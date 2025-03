Mapa de la Barcelona pandémica de la nueva serie 'El mal invisible'

Es algo que sirve tanto para producciones locales como, sobre todo, foráneas: en cuanto toca filmar Barcelona, se nos pone la mirada turística e idílica. Pero esa no era una posibilidad con la serie 'El mal invisible' (recién estrenada en TV3 y 3Cat), creación de Lluís Arcarazo (Goya al mejor guion adaptado por 'Salvador (Puig Antich)'), inspirada en el caso real del asesino en serie que acabó con la vida de tres sintecho en los tiempos del confinamiento pandémico.

"En aquellos días, la ciudad se había convertido en un espacio sumamente triste y, al mismo tiempo, fascinante, que podía ser el escenario ideal para un 'thriller'", nos explica el propio Arcarazo. "Al leer las terribles noticias de esas muertes, tuve la idea de escribir una serie sobre un asesino que se comporta como un virus. Como un virus que mata a todos aquellos que no pueden confinarse. Y de unos policías que intentan atrapar a ese virus antes de que contagie a terceras personas".

Esos policías son el sargento Quique Molina (David Verdaguer), un hombre difícil, otro más, con un conocido desdén por las normas. Cuando su más reglamentaria compañera Marga Muñoz (Ángela Cervantes) vuelve de la verdadera Farmacia Laguna 24 horas y le dice que no había gel ni mascarillas, solo guantes, Molina no parece demasiado afectado. Pero lo que más sorprende de este 'true crime' ficcionalizado es que se preste la misma atención a los personajes de los sintecho amenazados, esa clase de personas que en otras ficciones no tendrían nombre propio, ni personalidad, ni anhelos, ni esperanzas, aunque sean lejanas.

Escenarios de ficción

En esta producción de The Mediapro Studio en colaboración con 3Cat, el primer fallecido aparece en el Passatge de Simó, mientras que el segundo asesinato se produce en los alrededores de l'Auditori, como sucedió con la primera víctima del asesino real. Los indigentes se reúnen en un comedor social localizado en la serie "en la parte de atrás de la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina".

La investigación conduce a Molina y Muñoz hacia Poblenou en búsqueda de un posible culpable al que se conoce como Filldeputa. "Las naves donde vive se localizaron en la calle València", dice Arcarazo. "Es una antigua estructura industrial y la gente de arte hizo una intervención muy potente a la hora de vestirlo todo para ajustarlo a lo que pedía la historia". Muñoz, siempre atenta a los protocolos, se indigna después de que Molina detenga al sospechoso "por la puta cara" y se lo lleve a declarar (sin letrado) a una comisaría “recreada en las oficinas de Cilsa en la Zona Franca", apunta Arcarazo.

En contraste con el modo de vida de los sintecho, el jefe de los Mossos encarnado por Àlex Brendemühl tiene una existencia más que cómoda "en una urbanización de Sant Cugat", señala nuestro entrevistado. También Molina podría haberla tenido, pero su matrimonio se le escurre entre los dedos y es solo gracias a su astuto perro que no logra beberse esa innecesaria botella de vodka.

Sin hacernos muchos 'spoilers', el creador y coguionista de la serie apunta hacia otros lugares importantes donde transcurrirá la acción en los siguientes episodios: "Algunas escenas se desarrollan en el Raval. También veremos la Fira de Barcelona convertida en el aeropuerto. Montjuïc como si fuese Sant Cugat. Y después, diversas calles del Poblenou, también de Nou Barris". Serán imágenes oscuras de una Barcelona "esperemos que irrepetible", como dice con acierto Arcarazo.