesante telonera, Bored At My Grandmas House. La (2) de Apolo, lunes 28, 20.00 h.