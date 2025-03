Los mejores sitios para hacer amigos de adulto en Barcelona

Que si aplicaciones para enamorarse, que si eventos donde tontear, ya hay hasta clubes de ‘running’ donde ligotear. Ahora todo es ligar. Ni el emérito en sus años mozos. Pero ¿qué pasa con los que solo buscan amigos? Ya lo apuntaba 'The New York Times': hay una nueva epidemia de soledad adulta, y viene por la dificultad de hacer nuevos amigos pasados los 30. Es el nuevo reclamo social, espacios donde ampliar tus conocidos. Hasta ‘apps’ como Bumble ya ofrecen ‘swipes’ amistosos, sin intenciones ocultas. ¿Quieres una lista de amigos más larga que la de Bárcenas? Apúntate a estas actividades.

1. Running

El deporte de moda

Nada une más que compartir aficiones. Y el deporte es la preferida de muchos. El claro ejemplo son los clubes de ‘crossfit’, que no solo ofrecen pesas, ejercicios, sudor y mucho sufrimiento físico: también lo complementan con ‘brunches’, cinefórums y excursiones para potenciar este aspecto social. Pero si hay un deporte social por excelencia en Barcelona es el ‘running’. Salir a correr está en auge –mira los récords de participación en carreras como la Marató, que se celebra este fin de semana con un ‘sold out’ histórico–, lo cual se refleja en la aparición de decenas de clubes de atletismo y de grupos de ‘runners’, cada uno con su propia idiosincrasia.

Marea de corredores callejeros de Midnight runners. / Ferran Nadeu

Por ejemplo, están los Midnight runners (“corredores de medianoche”, en inglés), una comunidad con casi 15 mil seguidores en Instagram que cada tarde de miércoles sale a correr con altavoces y música y se monta auténticas fiestas callejeras deportivas. En el otro extremo está B3tter Run Club, para los madrugadores: se reúnen a las 7 am los martes, se echan una carrera, luego desayunan y a empezar el día con energía.

Para los que quieren desprenderse de la barriga cervecera pero no de la cerveza: Beer Runners, una comunidad cervecera que corre para quemar las calorías de las borracheras. Y un club con muchísimo tirón en Barcelona que seguro que has visto en ‘stories’ es Prorunners, que organiza desde grupos de ‘running’ hasta sesiones de fuerza o natación.

2. Quedadas ‘offline’

Encuentros analógicos

Déjate de móviles y ‘apps’ para conocer gente. La moda de 2025 son las quedadas con extraños. Muchos irán con intención de ligar –eso es innegable–, pero hay otros tantos que solo van para ampliar su círculo social. Son eventos sin caras conocidas y sin prejuicios. Conoce a gente con la que, de otra forma, no te cruzarías. No encontrarás eventos con más predisposición a hacer amigos que estos.

Encuentro sin móviles de The Offline Club en el Alice Secret Garden. / The Offline Club

Han aterrizado en Barcelona muchas de estas iniciativas, como el club social The Usual. “Es como presentar un amigo a otro amigo o como que te inviten a casa de un amigo”, se definen. Un espacio donde sentirse cómodo y abierto a tejer nuevas conexiones. También se ha hablado mucho de The Offline Club, una iniciativa que organiza quedadas de todo tipo –‘brunches’, ‘afterworks’ creativos…–, pero siempre, siempre, sin móviles. Conexiones reales e instantáneas sin distraerte con notificaciones.

Otro éxito de la misma índole son las cenas con desconocidos. The First Round y Timeleft seguro que te suenan: mesas diseñadas –ya sea con algoritmos o por expertos ‘matchmakers’– para que surja la chispa naturalmente.

Sesión de juegos de Kleff en Barcelona. / Kleff

Por último, apúntate el nombre Kleff. En este club harás amigos de oca a oca. Es la comunidad de juegos de mesa más grande de Europa, que aglutina más de 200 personas cada semana en el restaurante de la Estació de França (avenida del Marqués de la Argentera, 6-8) para jugar a los más de 300 juegos de mesa que tienen en su catálogo.

3. Cinefórums

Amistades de película

Si preguntas a alguien «¿cuál es el peor plan para una primera cita?» seguramente te dirá que ir al cine. Y por eso, es el plan perfecto para hacer amigos. Por supuesto, coger tú solo tus bártulos y plantarte a ver una película sin acompañante no servirá demasiado para hacer amigos nuevos. La clave es ir a cinefórums o a clubes de cine: veis una película, y luego la comentáis en grupo.

Por ejemplo, los centros cívicos cuentan con diversos ciclos de cine –como el Pantalla Barcelona, de entrada gratuita– que ofrecen proyección y luego un coloquio. Una alternativa son los festivales de cine, que también tienen espacios de charlas y debates para construir relaciones de amistad entre cinéfilos. Ahora, por ejemplo, está transcurriendo el Americana (hasta el día 16 de marzo, con una prolongación hasta el 30 en la Filmoteca). Y, precisamente la Filmoteca (plaza Salvador Seguí, 1) es otro de estos espacios donde van muchos a forjar amistades de película.

Sala de proyecciones del cine Phenomena. / Archivo

Otro apunte para hacer amistades cinéfilas: el Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168), que hace poco ganó el reconocimiento de ser una de las 50 mejores salas de cine del mundo. Un templo consagrado al cine con reposiciones antiguas y sesiones comentadas, cuyo equipo técnico –pantalla 4K, sonido de altísima calidad, y un largo etcétera– lo convierten en el ‘place to be’ para experiencias cinematográficas. Ahora está con las solicitudes abiertas para inscribirse en el Club Phenomena, cuyos socios tienen ventajas como el acceso gratuito a las sesiones de película sorpresa.

Las opciones de clubs de cine son infinitas en Barcelona. Hay algunas donde siempre habrá avistamientos del moderneo local, como el cineclub de Casa Montjuïc (Vilà i Vilà, 65), que el día 20 de marzo proyectará ‘A Different Man’, o el cineclub 'Sound and Vision' de la Sala Taro (Rossend Arús, 9), dedicado a documentales musicales.

4. Clubs de lectura

Comentando libros

Con el auge del ‘booktok’ en TikTok o los retos de ‘Goodreads’ (la plataforma de lectura de Amazon), leer cada vez está más de moda. Los clubes de lectura se han convertido en espacios donde el amor a la lectura es solo una excusa para socializar y compartir charlas, opiniones e ideas. Un ejemplo son los de Crisi (Floridablanca, 90), que tienen como nexo de comunión el pensamiento crítico. O el Klub de Lectura del CCCB (Montalegre, 5), donde se leen libros que complementan las exposiciones y, así, la socialización no solo se queda en el papel, también se traslada a visitas en grupo a los espacios expositivos.

Es fácil encontrar un club de lectura, la mayoría de las librerías de la ciudad, como la Finestres (Diputació, 249), tienen los suyos, donde recomiendan libros que tienen en ‘stock’. Pero también han aparecido otras iniciativas en redes organizadas por particulares. Una muy popular es Difficult Women Book Club, un club de lectura donde se leen solo mujeres y que supera ya los 38 mil seguidores en TikTok. Eso sí, es en inglés, una experiencia algo guiri. Perfecta si quieres hacerte amigo de nómadas digitales.

5. Centros cívicos

Actividades gratis (o casi)

Sesiones de degustación de cerveza. Club de elaboración de pasta. Prácticas de yoga. Clases de baile. Grupo de excursiones a museos. Estas son algunas de las muchas actividades que se pueden hacer por los 52 centros cívicos que se distribuyen por todos los distritos de la ciudad.

Una proyección organizada por el Centro Cívico Pati Llimona. / Ajuntament de Barcelona

Y, contra el estereotipo que las envuelve: no, no todo lo que se hace aquí va dirigido a personas mayores. De hecho, gracias a sus precios anti-precariedad (la mayoría de planes son gratis, y los que no, son económicos, con descuentos para jóvenes y familias numerosas), estos centros se llenan con un abanico amplísimo de representación demográfica, así que seguro que puedes hacer amigos seas Generación Z o más antediluviano que la serie de Jessica Fletcher.

