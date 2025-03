Tardeos multitudinarios y 'speed dating' con juegos de mesa en Barcelona

Una multitud se arremolina en un lateral de la Estació de França. Nada alarmante, parece. No se ve a nadie con kits de supervivencia de la UE. En cuanto abren la puerta de la macrocafetería, se van dispersando por las mesas con tableros, dados y cartas a discreción. No se veía tanta gente concentrada en un juego de mesa desde los tiempos de ‘Jumanji’. Hay una estantería con cientos a elegir. Hoy habrá 250 jugadores en acción. Son ya más de 10.000 miembros en Meetup, y subiendo. Estos eventos están creciendo tan rápido como los rumores de crisis de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Hacen quedadas multitudinarias para jugar todas las semanas. A estas alturas virales, hasta han organizado “speed dating lúdicos” con los que echar a los dados "lo que surja".

Kleff, se llama esta comunidad. “La más grande de Europa de juegos de mesa”, se anuncia en Instagram. “Yo creo que del mundo también”, dice Pau Martí, promotor de todo esto. “No me dejan medirlo en Meetup, pero lo he mirado manualmente y no hay”, garantiza. Ya son más de 10.000 “kleffers” en Meetup, otros casi 10.000 en Instagram, 950 en Telegram, 1.480 en Whatsapp (ya van por un segundo grupo). ¿Que qué sacan de esto? “Nada –responde Pau-. Es altruista”.

Pau Martí, promotor de Kleff, posa delante de las mesas de juego. / MANU MITRU / EPC

Ojo al intentar hacerle trampas, que es abogado. “Cuando lo digo, no se lo cree nadie”, se ríe Pau. En uno de estos eventos que organiza conoció a su mujer, otra adicta a los tableros. Rompieron el hielo con un muerto: jugando a ‘Asesinato en Hong Kong’. Ahora tienen un bebé de 5 meses y más 300 juegos de mesa en casa.

Hasta 300 jugadores

Empezó siendo un Meetup con apenas 5 personas apuntadas. Hace seis años que comenzaron a quedar en un restaurante: 10, 20, 30 personas. Se tuvieron que mudar a un sitio más grande. En Pasatapas volvieron a llegar al tope: 150. Este enero se trasladaron a su macrosede actual: L'Estacio Espai Gastronomic. Caben 300 jugadores. Esta semana eran ya 250.

Meditando estrategias en una de las mesas. / MANU MITRU / EPC

Le acabas confesando a bocajarro que solo juegas al Parchís. Notas que contiene educadamente la mirada de pasmo. “Hay mucha vida después de eso”, te replica Pau señalando una estantería llena de juegos. “Y esto es la mitad de nuestra ludoteca. Tenemos más de 500 –calcula-. Algunos los compramos, algunos nos los ceden las editoriales”. Ya hacen presentaciones de juegos, como en el mundillo literario. La comunidad también hace mucha donación.

Estanterías con barra libre de juegos de mesa. / MANU MITRU / EPC

Hay mil juegos de cartas y dibujos, tableros de carreras, de estrategia, de risas, auténticos ‘escape rooms’ de mesa. Pau te enseña hileras interminables de cajas y cajas. “Ha empezado a haber muchos autores españoles de juegos que están reconocidos internacionalmente”. Ahora el ‘best-seller’, dice, es Blood on the Clocktower. “¡Y es un juego que vale 150 euros!”. Son las partidas que se organizan al fondo, en la zona de sofás. Pueden participar hasta 15 jugadores. Ya han tenido que comprar una segunda copia. “Siempre hay lista de espera”.

Jugando al best-seller Blood on the Clocktower. / MANU MITRU / EPC

Los de las camisetas rojas son los “facilitadores”, así los llaman. Reparten a los jugadores por las mesas y enseñan a jugar a lo que les pidas. Hoy es la presentación del Taco Loco, un juego de cartas parecido al Uno. Gana el que se queda sin taco, claro. Hay torneo. Así que te sientan a jugar con desconocidos como si estuvieras en una timba de póker. En dos minutos aprendes a tirar las cartas con soltura. Coges confianza en tres. ¿Lo mejor? “El ambiente”, dicen Ainhoa y Amanda, tus nuevas mejores amigas. A la segunda ronda ya te picas como si estuvieras en un capítulo de 'Friends'.

Algunas de las mesas de juego del evento. / MANU MITRU / EPC

Suelen quedar los miércoles, de 19 a 23 h. “Ambiente afterwork”, que dice Pau. Un tardeo con tableros. Se ven jugadores locales y guiris. Todas las edades. ¿Lo que más gusta? “La variedad de juegos”, dicen, “que te puedes juntar con todo tipo de gente”. Hay quien lleva dos días en Barcelona y viene básicamente a hacer amigos.

Citas rápidas con juegos

Eso es lo que engancha, asegura Pau: “El componente social. Lo que te da una mesa no te lo da un videojuego. El cara a cara. La gente está cansada de socializar a través de una pantalla”. Hasta una app para ligar les ha contactado para organizar citas rápidas con juegos de mesa. “El año pasado ya hicimos un ‘speed dating’ lúdico”, recuerda Pau. Las citas rápidas se montaban con juegos que duraban 6 minutos.

Un grupo de veinteañeros está aprendiendo a jugar al Coyote. “Lo importante no es el juego -sonríen-, es la compañía”. ¿Que por qué vienen ellos? “Es un sitio de socialización que no es capitalista” -responde María- ¡Y no quedan muchos! Sitios en los que puedas juntarte con la gente de una manera colectiva a hacer cosas sin tener que pagar.... Da que pensar eso”.

