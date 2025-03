Actividades con vistas: planes en azoteas de Barcelona para dar la bienvenida a la primavera

Es la mejor forma de disfrutar de la llegada de la primavera: subiéndose a una terraza. Barcelona aprovecha que el sol está echando el invierno a patadas para abrir la veda de las azoteas, con decenas de actividades con vistas y al aire libre. Desde barra libre de 'calçots' hasta manualidades con vino, estos planes siempre estarán a la altura.

1. VibrArt Rooftop Studio

Manualidades con vistas

¿Listo para hacer que tu creatividad llegue más alto que los gorgoritos de Melody en una alfombra roja? Aquí tienes clases de pintura, talleres de cerámica y manualidades con vino… pero en un ‘rooftop’. Bienvenido a VibrArt Rooftop Studio, un estudio de arte clandestino ubicado en un piso de Urquinaona cuya terraza se ha habilitado como ‘hub’ artístico. Un espacio pensado para sacar tu yo más creativo, conocer gente (con juegos para romper el hielo entre manualidad y manualidad) y, todo esto, con bucólicas estampas de la ciudad a vista de pájaro.

Los próximos talleres son de decoración de centros de mesa (este jueves, 27 de marzo) y de pintura primaveral (el 10 de abril), para aprender a dibujar balcones, terrazas, plantas y otros motivos florales usando de inspiración la terraza. Pero más allá de arte, el estudio acoge charlas, clases de yoga, sesiones de música y otros eventos sociales. “No solo nos limitamos al arte”, aseguran en sus redes. También programan actividades de club social, perfecto para ampliar tu círculo de amigos.

2. Azoteas virales

‘Likes’ por todo lo alto

“Un mirador 360º con vistas a toda Barcelona”. Así venden en redes los ‘influencers’ uno de los edificios más antiguos de la ciudad: la Catedral. Es el nuevo ‘hot spot’ para los cazadores de vistas, la azotea de la Seu de Barcelona. “Todos los turistas van, y los locales no sabemos ni que se puede acceder por solo 3 euros”, contaba una barcelonesa en Reels, proponiendo redescubrir esta joya arquitectónica y sus estampas panorámicas.

Terraza de la catedral. / Catedral de Barcelona

No es la única iglesia cuyas terrazas están redescubriendo los locales. Cerca de la Catedral está la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor (plaza Sant Just, 6), una iglesia gótica del siglo XIV cuyo desconocido campanario recompensa, tras una escalinata de 176 escalones, con unas imponentes vistas del casco antiguo de la ciudad.

Vistas desde el ‘rooftop’ de la planta 5 de Raima. / Raima

Otra terraza viral. Esta, nada que ver con una iglesia, aunque en redes ya la hayan declarado lugar de culto. Es el ‘rooftop’ más exclusivo de la ciudad: solo abre una vez al mes, cuando organizan sesiones de tardeo culturales. Bienvenidos a la azotea de la planta 5 de Raima, la papelería más famosa de Barcelona. Estos tardeos, los Raima Evenings, son nidos de creación artística donde se mezclan bebidas, música, arte y ‘performances’ de todo tipo. De aquí sacarás un metraje espectacular lleno de atardeceres.

3. ‘Rooftop’ de hoteles

Planes polivalentes

Los hoteles de Barcelona ya no solo son el santuario de los asiduos a las chanclas con calcetines. Cada vez más apuestan por una parrilla de actividades para atraer a los locales. Desde tardeos hasta fiestas para ‘singles’, la primavera es la excusa ideal para hacer el guiri en tu propia ciudad.

Sesión DJ en The Hoxton Poblenou. / The Hoxton

Por ejemplo, el Negresco Princess (Roger de Llúria, 16-18) tiene una agenda bien repleta en su ‘rooftop’. Aquí se organizan desde fiestas para solteros hasta tardeos, como el ochentero que organizan este sábado, de 18 a 22 h. Igual de populares son los eventos del Four Corners de The Hoxton (Diagonal, 205), ubicado en el corazón del Poblenou, y en cuya terraza se montan fiestas, conciertos, hasta pódcast en directo. Este sábado, pásate por el Vins i Vinils, un evento consagrado a la buena música y el buen vino.

Y en Goja, la terraza del Renaissance (Pau Claris, 122), tienen un plan muy viral que deleitaría a cualquier catalán. Los sábados y domingos de febrero y marzo, su terraza ha acogido una barra libre de ‘calçots’, a 46 euros por persona. Este finde, última oportunidad para pasarse. Tómatelo como la traca final para acabar la temporada.

4. Deporte con vistas

Sudor y ‘skyline’

¿Eres de los que no se les pegan las sábanas? TikTok tiene un plan para ti: ver salir el sol por el mar mientras le das a la raqueta de tenis. Es posible en el gimnasio Bonasport (Vista Bella, 11). El nombre de la calle no engaña, a los pies del Tibidabo, este club tiene las terrazas más privilegiadas de la ciudad, con vistas que abarcan desde la montaña hasta el mar. Aquí se puede jugar a tenis o darle al ‘spinning’ con Barcelona a tus pies. Una estampa bucólica para arrancar el día.

Sesión de yoga en la terraza del Hotel Mandarin Oriental. / Frizzant

¿Prefieres recibir el sol con un saludo? Haz yoga en azoteas. Frizzant (Gran Via de les Corts Catalanes, 692) lleva unos años aliado con Fever para abrir las terrazas de los hoteles más prestigiosos de la ciudad a la ciudadanía. Cada semana organizan clases de yoga en el Mandarin Oriental (paseo de Gràcia, 38-40), el Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668) y el Hotel ME Barcelona (Casp, 1-13). Terrazas icónicas con vistas tan increíbles que ni sudar como Karla Sofía Gascón ante un micrófono te podrá arruinar la experiencia.

5. Terraceo modernista

Cultura en azoteas monumentales

Algunos de los monumentos más famosos (y masificados) de Gaudí abren sus terrazas con experiencias culturales que van más allá del circuito habitual de visitas guiadas para guiris. Una oportunidad para que los locales conozcan su patrimonio. La Casa Batlló (paseo de Gràcia, 43) organiza un año más sus Noches Mágicas, un clásico que llega con el buen tiempo y que se ha coronado como una de las experiencias románticas más ‘top’ de la ciudad (así lo describen por redes). Los ingredientes de este éxito son sencillos: la azotea del espectacular edificio, música en directo, luces nocturnas y copas. Un plan romántico para acabar una cita por todo lo alto (¡literalmente!).

Amanecer en el Terrat dels guerrers. / La Pedrera - Casa Milà

Y, en una terraza vecina, la de la Pedrera (paseo de Gràcia, 92), más de lo mismo. Con La Pedrera Night Experience, podrás visitar el edificio modernista como si estuvieras en pleno viaje de LSD: a través de un espectáculo inmersivo que concluye con un ‘videomapping’ de los guerreros de la Pedrera que coronan su azotea. ¿Eres más de amanecer que de anochecer? Apúntate a La Pedrera Sunrise, para ver la terraza con los primeros rayos del sol.

